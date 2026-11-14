Apple-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Der sichere Hafen im KI-Sturm – Apple klettert auf ein neues Hoch

Das faltbare iPhone als Wachstumstreiber. Große Hoffnungen ruhen auf dem faltbaren iPhone Duo, das am 23. Oktober auf den Markt kam. Berichten zufolge hat Apple seine Zulieferer gebeten, die geplanten Lieferungen um 44 Prozent von 9,7 auf 14 Millionen Geräte über zwölf Monate zu erhöhen. Mehrere Beobachter rechnen damit, dass Apple nahezu jedes produzierte Gerät verkaufen kann.

Ein Profiteur sinkender Speicherpreise. Paradox, aber logisch: Je weniger Rechenzentren gebaut werden, desto geringer ist die Nachfrage nach Speicherchips, deren gestiegene Kosten zuletzt auf die Margen von iPhone und Mac drückten. Konzernchef Ternus hatte bei der Vorlage der Zahlen vor genau diesen Kosten gewarnt.