Applied Materials-Aktie: Quartalszahlen Q4 2026 mit 53 Prozent Wachstum und Rekordgewinn – die Fabrikausrüster der KI laufen am Anschlag

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Applied Materials einen Umsatz von 11,1 Milliarden Dollar plus oder minus 500 Millionen in Aussicht – rund 58 Prozent Wachstum in der Mitte. Analysten hatten 10,89 Milliarden Dollar erwartet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie nennt der Konzern 4,15 bis 4,55 Dollar, der Konsens lag bei 4,26 Dollar. Das Quartal hat allerdings 14 statt 13 Wochen, was vor allem das Servicegeschäft begünstigt.

Noch wichtiger ist der Blick auf das ganze Jahr: Das Management erwartet, dass der Markt für Anlagen zur Waferfertigung 2027 um mehr als 30 Prozent wächst – getrieben von KI-Investitionen in modernste Logikchips, DRAM-Speicher und Advanced Packaging. Applied Materials verfolgt nach eigenen Angaben mehr als 20 neue Fabriken und Linienerweiterungen im kommenden Jahr. Laut Finanzchef Brice Hill sind die Fabriken für führende Logikchips und DRAM voll ausgelastet, die Nachfrage übersteigt das Angebot.