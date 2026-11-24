Freitag – Ausverkauf. Die Aktie schloss bei 51,62 Euro und verlor 5,9 Prozent. Es war der größte Tagesverlust seit dem 19. März und der siebte Verlusttag in Folge.

Montag – Erholung. Mit der Rally an den Börsen nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang sprang die Aktie auf 54,40 Euro, ein Plus von rund 5,4 Prozent.

Dienstag – Rücksetzer. Nach der Eröffnung bei 54,04 Euro fiel die ArcelorMittal-Aktie bis zum Mittag auf 51,74 Euro und liegt am Nachmittag bei 51,30 Euro.