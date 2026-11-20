Die Apple Aktie (ISIN: US0378331005, Ticker: AAPL, Nasdaq) ist am Freitag ein Ruhepol in einem unruhigen Markt: Gegen 19 Uhr MEZ notiert das Papier bei rund 346 US-Dollar, etwa 1 Prozent tiefer, während der Nasdaq 100 im KI-Ausverkauf um mehr als 2 Prozent nachgibt. Gleichzeitig berichten Medien, dass Apple an einem eigenen KI-Agenten arbeitet, der Aufgaben auf Geräten selbstständig erledigen soll. Diese Apple Aktienanalyse ordnet ein, was an dem Bericht dran ist, wie hoch die Bewertung ist und was die Apple Aktienprognose der Analysten trägt – denn der Kurs liegt inzwischen auf Höhe des durchschnittlichen Kursziels.
Apple Aktienanalyse: Eigener KI-Agent in Arbeit, Aktie im Crash nur 1 Prozent im Minus – ist Apple der teuerste sichere Hafen?
Die Apple Aktie hält sich am Freitag mit einem Minus von rund 1 Prozent deutlich besser als der Nasdaq – und das nach Berichten über einen eigenen KI-Agenten von Apple. Die Apple Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und Analystenstimmen, und fragt: Was trägt die Apple Aktienprognose bei einem Kurs über dem Konsens-Kursziel?
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- Ticker
- AAPL (Nasdaq)
- ISIN
- US0378331005
- 52-Wochen-Spanne
- 243,42 bis 360,83 US-Dollar
- Nächste Zahlen
- Dezemberquartal, voraussichtlich Ende Januar 2027
Stand: 20.11.2026, Kurs Nasdaq, gegen 19 Uhr MEZ; Geschäftsjahr endet im September
Was ist passiert?
Warum hält sich die Apple Aktie im KI-Ausverkauf so gut?
Der Handel an der Nasdaq steht am Freitag im Zeichen von Zweifeln, ob sich die gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz auszahlen. Der Chipsektor, KI-Werte und zuletzt auch der frisch an die Börse gebrachte KI-Konzern Anthropic stehen unter Druck. Apple gilt in diesem Umfeld seit einigen Tagen als vergleichsweise sicherer Hafen: Das Papier liegt seit Jahresbeginn mit rund 29 Prozent im Plus und damit klar vor den meisten anderen großen Technologiewerten. Dass Apple weniger direkt von den Rechenzentrums-Investitionen anderer abhängt, ist eine plausible Erklärung, aber eine Einschätzung der Redaktion und kein belegter Auslöser.
Nach US-Handelsschluss am Donnerstag meldeten Medien unter Berufung auf Stellenanzeigen auf Apples Karriereseite, dass der Konzern an einem „agentischen“ KI-Assistenten arbeitet. Er soll mehrstufige Aufgaben über Apps, Browser und Code hinweg planen und ausführen und Geräte steuern können. Ein Start sei nach diesen Berichten frühestens Ende 2027 denkbar; Apple hat sich dazu nicht geäußert, die Anzeige soll inzwischen entfernt worden sein. Im nachbörslichen Handel am Donnerstag lag die Aktie leicht im Plus; ein Zusammenhang mit dem Bericht ist nicht belegt.
Das Geschäftsmodell
Was steckt hinter der Apple Aktie?
Apple verdient sein Geld vor allem mit dem iPhone, ergänzt um Mac, iPad, Wearables und ein wachsendes Servicegeschäft aus App Store, Cloud, Zahlungsdiensten und Abonnements. Das Servicegeschäft gilt als Margentreiber, weil es höhere Bruttomargen als die Geräte erzielt. Die KI-Strategie war lange Apples Schwachstelle: Der Konzern hat KI-Funktionen bisher vorsichtiger eingeführt als Rivalen und teils auf externe Modelle gesetzt. Ein eigener Agent wäre ein Schritt, diese Lücke zu schließen – das ist die Sicht der Berichte, nicht von Apple bestätigt.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen – und was kostet die Apple Aktie?
Operativ gibt es wenig zu bemängeln: Apple hat im Geschäftsjahr 2026 einen Rekordumsatz von knapp 479 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Frage ist, wie viel davon im Kurs steckt.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Septemberquartal
|Umsatz
|478,8 Mrd. US-Dollar
|114,5 Mrd. US-Dollar (+12 %)
|Operatives Ergebnis
|158,1 Mrd. US-Dollar
|35,6 Mrd. US-Dollar
|Nettogewinn
|132,2 Mrd. US-Dollar
|30,7 Mrd. US-Dollar
|Ergebnis je Aktie
|8,98 US-Dollar
|2,10 US-Dollar (+14 %)
|Bruttomarge
|rund 48,8 % (Redaktionsrechnung)
|47,9 %
|Prognose Dezemberquartal
|–
|Umsatz +7 bis 10 %, Bruttomarge 45 bis 46 %
Das Septemberquartal enthält nach Unternehmensangaben Entlastungen durch Zollerstattungen (rund 1 Prozentpunkt Bruttomarge). Die Quartalsprognose stammt aus der Telefonkonferenz zum Quartal.
