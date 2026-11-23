Die Apple Aktie (Ticker AAPL, ISIN US0378331005) schloss am Freitag, 20. November 2026, an der Nasdaq bei 342,56 US-Dollar (16:00 Uhr New Yorker Zeit, 22:00 Uhr MEZ) – ein Minus von 1,90 Prozent an einem Tag, an dem der Nasdaq Composite um 5,3 Prozent einbrach. Nachbörslich notierte das Papier bei 344,87 Dollar. Die Apple Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt fast exakt auf dem Kurs: Das durchschnittliche Apple Kursziel beträgt 345,63 Dollar, die Spanne reicht von 250 bis 425 Dollar. Wie viel Spielraum bleibt bei einer Marktkapitalisierung von knapp 5 Billionen Dollar?
Apple Aktie Prognose: Kursziele von 250 bis 425 Dollar, Kurs bei 342,56 – wie viel Perfektion steckt bei fast 5 Billionen Dollar im Preis?
Die Apple Aktie schloss am Crash-Freitag bei 342,56 Dollar und damit auf Höhe des durchschnittlichen Analysten-Kursziels von 345,63 Dollar. Wie sieht die Apple Aktienprognose nach Rekordumsatz und teurem Speicher aus?
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- Ticker
- AAPL (Nasdaq)
- ISIN
- US0378331005
- 52-Wochen-Spanne
- 243,42 bis 360,83 USD
- Marktkapitalisierung
- rund 4,98 Bio. USD
- Seit Jahresbeginn
- rund +26 % (eigene Rechnung, Jahresschluss 2025: 270,92 USD)
- Umsatz Geschäftsjahr 2026
- 478,8 Mrd. USD
- Ergebnis je Aktie 2026
- 8,98 USD
- Nächste Zahlen
- Dezemberquartal, voraussichtlich Ende Januar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 20.11.2026; Geschäftsjahr endet im September
Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Was ist passiert?
Warum hält sich die Apple Aktie im Ausverkauf besser als die Nasdaq?
Während Nvidia am Freitag um 14 Prozent einbrach, verlor Apple weniger als zwei Prozent.
Der S&P 500 fiel am 20. November 2026 um 3,7 Prozent und verlor in der Woche 8,6 Prozent, der Nasdaq Composite um 10 Prozent. Marktberichte nennen einen Ausverkauf bei KI- und Chipwerten als Auslöser. Apple profitierte davon, dass die Aktie als weniger KI-abhängig und mit hohem Services-Anteil gilt, und gab in der Woche gegenüber dem Rekordschluss vom 13. November (356,27 Dollar) rechnerisch rund 3,9 Prozent nach. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 26 Prozent zu Buche; am 28. Juli 2026 hatte der Konzern erstmals die Marke von 5 Billionen Dollar Marktwert überschritten.
Geschäftsmodell
Wie verdient Apple sein Geld?
Apple verkauft iPhone, Mac, iPad sowie Wearables, Home und Zubehör und erlöst zusätzlich Umsätze mit Services wie App Store, iCloud, Werbung, Lizenzen und Zahlungen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 trug das iPhone mit 57,6 Milliarden Dollar rund die Hälfte des Umsatzes bei, Services erreichten mit 31,6 Milliarden Dollar einen Rekord bei einer Bruttomarge von rund 76 Prozent. Die installierte Basis beträgt nach Unternehmensangaben mehr als 2,5 Milliarden aktive Geräte.
Zahlen und Prognose
Was meldete Apple für das Geschäftsjahr 2026 und den Ausblick?
Laut Unternehmensmitteilung vom 2. November 2026 (Form 8-K) stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 um 15 Prozent auf 478,8 Milliarden Dollar, der Nettogewinn auf 132,2 Milliarden Dollar und das Ergebnis je Aktie auf 8,98 Dollar nach 7,46 Dollar im Vorjahr. Im vierten Quartal erreichte der Umsatz 114,5 Milliarden Dollar (plus 12 Prozent), das Ergebnis je Aktie 2,10 Dollar. Die Bruttomarge betrug 47,9 Prozent, darunter rund ein Prozentpunkt aus einmaligen Rückerstattungen früher gezahlter Zölle. Im Geschäftsjahr gab Apple 86,4 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe aus.
