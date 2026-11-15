Wenn es einen Beweis braucht, dass der KI-Boom tief in der Industrie angekommen ist, dann liefern ihn die Applied Materials Quartalszahlen. Der weltgrößte Hersteller von Anlagen für die Chipfertigung steigerte den Umsatz im vierten Quartal um 53 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie hat sich fast verdoppelt. Umsatz, Gewinn und Ausblick lagen über den Erwartungen der Analysten. Nachbörslich stieg die Applied Materials-Aktie um 3,2 Prozent auf rund 393 Dollar. Doch am Freitag, als nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang eine Verkaufswelle durch die Chipwerte rollte, gab das Papier nach und schloss bei rund 370 Dollar.
Applied Materials-Aktie: Quartalszahlen Q4 2026 mit 53 Prozent Wachstum und Rekordgewinn – die Fabrikausrüster der KI laufen am Anschlag
Die Applied Materials Quartalszahlen zum vierten Quartal 2026 übertreffen die Erwartungen der Analysten: 10,41 Milliarden Dollar Umsatz statt 10,30 Milliarden, ein bereinigter Gewinn je Aktie von 4,16 Dollar statt 4,05 Dollar und ein Ausblick über dem Konsens. Der Chipausrüster erwartet für 2027 ein Marktwachstum von mehr als 30 Prozent. Trotzdem gibt die Applied Materials-Aktie im Nvidia-Beben nach. Die große Analyse der Applied Materials Zahlen: Rekorde, Lieferengpässe, China und was Anleger jetzt wissen müssen.
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Applied Materials Quartalszahlen Q4 2026
Rekord auf allen Ebenen: die Applied Materials Zahlen im Detail
Gemessen an den Erwartungen der Analysten haben die Applied Materials Zahlen in jedem wichtigen Punkt überzeugt.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 25. Oktober endete, erzielte Applied Materials einen Rekordumsatz von 10,41 Milliarden Dollar – 53 Prozent mehr als vor einem Jahr und 14 Prozent mehr als im Vorquartal. Analysten hatten laut Benzinga Pro mit 10,30 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang um 92 Prozent auf den Rekordwert von 4,16 Dollar, erwartet waren 4,05 Dollar. Nach US-GAAP lag er bei 3,40 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 50,6 Prozent, die operative Marge erreichte 35,3 Prozent – die Gewinne wachsen deutlich schneller als der Umsatz.
Chipanlagen boomen
Die Sparte Semiconductor Systems steigerte den Umsatz um 64 Prozent auf 8 Milliarden Dollar, mit Rekorden bei Anlagen für DRAM-Speicher und Advanced Packaging.
Service auf Rekordniveau
Applied Global Services, das Geschäft mit Wartung und Ersatzteilen, wuchs um 26 Prozent auf den Rekordwert von 1,9 Milliarden Dollar bei rund 30,5 Prozent operativer Marge.
Rekordjahr 2026
Im Gesamtjahr stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 34,45 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 37 Prozent auf 12,89 Dollar.
Cash für die Aktionäre
Der freie Cashflow erreichte 6,2 Milliarden Dollar, davon 2,6 Milliarden im vierten Quartal. Im Quartal flossen 2,42 Milliarden Dollar über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre.
Niemand sagt, dass er die Anlagen nicht so schnell will, wie wir sie liefern können.
Der Ausblick
Mehr als 30 Prozent Marktwachstum: 2027 wird das nächste Rekordjahr
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Applied Materials einen Umsatz von 11,1 Milliarden Dollar plus oder minus 500 Millionen in Aussicht – rund 58 Prozent Wachstum in der Mitte. Analysten hatten 10,89 Milliarden Dollar erwartet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie nennt der Konzern 4,15 bis 4,55 Dollar, der Konsens lag bei 4,26 Dollar. Das Quartal hat allerdings 14 statt 13 Wochen, was vor allem das Servicegeschäft begünstigt.
Noch wichtiger ist der Blick auf das ganze Jahr: Das Management erwartet, dass der Markt für Anlagen zur Waferfertigung 2027 um mehr als 30 Prozent wächst – getrieben von KI-Investitionen in modernste Logikchips, DRAM-Speicher und Advanced Packaging. Applied Materials verfolgt nach eigenen Angaben mehr als 20 neue Fabriken und Linienerweiterungen im kommenden Jahr. Laut Finanzchef Brice Hill sind die Fabriken für führende Logikchips und DRAM voll ausgelastet, die Nachfrage übersteigt das Angebot.
