Apple Aktienanalyse: Rekordjahr, iPhone Duo, 5 Billionen Dollar Börsenwert – aber die Speicherkrise frisst die Marge

Wie waren die Quartalszahlen von Apple?

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie um 14 Prozent auf 2,10 Dollar. Im Gesamtjahr erreichte Apple einen Rekordumsatz von 478,8 Milliarden Dollar.

Warum fiel die Apple-Aktie nach den Zahlen zunächst?

Apple erwartet für das Dezember-Quartal eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent, weniger als Analysten erwartet hatten. Grund sind stark steigende Speicherpreise und die Kosten für die neue Siri-KI.

Was ist das iPhone Duo?

Das iPhone Duo ist das neueste iPhone-Modell, das Apple als größten Umbruch seit dem ersten iPhone bezeichnet. Laut Analysten ist es Apples erstes faltbares iPhone. Die Nachfrage übersteigt derzeit das Angebot.

Wie ist die Apple-Aktie bewertet?

Auf Basis des Gewinns je Aktie von 8,98 Dollar im Geschäftsjahr 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 40.

Welche Kursziele haben Analysten?

Die Spanne reicht von 250 Dollar (KeyBanc) über 355 Dollar (JPMorgan) und 380 Dollar (Bernstein, Evercore ISI) bis 425 Dollar (China Renaissance). Der Durchschnitt liegt bei rund 345 Dollar.