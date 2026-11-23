Laut Unternehmensmitteilung vom 2. November 2026 (Form 8-K) stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 um 15 Prozent auf 478,8 Milliarden Dollar, der Nettogewinn auf 132,2 Milliarden Dollar und das Ergebnis je Aktie auf 8,98 Dollar nach 7,46 Dollar im Vorjahr. Im vierten Quartal erreichte der Umsatz 114,5 Milliarden Dollar (plus 12 Prozent), das Ergebnis je Aktie 2,10 Dollar. Die Bruttomarge betrug 47,9 Prozent, darunter rund ein Prozentpunkt aus einmaligen Rückerstattungen früher gezahlter Zölle. Im Geschäftsjahr gab Apple 86,4 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe aus.

Für das Dezemberquartal stellte das Management einen Umsatzanstieg von 7 bis 10 Prozent in Aussicht, für Services 8 bis 9 Prozent. Die Bruttomarge soll wegen höherer Speicherpreise und Kosten für KI-Funktionen von Siri auf 45 bis 46 Prozent sinken, bei Mac und iPad werden Lieferengpässe erwartet.