Für das Dezemberquartal stellte das Management einen Umsatzanstieg von 7 bis 10 Prozent in Aussicht, für Services 8 bis 9 Prozent. Die Bruttomarge soll wegen höherer Speicherpreise und Kosten für KI-Funktionen von Siri auf 45 bis 46 Prozent sinken, bei Mac und iPad werden Lieferengpässe erwartet.
|Kennzahl
|2026 (Ist)
|2027e
|2028e
|Umsatz
|478,8 Mrd. USD
|528,3 Mrd. USD
|571,0 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie
|8,98 USD
|9,43 USD
|10,60 USD
|KGV (Kurs 342,56 USD)
|ca. 38,1
|ca. 36,3
|ca. 32,3
|Dividende je Aktie
|1,08 USD (4 x 0,27)
|–
|–
Konsens Stand 20.11.2026 für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 (Oktober bis September). KGV: eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses von 342,56 USD. Geschäftsjahr 2026: Ist-Werte laut Unternehmensmitteilung.
Analysten
Wie lautet die Apple Aktienprognose der Analysten?
Die Analysten-Gesamteinstufung lautet „Buy“ bei 45 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 345,63 Dollar, das höchste bei 425, das niedrigste bei 250 Dollar. Gemessen am Schlusskurs von 342,56 Dollar ergibt sich rechnerisch ein Abstand von lediglich 0,9 Prozent zum Durchschnitt. Eine genaue Zählung von Kauf-, Halte- und Verkaufsurteilen liegt nicht vor.
Welches Kursziel trauen Analysten der Apple Aktie zu? Nach den Zahlen vom 2. November gab es zahlreiche Anhebungen, die Spanne der Einzelstudien ist ungewöhnlich breit:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand
|Goldman Sachs
|Buy
|380 USD
|03.11.2026
|+10,9 %
|Bernstein (Mark Newman)
|Outperform
|380 USD (zuvor 370)
|bis 17.11.2026
|+10,9 %
|J.P. Morgan
|Overweight
|355 USD
|16.11.2026
|+3,6 %
|UBS
|Neutral
|340 USD (zuvor 296)
|03.11.2026
|-0,7 %
|Jefferies
|Underperform
|270,62 USD
|03.11.2026
|-21,0 %
|Barclays
|Underweight
|261 USD (zuvor 245)
|03.11.2026
|-23,8 %
Alle Angaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand rechnerisch zum Schlusskurs von 342,56 USD (20.11.2026). Die Daten stammen aus Berichten zwischen 03.11. und 17.11.2026; das genaue Datum je Haus ist nicht in allen Fällen belegt, bei Bernstein ist 17.11. das letzte berichtete Datum.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Auffällig ist die Spaltung: Drei Häuser sehen den Kurs unter den Zielen, drei darüber, und zwei große Häuser (Jefferies, Barclays) halten die Aktie sogar für überbewertet. Der Durchschnitt von 345,63 Dollar entsteht aus beiden Lagern.
Bewertung
Wie teuer ist die Apple Aktie im Vergleich?
