Kurs am Fr., 20.11.2026, kurz vor Handelsschluss (Nasdaq), rund -11 %; Schlusskurs lag nicht vor ca. 302 USD

Durchschnittliches Analysten-Kursziel (stockanalysis.com, 39 Analysten, Stand 13.11., vor dem Crash) ca. 570 USD

Spanne der Kursziele (Yahoo/Tradingpedia, Stand Mitte Nov.) 358 bis 900 USD