Applied Digital baut und betreibt Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, vor allem in North Dakota. Die Kunden sind Cloudkonzerne, die Rechenleistung für KI-Modelle brauchen. Das Geschäft wächst rasant: Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 322 Prozent auf 341,9 Millionen Dollar.

Das Problem liegt auf der anderen Seite der Bilanz. Rechenzentren kosten Milliarden, bevor sie Miete einbringen. Applied Digital muss dieses Geld über Schulden und neue Aktien aufbringen. Anleger fürchten, dass ihr Anteil am Unternehmen dadurch verwässert wird. Dazu kommt die grundsätzliche Sorge, ob die Kunden ihre KI-Investitionen in diesem Tempo fortsetzen.

Im Mai notierte die Aktie noch über 50 Dollar. Seitdem hat sie rund 80 Prozent verloren. Der neue Großvertrag sichert langfristige Einnahmen, löst die Finanzierungsfrage aber nicht.