Apple Aktie weiter im Plus: Hochstufung auf BUY!

Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL) gewinnt deutlich an Boden: Am 11. November 2026 schloss das Papier bei 355,63 USD, ein Plus von 7,12 USD beziehungsweise 2,04%. Am 12. November setzte sich die freundliche Entwicklung vorbörslich zunächst fort. Um 7:01 Uhr US-Ostküstenzeit lag die Notierung bei 356,90 USD und damit weitere 1,27 USD beziehungsweise 0,36% über dem Vortagesschluss. Dazu passt eine positive Analystennachricht: China Renaissance stuft Apple in der Apple-Aktienanalyse vom 11. November 2026 von "hold" auf "buy" hoch und nennt ein Kursziel von 425 USD.