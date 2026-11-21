Wenn die Wall Street brennt, rennt das Geld zu den Feuerwehrleuten. Am Freitag verlor der Nasdaq 100 über 5 Prozent, Chipwerte stürzten zweistellig ab – die Apple-Aktie gab nur 1,90 Prozent nach und schloss bei 342,56 Dollar. Der Rekordschluss von 355,40 Dollar liegt gerade einmal rund 3,6 Prozent entfernt, der Börsenwert hat die Marke von 5 Billionen Dollar überschritten. Diese Apple Aktienanalyse klärt, ob Cupertino tatsächlich der sichere Hafen der KI-Ära ist – oder ob die Anleger für diese Sicherheit schon zu viel bezahlen.
Apple Aktienanalyse: 5 Billionen Dollar, Rekordhoch – und am Crash-Freitag nur minus 1,9 Prozent: ist Apple der letzte sichere Hafen der KI-Ära?
Während Nvidia, AMD und Broadcom einbrachen, verlor die Apple-Aktie am Crash-Freitag nur 1,9 Prozent und schloss bei 342,56 Dollar – knapp unter dem Rekord von 355,40 Dollar. Unsere große Apple Aktienanalyse zeigt, warum die Aktie plötzlich als Fels in der Brandung gilt, was das iPhone-Rekordquartal wirklich wert ist und warum Analysten trotzdem kaum noch Kurspotenzial sehen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- Sitz
- Cupertino, Kalifornien
- ISIN
- US0378331005
- WKN
- 865985
- Handelssymbol
- AAPL
- US-Handelssymbol
- AAPL (Nasdaq)
- Kurs
- 342,56 Dollar
- Börsenwert
- rund 4,5 Billionen Euro
- Quartalsdividende
- 0,27 Dollar je Aktie
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de
Die Stammdaten für Anleger: Die Apple-Aktie trägt die ISIN US0378331005 und die WKN 865985. Das Handelssymbol lautet AAPL, an der Nasdaq wird sie unter dem US-Handelssymbol AAPL gehandelt.
Der Crash-Freitag
Fels in der Brandung: warum Apple kaum fiel
Die Apple Aktienanalyse beginnt mit einem Zahlenvergleich, der die Anleger aufhorchen lässt.
Am 20. November stürzte der Nasdaq 100 um 5,61 Prozent ab, ausgelöst von einem Bericht über eine SEC-Prüfung bei Nvidia. Nvidia verlor fast 14 Prozent, AMD 13,25 Prozent, Broadcom über 12 Prozent. Die Apple-Aktie hielt sich mit minus 1,90 Prozent erstaunlich stabil. Noch am Donnerstag hatte sie intraday ein Rekordhoch von 360,83 Dollar erreicht und danach um die Marke von 350 Dollar konsolidiert. Der Grund liegt im Geschäftsmodell: Apple verkauft Geräte und Dienste an Milliarden Kunden und ist nicht auf Rechenzentrumsaufträge einzelner KI-Konzerne angewiesen – im aktuellen Ausverkauf der entscheidende Vorteil.
Crash-Freitag: Tagesverlust ausgewählter Aktien
Prozent
Verluste im Vergleich zum Vortagsschluss an der Nasdaq; gerundet.
Quelle: aktiencheck.de, dpa-AFX, Seeking Alpha; 20. November 2026
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesverlust
|AMD
|13,3
|Broadcom
|12,1
|Nvidia
|14,0
|Apple
|1,9
Die Zahlen
Rekordquartal: was das iPhone 18 Pro bewirkt
Anfang November legte Apple die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 vor. Im Septemberquartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 2,10 Dollar. Das iPhone steuerte 57,6 Milliarden Dollar bei, ein Plus von 17 Prozent und rund eine Milliarde mehr als erwartet – getragen von der frühen Nachfrage nach dem iPhone 18 Pro. Der Mac legte trotz Lieferengpässen um 24 Prozent zu. Für das gesamte Geschäftsjahr nennt Apple 478,83 Milliarden Dollar Umsatz und 8,98 Dollar Gewinn je Aktie. Die Bruttomarge lag bei 47,9 Prozent, wovon etwa ein Prozentpunkt auf Zollrückerstattungen entfällt – das Ergebnis ist also weniger rein operativ, als die Schlagzeile vermuten lässt.
iPhone als Motor
Plus 17 Prozent im Septemberquartal, getragen von den Pro-Modellen des iPhone 18.
