Die Applied Materials-Aktie (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Handelssymbol: AMAT an der Nasdaq, deutsches Kürzel: AP2) verliert am Mittwoch 3,9 Prozent und schließt bei 311,18 US-Dollar. Die Applied Materials Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Am Mittag stand der Kurs bei 296,00 Dollar, ein Minus von fast 9 Prozent. Bis zum Abend machte die Aktie mehr als die Hälfte davon wieder gut.
Applied Materials-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 3,9 Prozent – Zölle und KI-Zweifel treffen den Chipausrüster
Die Applied Materials-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,9 Prozent bei 311,18 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Verlierern. Am Mittag hatte der größte Chipausrüster der USA noch fast 9 Prozent verloren. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Die Gründe für den Kursverlust
Ausrüster zwischen den Fronten
Zollpläne
Die US-Regierung plant neue Zölle von bis zu 20 Prozent, unter anderem gegen China. Der Waffenstillstand im Handelsstreit mit China läuft am 10. Januar aus. Chipausrüster erzielen einen großen Teil ihrer Erlöse in Asien.
Chipsektor im Ausverkauf
Der Halbleiterindex verlor zeitweise mehr als 6 Prozent. Anleger fürchten, dass Chiphersteller ihre Investitionen kürzen, wenn die KI-Nachfrage nachlässt.
Inflation und Zinsen
Die PCE-Inflation von 3,8 Prozent macht eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich.
Einordnung
Früher Zykliker, später Profiteur
Applied Materials liefert Maschinen für nahezu jeden Schritt der Chipfertigung. Bestellen die Hersteller weniger Anlagen, spürt der Konzern das früh. Deshalb reagiert die Aktie empfindlich auf jede Sorge um die Investitionsbudgets. Die Erholung am Nachmittag folgte dem Gesamtmarkt: Der S&P 500 schloss nach einem Tief von minus 3,2 Prozent nur 0,25 Prozent tiefer.
Häufige Fragen zur Applied Materials-Aktie
Warum ist die Applied Materials-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Neue Zollpläne, Zweifel am KI-Boom und Zinssorgen belasten den gesamten Chipsektor.
Wie stark ist die Applied Materials Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,89 Prozent bei 311,18 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Applied Materials-Aktie?
Die ISIN lautet US0382221051, die WKN 865177. An der Nasdaq wird die Aktie unter AMAT gehandelt, in Deutschland unter AP2.
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