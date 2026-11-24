Erst die Erholung, dann der Rückschlag: Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol: MT, Xetra-Kürzel: ARRD, US-Handelssymbol: MT) ist am Dienstag der AEX Verlierer Nummer eins. Im Amsterdamer Handel verliert der Stahlkonzern 5,70 Prozent auf 51,30 Euro (Stand 14:47 Uhr). Damit gibt die ArcelorMittal-Aktie den Kurssprung vom Montag wieder ab und rutscht sogar unter den Freitagsschluss von 51,62 Euro. Eine neue Unternehmensmeldung gab es dafür nicht.
ArcelorMittal-Aktie AEX Verlierer: Minus 5,7 Prozent – warum der Stahlwert trotz starker Q3-Zahlen kippt
Die ArcelorMittal-Aktie ist AEX Verlierer Nummer eins: minus 5,70 Prozent auf 51,30 Euro. Die Gründe für den Kursverlust und was die starken Q3-Zahlen dagegen sagen.
Kursverlauf
Von Freitag bis Dienstag: Achterbahn für die ArcelorMittal-Aktie
Die ArcelorMittal-Aktie folgt seit Tagen den Ausschlägen am Markt für KI-Werte, obwohl das Geschäft mit Stahl damit wenig zu tun hat.
Freitag – Ausverkauf. Die Aktie schloss bei 51,62 Euro und verlor 5,9 Prozent. Es war der größte Tagesverlust seit dem 19. März und der siebte Verlusttag in Folge.
Montag – Erholung. Mit der Rally an den Börsen nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang sprang die Aktie auf 54,40 Euro, ein Plus von rund 5,4 Prozent.
Dienstag – Rücksetzer. Nach der Eröffnung bei 54,04 Euro fiel die ArcelorMittal-Aktie bis zum Mittag auf 51,74 Euro und liegt am Nachmittag bei 51,30 Euro.
Die Gründe für den Kursverlust
Sektordruck, Gewinnmitnahmen, Technik: was den AEX Verlierer belastet
Einen konkreten Grund nennt kein Marktbericht. Die Verluste der ArcelorMittal-Aktie speisen sich aus mehreren Faktoren, die sich gegenseitig verstärken.
Stahlwerte insgesamt unter Druck
Europäische Stahlaktien gaben am Dienstag nach. Auch die Branchenwerte Aperam und AMG notierten deutlich tiefer.
Gewinnmitnahmen nach dem Montagssprung
Nach dem Plus von mehr als fünf Prozent nutzten Anleger die Erholung zum Verkauf. Neue Verluste bei KI-Werten, Nvidia lag vorbörslich mehr als fünf Prozent im Minus, verschärften die Vorsicht.
Technisches Verkaufssignal
Chartanalysten von Investtech sahen nach dem Freitag einen Bruch der Unterstützung bei 53,12 Euro und eine vollendete Kopf-Schulter-Formation. Das gilt als Verkaufssignal und kann den Abverkauf beschleunigen.
Weiter Weg vom Jahreshoch
Mit 51,30 Euro liegt die Aktie rund 25 Prozent unter dem Jahreshoch von 68,50 Euro, das sie Ende September erreicht hatte.
Einordnung
Starke Marge, rote Zahl unter dem Strich
Operativ hat ArcelorMittal im dritten Quartal geliefert: Das EBITDA stieg um 34 Prozent auf 2,02 Milliarden US-Dollar, je Tonne Stahl verdiente der Konzern 155 Dollar. Unter dem Strich stand wegen Wertberichtigungen für die stillgelegten ukrainischen Werke aber ein Nettoverlust von 391 Millionen Dollar. Bereinigt lag der Gewinn bei 868 Millionen Dollar. Der Konzern sieht Europas neue Handelsschutzmaßnahmen als Rückenwind und hat nach eigenen Angaben alle Hochöfen in Europa wieder hochgefahren.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Verlierer?
Anleger nahmen nach dem Montagssprung Gewinne mit, europäische Stahlwerte gaben insgesamt nach und die Stimmung bei KI-Werten drehte wieder ins Negative. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark fällt die ArcelorMittal-Aktie?
Um 5,70 Prozent auf 51,30 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ, Handelssymbol MT, Xetra-Kürzel ARRD, US-Handelssymbol MT.
Wie liefen die Quartalszahlen von ArcelorMittal?
Das EBITDA stieg im dritten Quartal um 34 Prozent auf 2,02 Milliarden Dollar. Wegen der Ukraine-Wertberichtigungen stand ein Nettoverlust von 391 Millionen Dollar.
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