Warum ist die Applied Materials-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Neue Zollpläne, Zweifel am KI-Boom und Zinssorgen belasten den gesamten Chipsektor.

Wie stark ist die Applied Materials Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 3,89 Prozent bei 311,18 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Applied Materials-Aktie?

Die ISIN lautet US0382221051, die WKN 865177. An der Nasdaq wird die Aktie unter AMAT gehandelt, in Deutschland unter AP2.