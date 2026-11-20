Die Applied Materials Aktie (Ticker AMAT, ISIN US0382221051) ist am Freitag, 20. November 2026, in den Sog des Chip-Ausverkaufs geraten: Kurz vor Handelsschluss in New York notierte sie bei etwa 302 US-Dollar, rund 11 Prozent unter dem Vortag. Das ist knapp 60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 739,67 Dollar. Die wichtigste Applied Materials Aktienprognose der Analysten: Vor dem Kursrutsch lag das durchschnittliche Kursziel bei etwa 570 Dollar, die Spanne reichte von 358 bis 900 Dollar. Wie belastbar diese Applied Materials Aktie Prognose ist, hängt am KI-Investitionszyklus.
Applied Materials Aktie Prognose: Ziele von 470 bis 900 Dollar, Aktie bei rund 300 – wie viel Chip-Optimismus bleibt nach dem Crash?
Die Applied Materials Aktie bricht im Chip-Ausverkauf um rund 11 Prozent auf etwa 302 Dollar ein, Analysten sahen vor dem Kursrutsch im Schnitt rund 570 Dollar. Wie sieht die Applied Materials Aktienprognose nach Rekordquartal und gesenkten Kurszielen aus?
Steckbrief
- Unternehmen
- Applied Materials, Inc.
- Ticker / ISIN
- AMAT / US0382221051
- Börsenwert
- rund 240 Mrd. USD (eigene Rechnung)
- 52-Wochen-Spanne
- 203,40 bis 739,67 USD
- Umsatz Q4 FY2026
- 10,41 Mrd. USD (+53 %)
- Umsatz Geschäftsjahr 2026
- 34,45 Mrd. USD (+21 %)
- Ausblick Q1 FY2027
- 11,1 Mrd. USD (± 0,5 Mrd.)
- Nächster Termin
- Q1-Zahlen voraussichtlich Mitte Februar 2027 (Termin nicht belegt)
Stand: 20.11.2026, Kurs Nasdaq, ca. 15:54 Uhr New York (21:54 Uhr MEZ); Unternehmenszahlen laut Mitteilung vom 12.11.2026
Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Was ist passiert?
Warum fällt die Applied Materials Aktie trotz Rekordzahlen?
Ein Rekordquartal mit 53 Prozent Umsatzwachstum – und trotzdem hat die Aktie seit Mitte November rund ein Fünftel an Wert verloren.
Am 12. November legte Applied Materials Zahlen vor, die auf dem Papier makellos waren; trotzdem kürzten mindestens zehn Häuser nach den Zahlen ihre Kursziele, ohne die Ratings zu senken (Stocktwits, 13.11.). Am Freitag kam der branchenweite Rutsch dazu: Der Philadelphia-Halbleiterindex verlor nach TradingKey rund 10,7 Prozent, alle 30 Werte standen im Minus, Micron fiel um 13,9, Lam Research um 9,8, Intel um 7,8 Prozent. Die Nasdaq schloss 5,3 Prozent im Minus. Als Auslöser gelten ein Bericht über eine SEC-Prüfung bei Nvidia, Zweifel an den KI-Investitionen und Sorgen um China; TradingKey nennt zusätzlich Kurszielsenkungen und Beschränkungen bei Reinraum-Komponenten. Applied Materials erzielt gut ein Viertel des Umsatzes in China.
Am Donnerstag, 19. November, war zudem der Dividendenabschlag fällig: Die vierteljährliche Dividende beträgt 0,53 Dollar.
Geschäftsmodell
Wie verdient Applied Materials sein Geld?
Applied Materials baut die Maschinen, mit denen Chips hergestellt werden: Anlagen zum Aufbringen und Bearbeiten von Materialschichten auf Wafern. Das Geschäft gliedert sich in Semiconductor Systems (Anlagen, im vierten Quartal 8,0 Milliarden Dollar Umsatz bei 55,0 Prozent Bruttomarge) und Applied Global Services (Service, 1,9 Milliarden Dollar). Abnehmer sind Chiphersteller wie TSMC, Samsung und Micron; ihre Investitionen in neue Fabriken bestimmen die Aufträge. China steuerte im vierten Quartal 2,64 Milliarden Dollar oder 25 Prozent bei (Vorjahr 29 Prozent). Für die Applied Materials Aktie 2026 und 2027 zählt damit die Frage, ob die Chip-Investitionen anhalten.
Zahlen und Prognose
Was sagt die Unternehmensprognose nach dem Rekordquartal?
