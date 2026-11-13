Es ist das Paradox der Apple-Aktie im Herbst 2026. Am 2. November meldete Apple das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte: 479 Milliarden Dollar Umsatz, ein Rekord beim iPhone im September-Quartal und so viel Service-Umsatz wie nie. Die Börse reagierte zunächst verschnupft – nachbörslich gab die Aktie rund 3 Prozent nach, weil der Ausblick auf die Marge enttäuschte. Neun Tage später steht die Apple-Aktie dennoch auf einem Allzeithoch von rund 355 Dollar, der Börsenwert liegt über 5 Billionen Dollar. Anleger suchen in Apple einen sicheren Hafen im nervösen KI-Markt. Diese Apple Aktienanalyse prüft, ob das Vertrauen gerechtfertigt ist – und was die steigenden Speicherkosten für die Apple Aktienprognose bedeuten.
Apple Aktienanalyse: Rekordjahr, iPhone Duo, 5 Billionen Dollar Börsenwert – aber die Speicherkrise frisst die Marge
Bestes Geschäftsjahr der Firmengeschichte, das stärkste iPhone-Quartal im September aller Zeiten, Rekordhoch an der Börse – und trotzdem warnt der neue Apple-Chef John Ternus vor „beispiellosen“ Speicherpreisen. Unsere große Apple Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum vierten Quartal vom 2. November, iPhone Duo, Services, China, Siri-KI, Marge, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Apple Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- Sitz
- Cupertino, Kalifornien
- Ticker / ISIN
- AAPL / US0378331005
- Kurs
- 354,88 Dollar
- Rekordhoch
- 359,37 Dollar (12. November 2026)
- Börsenwert
- über 5 Billionen Dollar
- KGV (Geschäftsjahr 2026)
- rund 39,5
- Dividende je Quartal
- 0,27 Dollar
Stand: 13.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 12.11.2026; KGV auf Basis des Gewinns je Aktie im Geschäftsjahr 2026, eigene Rechnung
Die Ausgangslage
Sicherer Hafen im KI-Sturm: die Apple-Aktie auf Rekordjagd
Die Apple-Aktie ist 2026 der unerwartete Gewinner unter den großen Tech-Werten – gerade weil Apple nicht hunderte Milliarden in Rechenzentren steckt.
Während Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta jeweils dreistellige Milliardenbeträge in KI-Rechenzentren investieren, setzt Apple auf eigene Geräte, eigene Chips und Partnerschaften. Genau diese Zurückhaltung wird 2026 belohnt: Die Apple-Aktie entwickelte sich besser als alle anderen Werte der „Magnificent Seven“ und gewann binnen eines Jahres rund 30 Prozent. Nach den Zahlen und im Ausverkauf von KI-Werten nach den US-Zwischenwahlen rutschte sie Anfang November zwar bis auf rund 325 Dollar ab. Doch dann setzte die Rally wieder ein: Am 11. November markierte die Aktie ein Rekordhoch, der Börsenwert stieg erstmals über 5 Billionen Dollar. Anleger sehen in Apple einen sicheren Hafen – einen Konzern, der vom KI-Boom profitiert, ohne das Risiko milliardenschwerer Fehlinvestitionen zu tragen.
Die Quartalszahlen
Rekord im September-Quartal: das beste Geschäftsjahr der Firmengeschichte
Für jede seriöse Apple Aktienanalyse gilt: Beim Umsatz hat Apple die Erwartungen klar übertroffen.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 26. September endete, steigerte Apple den Umsatz um 12 Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar – ein Rekord für ein September-Quartal und mehr als die erwarteten 113,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erreichte 30,7 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 2,10 Dollar, erwartet waren 1,99 Dollar. Darin steckt allerdings ein Sondereffekt von 5 Cent aus der Rückerstattung von Zöllen. Die Bruttomarge lag bei 47,9 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr meldete Apple einen Rekordumsatz von 478,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 15 Prozent, und einen Gewinn je Aktie von 8,98 Dollar, plus 20 Prozent.
Apple: Umsatz nach Produktbereichen im vierten Quartal
Mrd. Dollar
Veränderung zum Vorjahresquartal: iPhone +17 %, Services +10 %, Mac +24 %, Wearables, Home und Zubehör −8 %, iPad −10 %.
