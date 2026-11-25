Eine Meldung von Applied Materials gab es nicht. Der Kurs fiel mit der gesamten Halbleiterbranche, die am Vormittag als Gruppe mehr als 7 Prozent verlor. Auslöser waren die Flucht aus KI-Aktien, höhere Inflationsdaten und neue Zollvorschläge.

Chipausrüster traf zusätzlich ein Gesetzentwurf im US-Kongress. Er würde den Export von Fertigungsanlagen nach China weiter beschränken. Für Applied Materials und Konkurrenten wie Lam Research ist China ein großer Absatzmarkt. Außerdem senkte der Marktforscher TrendForce seinen Ausblick für Speicherchips, deren Hersteller wichtige Kunden sind.