Das große Bild
Die Schaufelverkäufer im Goldrausch der KI
Jeder KI-Chip, ob von Nvidia, AMD oder Broadcom, wird auf Maschinen gefertigt, die Applied Materials und seine wenigen Konkurrenten bauen.
Genau deshalb sind die Applied Materials Zahlen so aufschlussreich. Sie zeigen, dass der KI-Boom nicht nur bei den Chipdesignern stattfindet, sondern in der gesamten Lieferkette dahinter. Speicherhersteller bauen neue DRAM-Kapazität für die Hochleistungsspeicher der KI-Beschleuniger, Auftragsfertiger wie TSMC erweitern ihre modernsten Linien, und das Zusammenfügen mehrerer Chips in einem Gehäuse – das Advanced Packaging – wächst im laufenden Jahr um rund 90 Prozent. Für das Kalenderjahr 2026 erwartet Applied Materials im Chipanlagengeschäft mehr als 40 Prozent Wachstum.
Gleichzeitig verschiebt sich die Geografie: Der Anteil Chinas soll 2027 unter 25 Prozent des Geschäfts sinken, weil das Wachstum außerhalb Chinas schneller verläuft. Das senkt das Risiko durch US-Exportbeschränkungen. Die Kehrseite der Rekordnachfrage sind Engpässe: Reinräume und Komponenten begrenzen die Produktion. Ohne diese Engpässe wäre die Prognose für das erste Quartal laut Hill etwas höher ausgefallen.
Dass die Aktie trotz der starken Zahlen nachgab, hat mit der Stimmung zu tun, nicht mit dem Geschäft. Schon Anfang November war Applied Materials nach den US-Zwischenwahlen an einem Tag um 12 Prozent eingebrochen, weil Anleger strengere Regeln für Rechenzentren fürchteten. Der Rücktritt von Jensen Huang und Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5 Prozent sorgten in der zweiten Wochenhälfte für neue Nervosität bei allen Chipwerten.
Die Applied Materials-Aktie auf einen Blick
Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Handelssymbol: AMAT, Nasdaq) – rund 370 US-Dollar am 13. November 2026
Q4 GJ 2026: Umsatz 10,41 Mrd. Dollar (+53 Prozent, Konsens 10,30 Mrd. Dollar)
Bereinigter Gewinn je Aktie: 4,16 Dollar (+92 Prozent, Konsens 4,05 Dollar), GAAP 3,40 Dollar
Bereinigte Bruttomarge: 50,6 Prozent, operative Marge 35,3 Prozent
GJ 2026: Umsatz 34,45 Mrd. Dollar (+21 Prozent), bereinigter Gewinn je Aktie 12,89 Dollar, freier Cashflow 6,2 Mrd. Dollar
Prognose Q1 GJ 2027: Umsatz 11,1 Mrd. Dollar ± 0,5 Mrd., bereinigter Gewinn je Aktie 4,15 bis 4,55 Dollar
Marktausblick 2027: Waferfertigungsanlagen mehr als 30 Prozent Wachstum
Häufige Fragen zu den Applied Materials Quartalszahlen
Wie fielen die Applied Materials Quartalszahlen Q4 2026 aus?
Applied Materials steigerte den Umsatz im vierten Quartal um 53 Prozent auf den Rekordwert von 10,41 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 92 Prozent auf 4,16 Dollar. Beides lag über den Erwartungen.
Was erwartet Applied Materials für das erste Quartal?
Applied Materials rechnet mit 11,1 Milliarden Dollar Umsatz, plus oder minus 500 Millionen, und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,15 bis 4,55 Dollar. Beides liegt über dem Konsens.
Warum fiel die Applied Materials-Aktie trotz starker Zahlen?
Am Freitag erfasste nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und steigenden Anleiherenditen eine Verkaufswelle die gesamte Chipbranche.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Applied Materials-Aktie?
Die Applied Materials-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol AMAT gehandelt. Die ISIN lautet US0382221051, die WKN 865177.
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