Quelle: Apple Inc., Mitteilung vom 2. November 2026; Telefonkonferenz
Daten als Tabelle
|Bereich
|Umsatz
|iPhone
|57,6
|Services
|31,6
|Mac
|10,8
|Wearables, Home und Zubehör
|8,3
|iPad
|6,2
iPhone und China
iPhone plus 17 Prozent: das Duo und das China-Comeback
Die wichtigste Nachricht für die Apple Aktienprognose kommt vom iPhone – und die ist besser, als viele befürchtet hatten.
Der iPhone-Umsatz stieg um 17 Prozent auf 57,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 56,5 Milliarden Dollar – trotz Lieferengpässen. Die neue Generation mit iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und dem iPhone Duo, das Apple als den größten Umbruch seit dem ersten iPhone bezeichnet, kommt bei den Kunden an. Die Sorgen über gekürzte Bestellungen bei Zulieferern haben sich damit vorerst nicht bestätigt. Beim Duo ist die Nachfrage sogar so groß, dass das Management nicht vorhersagen kann, wann Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sein werden. In China stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 17,5 Milliarden Dollar, im gesamten Geschäftsjahr sogar um 28 Prozent. Analysten hatten im Quartal allerdings mit mehr gerechnet. Im Dezember startet Apple seine KI-Funktionen in China – mit dem Sprachmodell Qwen von Alibaba als Partner.
Services
31,6 Milliarden Dollar: die Gewinnmaschine verliert an Tempo
Das Geschäft mit dem App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay und Werbung erreichte mit 31,6 Milliarden Dollar einen neuen Rekord, das Wachstum lag bei 10 Prozent. Mit einer Bruttomarge von rund 76 Prozent ist Services die eigentliche Gewinnmaschine des Konzerns. Doch das Tempo lässt nach: Ein Jahr zuvor wuchs die Sparte noch um 15 Prozent, für das Dezember-Quartal erwartet Apple nur noch 8 bis 9 Prozent – belastet von Wechselkursen und Lizenzerlösen von Drittanbietern. Die Basis bleibt dennoch gewaltig: Weltweit sind mehr als 2,5 Milliarden Apple-Geräte aktiv.
Was wir derzeit bei den Speicherpreisen sehen, ist beispiellos.
Der Ausblick
Rekordumsatz, sinkende Marge: das Speicherproblem
Der Ausblick erklärt, warum die Apple-Aktie nach den Zahlen zunächst nachgab.
Für das Weihnachtsquartal erwartet Apple ein Umsatzplus von 7 bis 10 Prozent – mehr als die von Analysten erwarteten gut 6 Prozent und das stärkste Dezember-Quartal der Firmengeschichte. Rechnerisch entspricht das rund 154 bis 158 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge soll aber auf 45 bis 46 Prozent sinken, nach 47,9 Prozent im September-Quartal. Analysten hatten mit 46,3 Prozent gerechnet. Der Grund: Speicherchips werden durch den KI-Boom knapp und teuer, und Apple trägt erstmals die Rechenkosten für die neue Siri-KI auf eigenen Servern. Auch die operativen Kosten steigen um 11 bis 13 Prozent, vor allem wegen Investitionen in KI und Forschung. Einen Teil der höheren Kosten fängt Apple durch frühere Preiserhöhungen und vorrätige Bauteile ab – doch dieser Puffer schmilzt.
Apple: Bruttomarge
Prozent
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr endet im September. Viertes Quartal 2026 einschließlich rund 1 Prozentpunkt aus Zoll-Rückerstattungen. Dezember-Quartal: Ausblick von 45 bis 46 Prozent, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Apple Inc., Mitteilungen und Telefonkonferenzen zum vierten Quartal 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Bruttomarge
|Q4 GJ 2025
|47,2
|Q4 GJ 2026
|47,9
|Q1 GJ 2027
|45–46
KI und Kapital
Siri-KI und 28 Milliarden für die Aktionäre: Apples eigener Weg
Bei der künstlichen Intelligenz geht Apple einen eigenen Weg. Seit September läuft die neue Siri-KI im Testbetrieb, zunächst auf Englisch, seit Oktober auch auf Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch. Siri beantwortet laut Ternus täglich mehr als 2,5 Milliarden Anfragen. Statt hunderte Milliarden in eigene Rechenzentren zu stecken, setzt Apple auf die eigenen Geräte und Partner – und achtet auf die Kosten: Medienberichten zufolge hat der Konzern intern sogar die KI-Budgets einzelner Teams gekürzt. Für die Aktionäre bleibt so viel übrig. Im vierten Quartal gab Apple 28 Milliarden Dollar zurück, davon 24 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe. Den Barmitteln von 137 Milliarden Dollar stehen Schulden von rund 80 Milliarden Dollar gegenüber.
