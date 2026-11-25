Der Kurs fiel zunächst mit der gesamten Halbleiterbranche, die am Vormittag als Gruppe mehr als 7 Prozent verlor. Auslöser waren die Flucht aus KI-Aktien, höhere Inflationsdaten und neue Zollvorschläge.

Chipausrüster traf zusätzlich ein Gesetzentwurf im US-Kongress. Er würde den Export von Fertigungsanlagen nach China weiter beschränken. Für Applied Materials ist China ein großer Absatzmarkt. Hinzu kam der Marktforscher TrendForce, der seinen Ausblick für Speicherchips senkte. Deren Hersteller sind wichtige Kunden: Bestellen sie weniger Chips, bauen sie auch weniger neue Fabriken.