Laut Unternehmensmitteilung vom 12. November stieg der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Ende 25. Oktober) um 53 Prozent auf 10,41 Milliarden Dollar. Die operative Marge lag bei 35,1 Prozent (GAAP), das Ergebnis je Aktie bei 3,40 Dollar (GAAP) beziehungsweise 4,16 Dollar (non-GAAP); der freie Cashflow betrug 2,62 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr nennt das Unternehmen 34,45 Milliarden Dollar Umsatz (+21 Prozent) und ein Ergebnis je Aktie von 12,89 Dollar (non-GAAP). An die Aktionäre flossen im vierten Quartal 2,42 Milliarden Dollar durch Aktienrückkäufe (2,0 Milliarden) und Dividenden (0,42 Milliarden).
Die Prognose (Guidance) für das erste Quartal 2027: Umsatz von 11,1 Milliarden Dollar (plus/minus 0,5 Milliarden) und ein non-GAAP-Ergebnis je Aktie von 4,35 Dollar (plus/minus 0,20).
|Kennzahl
|Ist/Prognose
|Stand
|Umsatz Q4 FY2026
|10,41 Mrd. USD (+53 %)
|Ist
|Ergebnis je Aktie Q4 (non-GAAP)
|4,16 USD
|Ist
|Umsatz Q1 FY2027
|11,1 Mrd. USD (± 0,5)
|Guidance
|Ergebnis je Aktie Q1 FY2027 (non-GAAP)
|4,35 USD (± 0,20)
|Guidance
|KGV (TTM, Kurs ca. 302 USD)
|ca. 24
|eigene Rechnung
|Forward-KGV (Kurs ca. 302 USD)
|ca. 15,7
|eigene Rechnung
Zahlen laut Unternehmensmitteilung vom 12.11.2026. Konsensschätzungen für FY27/FY28 konnten nicht belegt werden. KGV: Forward-KGV von 19,31 und TTM-KGV von 29,36 laut stockanalysis.com bei 370,50 USD (13.11.), auf den Kurs von ca. 302 USD umgerechnet (eigene Rechnung).
Quelle: Applied Materials Investor Relations (12.11.2026), stockanalysis.com (13.11.2026)
Analysten
Wie lautet die Applied Materials Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist eindeutig, aber veraltet: stockanalysis.com wies am 13. November 39 Analysten mit der Einstufung Strong Buy aus, das durchschnittliche Kursziel lag bei 569,29 Dollar. Tradingpedia nennt 40 Analysten, im Schnitt 557,86 Dollar, Spanne 358 bis 900 Dollar; Yahoo kommt auf 627,83 Dollar. Die Durchschnitte weichen je nach Quelle um bis zu rund 70 Dollar ab, und alle stammen aus der Zeit vor dem Kursrutsch vom Freitag.
Welches Kursziel trauen Analysten der Applied Materials Aktie zu? Die namentlich bekannten Änderungen zeigen einen Abwärtstrend der Ziele bei weiter positiven Einstufungen:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Potenzial
|Susquehanna
|Positive
|900 USD
|16.11.2026
|+198 %
|Bernstein
|Outperform
|600 USD
|Mitte Nov. 2026
|+99 %
|Morningstar (William Kerwin)
|4 Sterne
|570 USD fairer Wert (zuvor 520)
|Mitte Nov. 2026
|+89 %
|Needham
|Buy
|470 USD (zuvor 580 am 16.10.)
|13.11.2026
|+56 %
Alle Angaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Potenzial rechnerisch zum Kurs von ca. 302 USD. Bernstein: Datum je nach Quelle 13. oder 17.11. Morningstar nennt einen fairen Wert, kein Kursziel. Weitere Häuser (JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, UBS, Wells Fargo, Jefferies) kürzten laut Stocktwits/TheFly nach den Zahlen, alte und neue Ziele sind nicht belegt.
Quelle: Stocktwits/TheFly (13.11.2026), Tradingpedia (16./17.11.2026), Yahoo Finance, Morningstar
Auffällig ist die Spreizung: Zwischen dem niedrigsten genannten Ziel von 470 Dollar und dem höchsten von 900 Dollar liegen 430 Dollar. Selbst das niedrigste Ziel liegt rund 56 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das heißt nicht, dass die Aktie dort ankommt: Kursziele sind Schätzungen mit zwölf Monaten Horizont und werden nach scharfen Kursbewegungen oft verspätet angepasst. Nach dem Freitag dürfte eine neue Welle von Revisionen folgen.