Die Bewertung
KGV 40 für 10 Prozent Wachstum: der Preis der Sicherheit
Die Sicherheit hat ihren Preis. Gemessen am Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres wird die Apple-Aktie mit rund dem 40-Fachen bewertet – deutlich mehr als Microsoft mit rund 27 oder Alibaba mit rund 23. Für einen Konzern, der im laufenden Quartal um 7 bis 10 Prozent wachsen will und dessen Marge sinkt, ist das ein stolzer Aufschlag. Er spiegelt die Erwartung, dass das iPhone Duo einen neuen Upgrade-Zyklus auslöst und Apple als Plattform für KI auf Geräten profitiert. Bemerkenswert: Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt mit rund 345 Dollar inzwischen unter dem aktuellen Kurs.
Die Analysten
Kursziele von 250 bis 425 Dollar: Rekord mit Fragezeichen
Die Spannweite der Analystenmeinungen ist groß. Am optimistischsten ist China Renaissance: Das Haus stufte die Aktie auf „Buy“ hoch und hob das Ziel von 280 auf 425 Dollar – wegen des Wachstumspotenzials des ersten faltbaren iPhones. Wedbush-Analyst Dan Ives sieht 400 Dollar, Evercore ISI und Bernstein jeweils 380 Dollar. JPMorgan nennt 355 Dollar – praktisch den aktuellen Kurs. Am skeptischsten bleibt KeyBanc mit „Sell“ und einem Ziel von 250 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel von 45 Analysten liegt bei rund 345 Dollar und damit knapp 3 Prozent unter dem Kurs. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Apple-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 12. November 2026: 354,88 Dollar (Nasdaq-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: StockAnalysis, Investing.com, TipRanks; Stand 9. bis 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|China Renaissance
|425
|Wedbush
|400
|Evercore ISI
|380
|Bernstein
|380
|JPMorgan
|355
|Durchschnitt (45)
|345
|KeyBanc
|250
Die Szenarien
Apple Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Superzyklus
Das iPhone Duo löst einen breiten Upgrade-Zyklus aus, Apple erreicht im Weihnachtsquartal das obere Ende seiner Prognose, und die Siri-KI überzeugt. Dann könnte die Apple-Aktie ihre Rekordjagd fortsetzen – und die Ziele der Optimisten um 400 Dollar rücken in den Blick.
Szenario 2: Hohe Bewertung bremst
Die Umsätze steigen wie geplant, doch die Marge sinkt weiter, und Services verliert an Tempo. Die Aktie pendelt zwischen der Zone um 325 Dollar und dem Rekordhoch, weil die hohe Bewertung wenig Spielraum lässt.
Szenario 3: Speicherkrise und Rotation
Steigen die Speicherpreise stärker als erwartet oder dreht das Geld zurück in die KI-Gewinner, könnte die Apple-Aktie in Richtung des durchschnittlichen Analystenziels um 345 Dollar oder darunter fallen.
Häufige Fragen zur Apple Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Apple?
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie um 14 Prozent auf 2,10 Dollar. Im Gesamtjahr erreichte Apple einen Rekordumsatz von 478,8 Milliarden Dollar.
Warum fiel die Apple-Aktie nach den Zahlen zunächst?
Apple erwartet für das Dezember-Quartal eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent, weniger als Analysten erwartet hatten. Grund sind stark steigende Speicherpreise und die Kosten für die neue Siri-KI.
Was ist das iPhone Duo?
Das iPhone Duo ist das neueste iPhone-Modell, das Apple als größten Umbruch seit dem ersten iPhone bezeichnet. Laut Analysten ist es Apples erstes faltbares iPhone. Die Nachfrage übersteigt derzeit das Angebot.
Wie ist die Apple-Aktie bewertet?
Auf Basis des Gewinns je Aktie von 8,98 Dollar im Geschäftsjahr 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 40.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 250 Dollar (KeyBanc) über 355 Dollar (JPMorgan) und 380 Dollar (Bernstein, Evercore ISI) bis 425 Dollar (China Renaissance). Der Durchschnitt liegt bei rund 345 Dollar.
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