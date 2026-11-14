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Apple Aktie: Sicherer Hafen im Tech-Ausverkauf?

aktiencheck.de Redaktion 14.11.2026, 09:12 3 Min.

Apple gilt Bernstein Research nach dem Tech-Ausverkauf als "sicherer Hafen": Analyst Mark Newman bestätigt das Rating "outperform" und das Kursziel von 380 USD.

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Bernstein Research bestätigt in seiner Apple-Aktienanalyse vom 13.11.2026 das Rating "outperform" und das Kursziel 380 USD für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL), die den US-Handel am 13. November mit einem Plus von 1,39 USD beziehungsweise 0,39 Prozent bei 356,27 USD beendet hat. Während der jüngste Tech-Ausverkauf Anleger verunsichert habe, sei Apple nach Einschätzung von Mark Newman zuletzt die Rolle eines "sicheren Hafens" zugefallen. Die zentrale Frage seiner Studie für Bernstein Research sei dabei, welche Technologiewerte im Zuge der Verkaufswelle übermäßig abgestraft worden seien. Für Apple bleibe Mark Newman bei seinem positiven Votum: Das Rating "outperform" und das Kursziel 380 USD hätten weiterhin Bestand. Apple zwischen Tech-Turbulenzen und relativer Stabilität Der freundliche Schlusskurs der Apple-Aktie liefere einen positiven Akzent. Im nachbörslichen Handel habe das Papier allerdings einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben: Zum Stand vom 13. November um 19:59 Uhr EST habe die Notierung bei 355,40 USD gelegen, entsprechend einem Rückgang um 0,87 USD oder 0,24 Prozent gegenüber dem regulären Schlusskurs. Gemessen am Schlusskurs von 356,27 USD ergebe sich bis zum Kursziel 380 USD ein rechnerischer Spielraum von rund 6,7 Prozent. Auf Basis des nachbörslichen Kurses betrage der Abstand etwa 6,9 Prozent. Die Apple-Aktienanalyse von Bernstein Research zeichne damit ein positives Bild, ohne aus dem Kursziel eine außergewöhnlich große Kursfantasie abzuleiten. Mark Newman: Der Markt preise zu viel Pessimismus ein Den Hintergrund der Apple-Aktienanalyse bilde eine grundsätzliche Frage zur Bewertung des Technologiesektors. Nach Einschätzung von Mark Newman werde an der Börse eine umfassendere Verschlechterung der Nachfrage nach KI-Infrastruktur eingepreist, als es die vorliegenden Indizien rechtfertigen würden. Damit stehe die Sorge im Raum, dass Anleger beim Verkauf von Technologieaktien zu wenig zwischen den einzelnen Unternehmen unterscheiden würden. Die Einschätzung von Bernstein Research lege nahe, dass die jüngste Verkaufswelle selektive Einstiegschancen eröffnet habe. Entscheidend sei dabei die Auswahl der Unternehmen. Mark Newman sehe das ausgeprägteste Übermaß an Kursreaktion bei Sandisk und Super Micro. Apple nehme in dieser Betrachtung eine andere Rolle ein: Der iPhone-Hersteller habe zuletzt als "sicherer Hafen" gedient. Das sei eine Aussage über seine relative Stellung während der Turbulenzen, jedoch keine Garantie gegen weitere Kursverluste. Kursziel 380 USD: Bernstein Research hält an Apple fest Für Anleger liege die Botschaft der Apple-Aktienanalyse vor allem in der Kontinuität des Urteils. Bernstein Research halte trotz der Unruhe im Technologiesektor am Rating "outperform" fest. Mark Newman bestätige das Kursziel 380 USD und damit seine positive Einschätzung der Apple-Aktie. Eine Anhebung des Kursziels oder eine Hochstufung sei mit der aktuellen Studie allerdings nicht verbunden. Vielmehr bekräftige Mark Newman seine bisherige Position. Die Kombination aus bestätigtem Rating "outperform" und der beschriebenen Rolle als "sicherer Hafen" unterstreiche, weshalb Apple innerhalb eines nervösen Technologiesektors Aufmerksamkeit verdiene. Die entscheidende Unterscheidung bleibe dabei bestehen: Die nach Ansicht von Mark Newman stärksten Überreaktionen beträfen Sandisk und Super Micro, während Apple zuletzt relative Stabilität geboten habe. Bernstein Research verbinde somit eine selektiv positive Sicht auf den Technologiesektor mit einem unverändert konstruktiven Urteil über den iPhone-Hersteller. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – damit in eurem Gruppenchat endlich auch ein Apple-Kursziel auftaucht und nicht immer nur die Frage, wer schon wieder das Ladekabel geklaut hat! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 14. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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