Quelle: Apple Inc., Pressemitteilung und Form 8-K vom 2. November 2026
Auf der Bilanzseite stehen liquide Mittel von rund 136,9 Milliarden US-Dollar Finanzschulden von rund 80,1 Milliarden US-Dollar gegenüber, rechnerisch eine Nettoliquidität von rund 57 Milliarden US-Dollar (Redaktionsrechnung). Die Quartalsdividende beträgt 0,27 US-Dollar, die Rendite liegt bei rund 0,3 Prozent; im Septemberquartal hat Apple Aktien für rund 24 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.
Die Bewertung ist anspruchsvoll: Bei 346 US-Dollar ergibt sich ein KGV von rund 39 auf den Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres, auf Basis der Gewinnschätzungen für das laufende Jahr liegt es nach Datenanbietern bei etwa 36. Hinzu kommt der Margendruck durch höhere Speicherchip-Preise, den das Management für das Weihnachtsquartal einkalkuliert. Die Marktkapitalisierung von rund 5,1 Billionen US-Dollar macht Apple zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt.
Die Apple Aktienprognose
Wie sieht die Apple Aktienprognose der Analysten aus?
Der Konsens ist freundlich, aber der Spielraum ist dünn. Von 45 Analysten raten nach Datensammlungen mit Stand 12./13. November 26 zu „Kaufen“, 13 zu „Halten“ und 6 zu „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 346 US-Dollar, der Median bei rund 356 US-Dollar, die Spanne reicht von 250 bis 425 US-Dollar. Die Aktie notiert damit praktisch auf dem Durchschnittsziel; ein Aufschlag im Durchschnitt besteht nicht. Die Zahlen weichen je nach Datenanbieter leicht ab (Stand 11. bis 20.11.2026).
Zuletzt meldete sich UBS (Analyst David Vogt) mit einer Studie vom 19. November, über die am 20. November berichtet wurde: Das Haus bestätigte das Rating „Neutral“ und das Kursziel von 340 US-Dollar. Das Kursziel liegt damit leicht unter dem aktuellen Kurs. Am oberen Ende der Spanne steht ein Haus mit 425 US-Dollar, am unteren eines mit 250 US-Dollar. Welche Seite recht behält, entscheidet sich nach Ansicht der Skeptiker an der Margenentwicklung im Weihnachtsquartal und an der KI-Strategie; Befürworter verweisen auf Rekordzahlen und die große Basis aktiver Geräte. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Chartbild
Wie steht die Apple Aktie technisch da?
Beschreibend betrachtet liegt der Kurs von rund 346 US-Dollar knapp über der 50-Tage-Linie (zuletzt bei rund 345 US-Dollar) und klar über der 200-Tage-Linie (zuletzt bei rund 321 US-Dollar). Das 52-Wochen-Hoch von 360,83 US-Dollar ist rund 4 Prozent entfernt, das Tief von 243,42 US-Dollar liegt deutlich darunter. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei rund 52 und damit im neutralen Bereich. Die Werte stammen von Datenanbietern, Stand 19./20. November, und wurden nicht neu berechnet.
Termine
Was Anleger bei der Apple Aktie jetzt beobachten
Dezemberquartal: Zahlen voraussichtlich Ende Januar 2027, ein bestätigter Termin lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
KI-Strategie: Ob Apple den Bericht über den KI-Agenten bestätigt oder konkretisiert.
Speicherchip-Preise: Auswirkungen auf Marge und Preise der Geräte im Weihnachtsgeschäft.
Nasdaq-Umfeld: Entwicklung des KI-Ausverkaufs und der Zinserwartungen.
FAQ
Häufige Fragen zur Apple Aktie
Warum fällt die Apple Aktie weniger als der Nasdaq? Die Apple Aktie verliert am Freitag rund 1 Prozent, während der Nasdaq 100 über 2 Prozent nachgibt. Mögliche Gründe sind die geringere direkte Abhängigkeit von KI-Rechenzentrums-Investitionen und die starke Entwicklung seit Jahresbeginn (Einschätzung der Redaktion).
Was ist dran am KI-Agenten von Apple? Medien berichten auf Basis von Stellenanzeigen, dass Apple an einem agentischen KI-Assistenten arbeitet. Apple hat sich nicht geäußert; ein Start wird frühestens für Ende 2027 genannt.
Was sagt die Apple Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet überwiegend „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 346 US-Dollar, die Spanne reicht von 250 bis 425 US-Dollar.
Wie hoch ist die Bewertung der Apple Aktie? Das KGV liegt auf den Gewinn des Geschäftsjahres 2026 bei rund 39, auf Basis der Schätzungen für das laufende Jahr bei etwa 36.
Wann legt Apple die nächsten Zahlen vor? Das Dezemberquartal wird voraussichtlich Ende Januar 2027 gemeldet; ein bestätigter Termin lag nicht vor.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebene Einstufung von UBS (Analyst David Vogt, Studie vom 19. November 2026: „Neutral“, Kursziel 340 US-Dollar) stammt von einem Dritten und wird unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen zu Interessenkonflikten finden Sie hier.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Apple Inc. (AAPL): Halten, Kursziel 340,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst David Vogt) vom 19.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 19:22 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 19:22 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in AAPL.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst David Vogt).
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