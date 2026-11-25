Um 11:30 Uhr New Yorker Zeit stand ein Minus von 10,1 Prozent auf dem Kurszettel. Bis zum Handelsschluss schrumpfte es auf 3,89 Prozent. Die Applied Materials Aktie (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Handelssymbol: AP2, US-Handelssymbol: AMAT) beendete den Mittwoch bei 311,18 Dollar und bleibt damit unter den Nasdaq100 Verlierern.
Applied Materials Aktie: Nasdaq100 Verlierer holt 6 Punkte auf – am Ende bleiben minus 3,9 Prozent
Die Applied Materials Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Verlierern: Der weltgrößte Chipausrüster verliert 3,89 Prozent auf 311,18 Dollar. Am Vormittag hatte das Minus bei mehr als 10 Prozent gelegen. Die Analyse zeigt, warum Rekordzahlen gegen die China-Sorge nicht ankommen.
Die Gründe für den Kursverlust
Politik aus Washington, Zweifel aus dem Speichermarkt
Eine Meldung von Applied Materials gab es nicht. Der Kurs fiel mit der gesamten Halbleiterbranche, die am Vormittag als Gruppe mehr als 7 Prozent verlor. Auslöser waren die Flucht aus KI-Aktien, höhere Inflationsdaten und neue Zollvorschläge.
Chipausrüster traf zusätzlich ein Gesetzentwurf im US-Kongress. Er würde den Export von Fertigungsanlagen nach China weiter beschränken. Für Applied Materials und Konkurrenten wie Lam Research ist China ein großer Absatzmarkt. Außerdem senkte der Marktforscher TrendForce seinen Ausblick für Speicherchips, deren Hersteller wichtige Kunden sind.
Exportbeschränkungen
Schärfere Regeln für China würden das Geschäft direkt treffen.
Speicherausblick
Sinkende Bestellungen bei Speicherchips bremsen den Bau neuer Fabriken.
Sektorverkauf
Am Vormittag wurde die gesamte Branche abgestoßen.
Einordnung
Rekordquartal und trotzdem unter Druck
Applied Materials hat im November ein Rekordquartal gemeldet. Der Umsatz erreichte 10,41 Milliarden Dollar, und Kunden drängen nach Unternehmensangaben auf schnellere Lieferungen. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie noch deutlich im Plus.
Dass der Nasdaq100 Verlierer sich vom Tagestief um fast 7 Prozent erholte, passt zu diesem Bild: Käufer nutzten den Rückschlag. Die Applied Materials Aktie bleibt aber an zwei Fragen gebunden, die das Unternehmen nicht selbst beantworten kann. Wie viel darf nach China geliefert werden, und wie lange investieren die Chiphersteller weiter?
Häufige Fragen zur Applied Materials Aktie
Warum ist die Applied Materials Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Ausverkauf bei Chip-Aktien, ein Gesetzentwurf zu Exportbeschränkungen nach China und ein schwächerer Speicherausblick belasteten am 25. November 2026. Die Aktie schloss 3,89 Prozent tiefer bei 311,18 Dollar.
Wie stark erholte sich die Applied Materials Aktie im Tagesverlauf?
Am Vormittag notierte sie bei 291,14 Dollar und damit 10,1 Prozent im Minus. Bis zum Schluss stieg sie auf 311,18 Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Applied Materials Aktie?
Die ISIN lautet US0382221051, die WKN 865177. An der Nasdaq wird die Aktie unter AMAT gehandelt, in Deutschland unter AP2.
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