Bewertung
Wie teuer ist die Applied Materials Aktie im Vergleich?
Zum Kurs vom 13. November (370,50 Dollar) lag das Verhältnis von Kurs zu Gewinn der letzten zwölf Monate bei 29,4 und das Forward-KGV bei 19,3 (stockanalysis.com). Auf den Kurs von etwa 302 Dollar umgerechnet ergibt das rechnerisch ein KGV von rund 24 und ein Forward-KGV von etwa 15,7. Ein Vergleich mit Lam Research, ASML und KLA auf tagesaktueller Basis liegt nicht vor. Fest steht: Die Bewertung ist innerhalb weniger Tage deutlich gesunken, weil die Aktie fiel, während Gewinnschätzungen laut den vorliegenden Daten noch nicht in diesem Ausmaß gesenkt wurden. Die Dividende liegt bei 2,12 Dollar pro Jahr, eine Rendite von etwa 0,7 Prozent beim aktuellen Kurs (eigene Rechnung).
Charttechnik
Welche Marken sind für die Applied Materials Aktie wichtig?
Der Kurs von etwa 302 Dollar liegt rund 59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 739,67 Dollar und knapp 48 Prozent über dem Tief von 203,40 Dollar (beide Yahoo/stockanalysis.com, Stand Mitte November). Am Nachmittag zeigte TradingKey einen RSI von 33,4 und ein Verkaufssignal beim MACD, jeweils bei einem Kurs, der damals erst knapp 6 Prozent im Minus lag. Der Wert dürfte inzwischen tiefer liegen. Die 50- und 200-Tage-Linie konnten nicht belegt werden. Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose von aktiencheck.de.
Szenarien
Was sprechen Bullen und Bären der Applied Materials Aktie zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zum Kurs
|Bull (höchstes Ziel, Susquehanna)
|900 USD
|+198 %
|Konsens (Durchschnitt, stockanalysis.com)
|569 USD
|+88 %
|Vorsichtig (Needham)
|470 USD
|+56 %
|Bear (niedrigstes Ziel im Konsens)
|358 USD
|+19 %
Die Szenarien geben die Spanne der Analystenkursziele wieder (Stand Mitte November, vor dem Kursrutsch). Sie sind keine Prognose von aktiencheck.de. Abstand zum Kurs von ca. 302 USD.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Applied Materials Aktie jetzt?
Neue Kursziel-Revisionen: Nach dem Freitag ist offen, ob der Konsens weiter sinkt.
Zinsen: Die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember 2026 prägt die Bewertung zyklischer Tech-Werte.
Chip-Investitionen der Kunden: Nvidia, Micron und TSMC bestimmen die Nachfrage nach Anlagen.
China und Exportregeln: Neue Beschränkungen können den Umsatz berühren; China steuert rund 27 Prozent im Gesamtjahr bei.
Nächste Zahlen: Die Q1-Zahlen für das Geschäftsjahr 2027 stehen voraussichtlich im Februar an; ein Termin ist nicht belegt.
FAQ
Häufige Fragen zur Applied Materials Aktienprognose
Wie lautet die Applied Materials Aktienprognose der Analysten? Vor dem Kursrutsch lag der Konsens bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 570 Dollar (stockanalysis.com); die Spanne reicht von 358 bis 900 Dollar. Bernstein nennt 600 Dollar, Needham 470 Dollar.
Warum ist die Applied Materials Aktie so stark gefallen? Nach dem Rekordquartal kamen gesenkte Kursziele, KI- und China-Sorgen sowie der Ausverkauf im gesamten Chipsektor zusammen; der SOX verlor am Freitag rund 10,7 Prozent.
Wie hoch ist das Kursziel für die Applied Materials Aktie 2026 und 2027? Kursziele gelten meist für zwölf Monate. Die Guidance des Unternehmens sieht für das erste Quartal 2027 einen Umsatz von 11,1 Milliarden Dollar vor; belastbare Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2027 liegen nicht vor.
Wann gibt es neue Zahlen? Die Termine für die Q1-Zahlen sind nicht belegt; üblicherweise folgen sie Mitte Februar.
Ist die Applied Materials Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab. Dieser Artikel dokumentiert die Einschätzungen Dritter.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser (Susquehanna, Bernstein, Needham, Morningstar) unverändert wieder. Offenlegungen zu Interessenkonflikten: Bernstein Disclosures.
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