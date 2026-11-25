Am Dienstag hatten US-Medien gemeldet, Washington bereite höhere Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Volkswirtschaften vor. Inzwischen berichten mehrere Medien übereinstimmend, die neuen Abgaben sollen gezielt ausfallen und die Sätze aus bestehenden Handelsabkommen nicht übersteigen. Für die EU hieße das: keine Eskalation über die vereinbarte Obergrenze hinaus. Europas Börsen eröffneten am Mittwoch freundlich, der STOXX 600 legte 0,5 Prozent zu. Nach einem Tagesverlust von fast 8 Prozent ist bei ArcelorMittal zudem eine Gegenbewegung naheliegend.