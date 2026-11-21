Die AppLovin Aktie (ISIN: US03831W1080, WKN: A3C5MW, Handelssymbol Frankfurt: 9DW, US-Handelssymbol: APP, Nasdaq) gehört zu den wildesten Papieren des Jahres – und diese Woche zeigt warum. Am Donnerstag schloss die AppLovin Aktie bei 379,02 Dollar, ein Minus von 3,04 Prozent. Am Freitag, 20. November 2026, ging es im frühen Handel weiter abwärts: Gegen 11 Uhr New Yorker Zeit notierte das Papier bei 356,39 Dollar, fast 6 Prozent im Minus.
AppLovin Aktie: Erst plus 71 Prozent in fünf Tagen, jetzt der Rückschlag – verpufft die Rekord-Rally schon wieder?
Anfang November war die AppLovin Aktie der Raketenstart der Nasdaq: plus 71 Prozent in einer Woche nach starken Zahlen. Jetzt holt der Tech-Ausverkauf den Werbetechnik-Konzern ein. Dazu läuft eine Sammelklage. Warum die Aktie so heftig schwankt und was Analysten sehen.
Achterbahn
Vom Jahrestief zur Rekordwoche – und zurück
Wer die AppLovin Aktie hält, braucht starke Nerven. Am 30. Oktober schloss sie bei 228,50 Dollar – dem tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr. Fünf Handelstage später, am 6. November, stand sie bei 391,22 Dollar. Ein Plus von gut 71 Prozent in einer einzigen Woche, während die Nasdaq 100 im gleichen Zeitraum fast 5 Prozent verlor.
Am Montag dieser Woche schloss die AppLovin Aktie noch bei 410 Dollar. Danach ging es an jedem Tag abwärts. Einordnung der Redaktion: Hinter dem Rückschlag steht vor allem der breite Ausverkauf bei Technologiewerten. Gerade Aktien mit hoher Schwankung und starkem Vorlauf werden in solchen Phasen zuerst verkauft, um Gewinne zu sichern.
Die Zahlen
Warum die Rally gut begründet war
Auslöser des Kurssprungs waren starke Zahlen zum dritten Quartal. Der Umsatz stieg um 55 Prozent auf 2,18 Milliarden Dollar und lag damit rund 120 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie nach US-Bilanzregeln erreichte 4,30 Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 59 Prozent auf 1,84 Milliarden Dollar. AppLovin verdient sein Geld mit einer Plattform, die Werbung in mobilen Apps und Spielen platziert und dafür eigene KI-Modelle nutzt.
Risiken
Sammelklage und Zweifel an den KI-Modellen
Über der AppLovin Aktie hängt eine Sammelklage von Anlegern. Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, Verzögerungen bei einem KI-Videowerkzeug verschwiegen zu haben. Die Frist, um sich als Hauptkläger zu melden, lief am 16. November ab. Die Klage ist anhängig, über die Vorwürfe ist nicht entschieden. Hintergrund ist der Kurssturz im August: Damals verfehlte AppLovin die Umsatzerwartung, und das Management sprach von langsameren Fortschritten bei seinen Werbemodellen.
Die Analysten bleiben trotzdem mehrheitlich zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Finviz bei rund 459 Dollar. JPMorgan sah zuletzt rund 47 Prozent Aufwärtspotenzial. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Die AppLovin Aktie bleibt ein Hochrisiko-Wert
Seit Jahresbeginn liegt die AppLovin Aktie trotz der November-Rally noch tief im Minus. Für Anleger heißt das: Die Bewegungen bleiben extrem, in beide Richtungen. Entscheidend wird, ob das Unternehmen das hohe Wachstum auch im vierten Quartal halten kann – und wie sich die Stimmung bei Technologiewerten insgesamt entwickelt.
FAQ
Häufige Fragen zur AppLovin Aktie
Warum fällt die AppLovin Aktie?
Nach der Rekord-Rally Anfang November nehmen Anleger im breiten Tech-Ausverkauf Gewinne mit. Die anhängige Sammelklage belastet zusätzlich die Stimmung.
Was macht AppLovin?
AppLovin betreibt eine Software-Plattform, die mit KI-Modellen Werbung in mobilen Apps und Spielen platziert und vermarktet.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der AppLovin Aktie?
ISIN US03831W1080, WKN A3C5MW, Handelssymbol Frankfurt 9DW, US-Handelssymbol APP (Nasdaq).
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