Auf die Konsens-EPS 2027 gerechnet liegt das KGV bei rund 36, auf das abgeschlossene Geschäftsjahr bei etwa 38. Damit ist Apple deutlich teurer als andere Mega-Caps. Die Dividendenrendite beträgt nur rund 0,3 Prozent; dafür fließt viel Geld in Rückkäufe (86,4 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2026). Liquide Mittel und Wertpapiere beliefen sich Ende September auf rund 136,9 Milliarden Dollar bei Schulden von rund 80 Milliarden Dollar.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Kurs 20.11.2026
|Apple
|ca. 36,3
|342,56 USD
|Microsoft
|23,3
|484,52 USD
|Alphabet
|19,3
|265,29 USD
|Nvidia
|8,7
|125,53 USD
Forward-KGV laut Datenanbieter, Schlusskurse 20.11.2026. Apple: eigene Rechnung auf Konsens-EPS 2027 (9,43 USD) und Kurs 342,56 USD; Datenanbieter nennt 36,4. Unterschiedliche Geschäftsjahre der Unternehmen, daher nur eingeschränkt vergleichbar.
Charttechnik
Welche Marken sind für die Apple Aktie jetzt wichtig?
Nach den Daten vom 18. November lag die 20-Tage-Linie bei rund 347,7 Dollar, die 50-Tage-Linie bei etwa 341,2 Dollar, der Relative-Stärke-Index bei 56,6. Mit 342,56 Dollar notiert die Aktie unter dem 20-Tage-Durchschnitt und knapp über dem 50-Tage-Durchschnitt. Als Unterstützung wird die Zone um 331,90 Dollar genannt, als Widerstand der Rekordschluss von 356,27 Dollar. Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose von aktiencheck.de.
Szenarien
Was sprechen Bullen und Bären der Apple Aktie zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zum Kurs
|Bull (höchstes Ziel im Konsens)
|425 USD
|+24,1 %
|Konsens (Durchschnitt)
|345,63 USD
|+0,9 %
|Vorsichtig (UBS, Studie 03.11.)
|340 USD
|-0,7 %
|Bear (niedrigstes Ziel im Konsens)
|250 USD
|-27,0 %
Die Szenarien geben die Spanne der Analystenkursziele wieder (Konsens Stand 20.11.2026 sowie Einzelstudien). Sie sind keine Prognose von aktiencheck.de. Abstand zum Schlusskurs von 342,56 USD.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Apple Aktie jetzt?
Speicherpreise und Lieferengpässe: Sie entscheiden, ob die Bruttomarge im Dezemberquartal im angekündigten Korridor von 45 bis 46 Prozent bleibt.
US-Preisdaten am 25. November, Thanksgiving und Black Friday: Der von der Fed bevorzugte Preisindex bewegt die Zinserwartungen; am 27. November ist der US-Handel verkürzt, das Weihnachtsgeschäft liefert erste Hinweise.
Fed-Sitzung am 9. Dezember: Die Zinsentwicklung bestimmt die Bewertung teurer Wachstumsaktien.
Zahlen zum Dezemberquartal: Üblich ist Ende Januar 2027; ein Termin ist nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Apple Aktienprognose
Wie lautet die Apple Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 345,63 Dollar (Stand 20. November 2026); die Spanne reicht von 250 bis 425 Dollar. Die Gesamteinstufung der 45 Analysten lautet „Buy“.
Warum fällt die Apple Aktie weniger als der Markt? Marktberichte nennen die geringere Abhängigkeit von KI-Investitionen, den hohen Services-Anteil und die niedrige Schwankung gegenüber dem Index (Beta rund 0,6).
Welches Kursziel hat die Apple Aktie 2026 und 2027? Kursziele beziehen sich meist auf zwölf Monate. Die genannten Studien reichen von 261 Dollar (Barclays) bis 380 Dollar (Goldman Sachs, Bernstein).
Wann legt Apple die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum Dezemberquartal werden Ende Januar 2027 erwartet; ein Termin ist nicht bestätigt.
Ist die Apple Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab. Der Artikel dokumentiert die Einschätzungen Dritter.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser (Goldman Sachs, Bernstein, J.P. Morgan, UBS, Jefferies, Barclays) unverändert wieder. Offenlegungen zu Interessenkonflikten: Goldman Sachs, Bernstein, J.P. Morgan, UBS, Jefferies, Barclays.
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