Der Handel an der Nasdaq steht am Freitag im Zeichen von Zweifeln, ob sich die gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz auszahlen. Der Chipsektor, KI-Werte und zuletzt auch der frisch an die Börse gebrachte KI-Konzern Anthropic stehen unter Druck. Apple gilt in diesem Umfeld seit einigen Tagen als vergleichsweise sicherer Hafen: Das Papier liegt seit Jahresbeginn mit rund 29 Prozent im Plus und damit klar vor den meisten anderen großen Technologiewerten. Dass Apple weniger direkt von den Rechenzentrums-Investitionen anderer abhängt, ist eine plausible Erklärung, aber eine Einschätzung der Redaktion und kein belegter Auslöser.

Nach US-Handelsschluss am Donnerstag meldeten Medien unter Berufung auf Stellenanzeigen auf Apples Karriereseite, dass der Konzern an einem „agentischen“ KI-Assistenten arbeitet. Er soll mehrstufige Aufgaben über Apps, Browser und Code hinweg planen und ausführen und Geräte steuern können. Ein Start sei nach diesen Berichten frühestens Ende 2027 denkbar; Apple hat sich dazu nicht geäußert, die Anzeige soll inzwischen entfernt worden sein. Im nachbörslichen Handel am Donnerstag lag die Aktie leicht im Plus; ein Zusammenhang mit dem Bericht ist nicht belegt.