Apple hat am 2. November 2026 Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt, das am 26. September 2026 endete. Das Geschäftsjahr des Konzerns weicht vom Kalenderjahr ab. Der Gesamtumsatz (Nettoumsatz) stieg im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 12 Prozent auf 114,5 Mrd. USD, nach 102,5 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis erhöhte sich um 11,8 Prozent auf 30,7 Mrd. USD, nach 27,5 Mrd. USD. Das verwässerte Ergebnis je Aktie legte um 14 Prozent auf 2,10 USD zu, nach 1,85 USD im Vorjahresquartal. Darin ist nach Angaben des Unternehmens ein positiver Effekt von 0,05 USD aus Zollrückerstattungen enthalten. Apple spricht von Rekorden für ein Septemberquartal beim Gesamtumsatz, beim iPhone-Umsatz und beim Ergebnis je Aktie. Laut Finanzchef erzielte das Unternehmen zudem beim Nettoergebnis einen Rekord für ein Septemberquartal.
Apple steigert Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 12 Prozent auf 114,5 Mrd. USD
Apple hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 den Gesamtumsatz um 12 Prozent auf 114,5 Mrd. USD gesteigert. Das Nettoergebnis stieg auf 30,7 Mrd. USD.
Das operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,9 Prozent auf 35,6 Mrd. USD, nach 32,4 Mrd. USD. Das Ergebnis vor Ertragsteuern erhöhte sich um 10,2 Prozent auf 36,1 Mrd. USD, nach 32,8 Mrd. USD. Die Bruttomarge als Betrag wuchs um 13,4 Prozent auf 54,8 Mrd. USD, nach 48,3 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. In Prozent des Umsatzes lag die Bruttomarge bei 47,9 Prozent. Dieser Wert enthält nach Unternehmensangaben einen positiven Effekt von etwa 1 Prozentpunkt aus Zollrückerstattungen.
Größter Umsatzträger blieb das iPhone: Der iPhone-Umsatz stieg im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 17,5 Prozent auf 57,6 Mrd. USD, nach 49,0 Mrd. USD. Der Umsatz mit Services wuchs um 9,8 Prozent auf 31,6 Mrd. USD, nach 28,8 Mrd. USD; Apple zufolge erreichte er damit ein neues Allzeithoch. Mit dem Mac erzielte der Konzern einen Umsatz von 10,8 Mrd. USD, nach 8,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 23,7 Prozent. Nach Regionen erhöhte sich der Umsatz im Segment Amerika um 10,2 Prozent auf 48,7 Mrd. USD, nach 44,2 Mrd. USD. Im Segment Europa stieg er um 11,5 Prozent auf 32,0 Mrd. USD, nach 28,7 Mrd. USD. Im Segment Großchina legte der Umsatz um 21,0 Prozent auf 17,5 Mrd. USD zu, nach 14,5 Mrd. USD. Die installierte Basis aktiver Geräte erreichte nach Angaben des Unternehmens in allen wichtigen Produktkategorien und geografischen Segmenten ein Allzeithoch.
Der operative Cashflow belief sich im vierten Quartal auf 28 Mrd. USD. An seine Aktionäre gab Apple im Quartal ebenfalls 28 Mrd. USD zurück. Der Verwaltungsrat beschloss eine Bardividende von 0,27 USD je Aktie, die am 16. November 2026 gezahlt werden soll.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldet Apple einen Rekordumsatz von 479 Mrd. USD. Das Ergebnis je Aktie wuchs im Geschäftsjahr nach Angaben des Unternehmens zweistellig.
|Kennzahl
|Q4 GJ 2026
|Q4 GJ 2025
|Veränderung
|Gesamtumsatz (Nettoumsatz)
|114,5 Mrd. USD
|102,5 Mrd. USD
|+12 %
|Nettoergebnis
|30,7 Mrd. USD
|27,5 Mrd. USD
|+11,8 %
|Verwässertes Ergebnis je Aktie
|2,10 USD
|1,85 USD
|+14 %
|Operatives Ergebnis
|35,6 Mrd. USD
|32,4 Mrd. USD
|+9,9 %
|Ergebnis vor Ertragsteuern
|36,1 Mrd. USD
|32,8 Mrd. USD
|+10,2 %
|Umsatz iPhone
|57,6 Mrd. USD
|49,0 Mrd. USD
|+17,5 %
|Umsatz Services
|31,6 Mrd. USD
|28,8 Mrd. USD
|+9,8 %
|Umsatz Mac
|10,8 Mrd. USD
|8,73 Mrd. USD
|+23,7 %
|Umsatz Segment Amerika
|48,7 Mrd. USD
|44,2 Mrd. USD
|+10,2 %
|Umsatz Segment Europa
|32,0 Mrd. USD
|28,7 Mrd. USD
|+11,5 %
|Umsatz Segment Großchina
|17,5 Mrd. USD
|14,5 Mrd. USD
|+21,0 %
|Bruttomarge (Betrag)
|54,8 Mrd. USD
|48,3 Mrd. USD
|+13,4 %
|Bruttomarge in Prozent des Umsatzes
|47,9 %
|–
|–
|Operativer Cashflow im Quartal
|28 Mrd. USD
|–
|–
Quelle: Apple Inc., Mitteilung vom 2. November 2026 (SEC-Formular 8-K)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.