Welche ISIN und WKN hat die Apple-Aktie?

Die ISIN lautet US0378331005, die WKN 865985, das Handelssymbol und US-Handelssymbol AAPL (Nasdaq).

Warum fiel die Apple-Aktie am Crash-Freitag nur wenig?

Apple ist nicht von einzelnen KI-Rechenzentrumsaufträgen abhängig und profitiert von der Rotation in stabile Qualitätswerte.

Wie hoch ist das KGV der Apple-Aktie?

Laut aktiencheck.de rund 38.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Bernstein 380, JPMorgan 355, UBS 340 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.

Was ist der Rekordkurs?

Der Rekordschluss liegt bei 355,40 Dollar vom 17. November, das Rekordhoch bei 360,83 Dollar vom 19. November.