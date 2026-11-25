Um 11:30 Uhr New Yorker Zeit stand bei der Applied Materials Aktie ein Minus von 10,1 Prozent, der Kurs lag bei 291,14 Dollar. Bis zum Handelsschluss schrumpfte der Verlust auf 3,89 Prozent, das Papier ging mit 311,18 Dollar aus dem Tag. Vom Vormittagskurs aus gerechnet ist das eine Erholung um fast 7 Prozent. Eine Meldung des Unternehmens gab es nicht. Der Chipausrüster wurde von Themen bewegt, auf die er keinen Einfluss hat.
Applied Materials Aktie: Von minus 10 auf minus 3,9 Prozent – warum ein Rekordquartal gegen die China-Sorge nicht ankommt
Die Applied Materials Aktie lag am Mittwochvormittag mehr als 10 Prozent im Minus und schloss 3,89 Prozent tiefer bei 311,18 Dollar. Ein Gesetzentwurf zu Exporten nach China und ein schwächerer Speicherausblick belasten den Chipausrüster.
Die Auslöser
Washington und der Speichermarkt drücken gleichzeitig
Der Kurs fiel zunächst mit der gesamten Halbleiterbranche, die am Vormittag als Gruppe mehr als 7 Prozent verlor. Auslöser waren die Flucht aus KI-Aktien, höhere Inflationsdaten und neue Zollvorschläge.
Chipausrüster traf zusätzlich ein Gesetzentwurf im US-Kongress. Er würde den Export von Fertigungsanlagen nach China weiter beschränken. Für Applied Materials ist China ein großer Absatzmarkt. Hinzu kam der Marktforscher TrendForce, der seinen Ausblick für Speicherchips senkte. Deren Hersteller sind wichtige Kunden: Bestellen sie weniger Chips, bauen sie auch weniger neue Fabriken.
Die Einordnung
Das Geschäft läuft, die Politik entscheidet mit
Applied Materials hat im November ein Rekordquartal gemeldet. Der Umsatz erreichte 10,41 Milliarden Dollar, und Kunden drängen nach Unternehmensangaben auf schnellere Lieferungen. Seit Jahresbeginn lag die Aktie am Mittwochmittag noch rund 20 Prozent im Plus. Dass Käufer den Rückschlag am Vormittag nutzten, passt zu diesem Bild.
Die Applied Materials Aktie bleibt aber an zwei Fragen gebunden, die das Unternehmen nicht selbst beantworten kann. Wie viel darf künftig nach China geliefert werden? Und wie lange investieren die Chiphersteller in diesem Tempo weiter? Eine mögliche Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember kommt als Belastung für die Branche hinzu.
Bei der Applied Materials Aktie stehen volle Auftragsbücher gegen offene politische Fragen. Am Mittwoch hat am Vormittag die Politik gewonnen und am Nachmittag das Geschäft.
Häufige Fragen zur Applied Materials Aktie
Wie hat die Applied Materials Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Bei 311,18 Dollar, ein Minus von 3,89 Prozent. Am Vormittag lag der Kurs bei 291,14 Dollar.
Warum ist die Applied Materials Aktie gefallen?
Der Ausverkauf bei Chip-Aktien, ein Gesetzentwurf zu Exportbeschränkungen nach China und ein schwächerer Speicherausblick belasteten.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Applied Materials meldete im November einen Rekordumsatz von 10,41 Milliarden Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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