Während an der Wall Street die KI-Welt bebte, blieb ein Technologiekonzern bemerkenswert ruhig – und stieg: Die Apple-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche. Mit einem Plus von 4,06 Prozent auf 356,27 US-Dollar belegt der iPhone-Konzern Platz drei der Dow Jones Wochengewinner. Mehr noch: Mit diesem Schlusskurs liegt die Aktie über ihrem bisherigen 52-Wochen-Hoch. Unsere Apple-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum Anleger ausgerechnet in der Woche des Nvidia-Bebens bei Apple Zuflucht suchten.
Apple-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Der sichere Hafen im KI-Sturm – Apple klettert auf ein neues Hoch
Apple-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Plus von 4,06 Prozent auf 356,27 US-Dollar ist Apple der drittgrößte Dow Jones Gewinner der Woche. Während Nvidia im Huang-Beben einbrach, flüchteten Anleger in den iPhone-Konzern, der keine Milliarden in eigene Rechenzentren steckt. Rekordumsatz, das faltbare iPhone Duo und ein Börsenwert über 5 Billionen Dollar stützen die Aktie.
Apple-Aktie Wochenanalyse
Zwei starke Tage und keine echten Schwächephasen
Die Kurve der Apple-Aktie zeigt in dieser Woche, was Anleger an ihr schätzen: Sie steigt, wenn der Markt steigt, und hält sich, wenn er fällt.
Montag, +2,43 Prozent auf 350,69 Dollar: Mit der breiten Erholung nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche zog auch Apple an.
Dienstag, -0,62 Prozent auf 348,51 Dollar: Der Inflationsschock kostete nur wenig.
Mittwoch, +2,04 Prozent auf 355,63 Dollar: Apple trug mit rund 44 Indexpunkten mehr zum Dow-Gewinn bei als Nvidia oder Cisco.
Donnerstag, -0,14 Prozent auf 354,88 Dollar: Am Tag des Huang-Rücktritts nahezu unverändert.
Freitag, +0,39 Prozent auf 356,27 Dollar: Während Chipwerte erneut einbrachen, legte Apple zu.
Dow Jones Gewinner der Woche
Warum die Apple-Aktie in der KI-Krise glänzt
Gewinner, weil Apple nicht mitbaut. Lange galt Apple als Nachzügler im KI-Rennen, weil der Konzern keine dutzende Milliarden Dollar in eigene Rechenzentren und Sprachmodelle steckt. Jetzt wird genau diese Zurückhaltung als Disziplin gefeiert. Seit Anleger fürchten, dass sich die gewaltigen KI-Investitionen von Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta nicht schnell genug rechnen, gilt Apple als sicherer Hafen innerhalb des Technologiesektors. Die Führungskrise bei Nvidia verstärkte diesen Effekt noch.
Rekordzahlen als Fundament. Für das vierte Geschäftsquartal bis Ende September meldete Apple einen Umsatz von 114,5 Milliarden Dollar, ein Plus von 12 Prozent und ein Rekord für das Septemberquartal. Der Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 2,10 Dollar. Der Mac-Umsatz wuchs um 24 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar, im Großraum China legte Apple um 21 Prozent zu. Es waren die ersten Zahlen unter dem neuen Konzernchef John Ternus, der das Amt am 1. September übernommen hatte.
Das faltbare iPhone als Wachstumstreiber. Große Hoffnungen ruhen auf dem faltbaren iPhone Duo, das am 23. Oktober auf den Markt kam. Berichten zufolge hat Apple seine Zulieferer gebeten, die geplanten Lieferungen um 44 Prozent von 9,7 auf 14 Millionen Geräte über zwölf Monate zu erhöhen. Mehrere Beobachter rechnen damit, dass Apple nahezu jedes produzierte Gerät verkaufen kann.
Ein Profiteur sinkender Speicherpreise. Paradox, aber logisch: Je weniger Rechenzentren gebaut werden, desto geringer ist die Nachfrage nach Speicherchips, deren gestiegene Kosten zuletzt auf die Margen von iPhone und Mac drückten. Konzernchef Ternus hatte bei der Vorlage der Zahlen vor genau diesen Kosten gewarnt.
Häufige Fragen zur Apple-Aktie
Wie stark ist die Apple-Aktie in der Woche vom 9. bis 13. November 2026 gestiegen?
Die Apple-Aktie stieg um 4,06 Prozent auf 356,27 US-Dollar und belegte Platz drei der Dow Jones Wochengewinner.
Warum gilt Apple als sicherer Hafen?
Apple investiert anders als andere Technologieriesen keine dutzende Milliarden in eigene KI-Rechenzentren. In der KI-Krise sehen Anleger darin Disziplin.
Wie hoch ist der Börsenwert von Apple?
Der Börsenwert von Apple liegt bei über 5 Billionen Dollar.
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