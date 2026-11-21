Über der AppLovin Aktie hängt eine Sammelklage von Anlegern. Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, Verzögerungen bei einem KI-Videowerkzeug verschwiegen zu haben. Die Frist, um sich als Hauptkläger zu melden, lief am 16. November ab. Die Klage ist anhängig, über die Vorwürfe ist nicht entschieden. Hintergrund ist der Kurssturz im August: Damals verfehlte AppLovin die Umsatzerwartung, und das Management sprach von langsameren Fortschritten bei seinen Werbemodellen.