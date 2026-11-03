Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.
Apple Aktie: iPhone-Umsatz steigt um 17,5% - doch die Margenprognose enttäuscht
Während der Umsatz auf 114,5 Milliarden USD steigt und die iPhone-18-Reihe für Rekordstimmung sorgt, enttäuscht der Ausblick auf die Bruttomarge
Apple habe gestern nachbörslich die Zahlen für das abgelaufene vierte Geschäftsquartal 2026 veröffentlicht. Der Umsatz sei gegenüber der Vorjahresperiode um 11,7% auf USD 114,5 Mrd. gewachsen und habe damit die Erwartungen der Analyst in Höhe von USD 113,4 Mrd. übertroffen. Hinsichtlich des verwässerten Gewinns je Aktie sei ein Anstieg von USD 1,85 auf USD 2,10 verzeichnet worden, sodass dieser auch unter Berücksichtigung des positiven Effekts der Zollerstattung von USD 0,05 ebenfalls über den Konsensschätzungen von USD 1,99 gelegen habe. Die Bruttomarge habe sich auf 47,9% belaufen und sei ebenso von der Zollrefundierung im Ausmaß von einem Prozentpunkt gestützt worden. Diesbezügliche Markterwartungen hätten bei 47,5% gelegen.
Als wichtigster Umsatztreiber habe sich einmal mehr die starke Nachfrage nach der neuesten iPhone-Generation bzw. der iPhone 18-Reihe entpuppt. Die Produktkategorie sei im Jahresvergleich um 17,5% auf USD 57,6 Mrd. gewachsen, wobei Analyst im Durchschnitt lediglich USD 56,5 Mrd. prognostiziert hätten. Die ersten Umsätze aus den Verkäufen des faltbaren iPhone Duo seien darin noch nicht erfasst. Der zweitgrößte Bereich Services (+9,8%) habe mit USD 31,6 Mrd. im Rahmen der Konsensschätzungen gelegen, während Mac (+23,7%) mit USD 10,8 Mrd. die Erwartungen von USD 9,6 Mrd. übertroffen habe. Der Umsatz mit iPads und Wearables, Home & Accessories habe sich auf USD 6,2 Mrd. bzw. USD 8,3 Mrd. belaufen und habe damit jeweils unter den Schätzungen von USD 6,7 Mrd. bzw. USD 9,1 Mrd. gelegen.
Ausblick
Apple erwarte, dass die Kosten für Speicherchips im aktuellen ersten Geschäftsquartal 2026/27 weiter steigen würden. Auch aufgrund höherer Ausgaben im Zusammenhang mit Siri AI solle die Bruttomarge lediglich zwischen 45% und 46% (Konsens: 46,7%) liegen. Das Umsatzwachstum solle sich jedoch auf 7% bis 10% belaufen, sodass die bisherigen Erwartungen in Höhe von 6,1% übertroffen worden seien.
Im nachbörslichen Handel habe die Aktie von Apple zwischenzeitlich um rund 4% nachgegeben.
Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Apple lautete "Kauf", so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.
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