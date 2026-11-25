Gestern Schlusslicht, heute auf der Gewinnerseite: Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol: MT, Xetra-Kürzel: ARRD, US-Handelssymbol: MT) gehört am Mittwochmorgen zu den AEX Gewinnern. Im frühen Amsterdamer Handel steigt die ArcelorMittal-Aktie 1,55 Prozent auf 51,04 Euro (Stand 09:29 Uhr). Am Dienstag war der Stahlkonzern nach Berichten über neue US-Zölle um 7,61 Prozent auf 50,26 Euro abgestürzt. Davon holt die Aktie nun einen kleinen Teil auf. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
ArcelorMittal-Aktie AEX Gewinner: Plus 1,6 Prozent – Erholung nach dem Zollschock
Die ArcelorMittal-Aktie ist AEX Gewinner: plus 1,55 Prozent auf 51,04 Euro. Nach dem Absturz vom Dienstag greifen Anleger zu. Was die Zollberichte damit zu tun haben.
Die Gründe für den Kursgewinn
ArcelorMittal-Aktie: die Zollangst lässt etwas nach
Die ArcelorMittal-Aktie erholt sich, weil neue Berichte den Zollschock vom Dienstag relativieren.
Am Dienstag hatten US-Medien gemeldet, Washington bereite höhere Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Volkswirtschaften vor. Inzwischen berichten mehrere Medien übereinstimmend, die neuen Abgaben sollen gezielt ausfallen und die Sätze aus bestehenden Handelsabkommen nicht übersteigen. Für die EU hieße das: keine Eskalation über die vereinbarte Obergrenze hinaus. Europas Börsen eröffneten am Mittwoch freundlich, der STOXX 600 legte 0,5 Prozent zu. Nach einem Tagesverlust von fast 8 Prozent ist bei ArcelorMittal zudem eine Gegenbewegung naheliegend.
Zölle mit Obergrenze
Laut Financial Times will die US-Regierung frühere Handelsabkommen respektieren und die neuen Zölle entsprechend deckeln.
Gegenbewegung
Auf den stärksten Tagesverlust seit Wochen folgen Käufe von Anlegern, die auf eine Erholung setzen.
Freundlicher Markt in Europa
Außerhalb des Technologiesektors legten viele Branchen zu.
Einordnung
Die Unsicherheit bleibt, bis Washington liefert
Die Erholung ist bislang klein. Mit 51,04 Euro liegt die Aktie weiter unter dem Freitagsschluss von 51,62 Euro und deutlich unter den 54,40 Euro vom Montag. Die offizielle Ankündigung der US-Regierung steht noch aus. Operativ hatte ArcelorMittal im dritten Quartal ein EBITDA von 2,02 Milliarden Dollar erzielt, 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter dem Strich stand wegen Wertberichtigungen in der Ukraine ein Nettoverlust von 391 Millionen Dollar.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Gewinner?
Nach dem Absturz vom Dienstag erholt sich die Aktie. Berichten zufolge sollen die neuen US-Zölle die Obergrenzen bestehender Handelsabkommen nicht übersteigen.
Wie stark steigt die ArcelorMittal-Aktie?
Um 1,55 Prozent auf 51,04 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ, Handelssymbol MT, Xetra-Kürzel ARRD, US-Handelssymbol MT.
Ist der Kursverlust vom Dienstag damit aufgeholt?
Nein. Am Dienstag verlor die Aktie 7,61 Prozent. Die Erholung macht davon bislang nur einen kleinen Teil wett.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.