Rekord-Weihnachtsquartal in Sicht
Apple stellt für das Weihnachtsquartal den höchsten Umsatz der Firmengeschichte in Aussicht.
Speicherchips werden teurer
Rekordhohe Speicherpreise belasten laut HSBC den Ausblick – die Bank senkte das Kursziel trotz Kaufempfehlung.
Die Risiken
Outage, KI-Agent, Speicherkosten: was Apple trotzdem beschäftigt
Ganz ohne Schatten ist der Rekord nicht. Am 17. und 18. November kam es laut Berichten zu Störungen bei iCloud und Apple Pay, die mit einem internen Update zusammenhängen sollen. Zugleich arbeitet Apple Berichten zufolge an einem eigenen KI-Agenten, um im Rennen mit Google und Microsoft nicht den Anschluss zu verlieren. Und die rekordhohen Preise für Speicherchips drücken auf die Marge. Für die Apple Aktienprognose gilt: Das Gerätegeschäft ist stark, doch bei künstlicher Intelligenz muss Apple noch beweisen, dass es nicht nur Zuschauer ist.
Die Analysten
Bewertet für Perfektion: die Street sieht kaum Luft nach oben
Die Analysten sind gespalten. Bernstein bleibt bei Outperform mit einem Ziel von 380 Dollar, JPMorgan bei Overweight mit 355 Dollar. UBS bestätigte am Freitag die neutrale Einstufung mit 340 Dollar – das entspricht fast exakt dem Schlusskurs. Das Durchschnittsziel lag Anfang November bei rund 328 Dollar und damit unter dem aktuellen Kurs. Das erklärt, warum selbst Fans der Apple-Aktie eher von Stabilität als von Kursfeuerwerk sprechen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter.
Apple-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Kurs: Nasdaq-Schluss vom 20. November 2026.
Quelle: aktiencheck.de-Kursseite, Medienberichte; Stand 16. bis 20. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Bernstein (Outperform)
|380
|JPMorgan (Overweight)
|355
|UBS (Neutral)
|340
|Schlusskurs 20. November
|342,56
Die Bewertung
KGV 38: Qualität hat ihren Preis
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 38 und einem Börsenwert von etwa 4,5 Billionen Euro – nach Dollar-Rechnung über 5 Billionen – ist Apple kein Schnäppchen. Laut einem Wochenrückblick liegt der Konzern damit rund 1,36 Billionen Dollar vor Microsoft. Die Frage dieser Apple Aktienanalyse: Rechtfertigen Marken-Treue, Services und ein Rekord-Weihnachtsquartal ein solches Aufgeld – oder hat die Aktie ihre Sicherheitsprämie schon eingepreist?
Die Szenarien
Apple Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Entscheidend sind der Rekord bei 355 Dollar und die Zone um 340 Dollar.
Szenario 1: Rekord und Weihnachtsgeschäft
Der Ausverkauf beruhigt sich, die Black-Friday-Zahlen überzeugen. Dann könnte die Apple-Aktie den Rekord bei 355 Dollar angreifen.
Szenario 2: Seitwärts auf hohem Niveau
Anleger warten auf die Zahlen im Januar, die Aktie pendelt zwischen 330 und 355 Dollar.
Szenario 3: Der Ausverkauf holt Apple ein
Weitet sich die KI-Panik aus, wird auch der sichere Hafen verkauft. Dann rückt die Zone um 320 Dollar in den Blick.
Häufige Fragen zur Apple Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Apple-Aktie?
Die ISIN lautet US0378331005, die WKN 865985, das Handelssymbol und US-Handelssymbol AAPL (Nasdaq).
Warum fiel die Apple-Aktie am Crash-Freitag nur wenig?
Apple ist nicht von einzelnen KI-Rechenzentrumsaufträgen abhängig und profitiert von der Rotation in stabile Qualitätswerte.
Wie hoch ist das KGV der Apple-Aktie?
Laut aktiencheck.de rund 38.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Bernstein 380, JPMorgan 355, UBS 340 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Was ist der Rekordkurs?
Der Rekordschluss liegt bei 355,40 Dollar vom 17. November, das Rekordhoch bei 360,83 Dollar vom 19. November.
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