Morgens Jahrestief, abends Kursgewinn: Die Applied Digital Aktie (ISIN: US0381692070, Nasdaq-Symbol: APLD) hat am Mittwoch einen wilden Tag hinter sich. Im nachbörslichen US-Handel stieg sie um 3,91 Prozent auf 12,77 Dollar, ein Plus von 0,48 Dollar gegenüber dem Schlusskurs von 12,29 Dollar. Applied Digital gehört damit zu den nachbörslichen Gewinnern des Abends. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie folgte der Erholung der gesamten Branche.
Applied Digital Aktie: Nachbörslicher Gewinner am Jahrestief – warum der Milliardenvertrag nicht reicht
Die Applied Digital Aktie steigt nachbörslich um 3,91 Prozent auf 12,77 Dollar und zählt zu den nachbörslichen Gewinnern in den USA. Am selben Tag hatte sie ein neues Jahrestief markiert. Der Rechenzentrumsbauer hat gerade einen Mietvertrag über 5,4 Milliarden Dollar gemeldet. Warum die Aktie trotzdem rund 80 Prozent unter ihrem Hoch notiert.
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Die Woche
Plus 20, minus 12: eine Aktie im Ausnahmezustand
Die Kursbewegungen dieser Woche erzählen die ganze Geschichte. Am Montag sprang die Applied Digital Aktie um gut 20 Prozent, am Dienstag verlor sie fast 12 Prozent.
Der Sprung am Montag hatte zwei Gründe. Applied Digital meldete einen Mietvertrag mit einem großen Cloudkonzern über 18 Jahre und 5,4 Milliarden Dollar. Am selben Tag kehrte Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurück, was die ganze KI-Branche beflügelte. Schon am Dienstag war die Euphorie verflogen. Am Mittwochmorgen fiel die Aktie bis auf 10,78 Dollar, den tiefsten Stand seit einem Jahr, und schloss dann bei 12,29 Dollar leicht im Plus.
Der Hintergrund
Volle Auftragsbücher, leere Kassen?
Applied Digital baut und betreibt Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, vor allem in North Dakota. Die Kunden sind Cloudkonzerne, die Rechenleistung für KI-Modelle brauchen. Das Geschäft wächst rasant: Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 322 Prozent auf 341,9 Millionen Dollar.
Das Problem liegt auf der anderen Seite der Bilanz. Rechenzentren kosten Milliarden, bevor sie Miete einbringen. Applied Digital muss dieses Geld über Schulden und neue Aktien aufbringen. Anleger fürchten, dass ihr Anteil am Unternehmen dadurch verwässert wird. Dazu kommt die grundsätzliche Sorge, ob die Kunden ihre KI-Investitionen in diesem Tempo fortsetzen.
Im Mai notierte die Aktie noch über 50 Dollar. Seitdem hat sie rund 80 Prozent verloren. Der neue Großvertrag sichert langfristige Einnahmen, löst die Finanzierungsfrage aber nicht.
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