Die Applied Materials-Aktie (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Handelssymbol: AMAT an der Nasdaq, deutsches Kürzel: AP2) fällt am Mittwoch um rund 8,6 Prozent auf exakt 296,00 US-Dollar. Die Applied Materials Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Verlierern zum Handelsstart. Der Kurs rutscht unter die Marke von 300 Dollar. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, der weltgrößte Chipausrüster fällt mit der gesamten Branche.
Applied Materials-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 9 Prozent – Zollpläne treffen den größten Chipausrüster
Die Applied Materials-Aktie verliert am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart 8,6 Prozent auf 296,00 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Verlierern. Der KI-Ausverkauf, der Einbruch der Chipausrüster in Asien und neue US-Zollpläne gegen China belasten den Konzern.
Die Gründe für den Kursverlust
Handelsstreit trifft auf KI-Zweifel
Neue Zollpläne
Die US-Regierung schlägt nach achtmonatiger Untersuchung Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern vor. Für viele chinesische Waren läge die Gesamtbelastung dann über 40 Prozent. Der bestehende Handelsfrieden mit China läuft am 10. Januar aus.
Einbruch der Ausrüster in Asien
Japanische Chipausrüster verloren über Nacht zwischen 12 und 13 Prozent. Das setzte den Ton für die US-Wettbewerber.
KI-Ausverkauf am zweiten Tag
Chipwerte verloren schon am Dienstag im Schnitt rund 8 Prozent. Wenn Chiphersteller um Aufträge fürchten, bestellen sie weniger Anlagen.
Zinsen
Die Kerninflation lag im Oktober über den Erwartungen, eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt als fast sicher.
Einordnung
Zwischen Washington und Peking
Applied Materials liefert Maschinen für nahezu jeden Schritt der Chipfertigung und verkauft sie weltweit. Damit steht der Konzern bei jedem Handelskonflikt zwischen den USA und China in der ersten Reihe: Zölle verteuern Lieferketten, Gegenmaßnahmen können den Absatz treffen. Hinzu kommt die zyklische Natur des Geschäfts. Ausrüster spüren Investitionskürzungen ihrer Kunden früher und stärker als der Rest der Branche.
Häufige Fragen zur Applied Materials-Aktie
Warum ist die Applied Materials-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Neue US-Zollpläne gegen China und andere Länder, der Einbruch der Chipausrüster in Asien und der anhaltende KI-Ausverkauf belasten. Eine eigene Meldung des Unternehmens gibt es nicht.
Wie stark fällt die Applied Materials Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 8,6 Prozent auf 296,00 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Applied Materials-Aktie?
Die ISIN lautet US0382221051, die WKN 865177. An der Nasdaq wird die Aktie unter AMAT gehandelt, in Deutschland unter AP2.
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