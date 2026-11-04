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Apple Aktie: Diese Zahlen spalten Bullen und Bären!

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 16:13 1 Min. Morgan Stanley

Morgan Stanley senkt Apples Kursziel auf 350 USD, bleibt angesichts robuster Nachfrage aber bei "Overweight".

Bild: unsplash

Die Analysten von Morgan Stanley senken ihr Kursziel für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL) von 355 auf 350 USD und bestätigen ihr Rating "overweight". Die Umsatzprognose für das Dezemberquartal habe trotz Lieferengpässen die Erwartungen übertroffen. Dies unterstreiche die solide zugrunde liegende Nachfrage nach den Produkten sowie die Preissetzungsmacht des Unternehmens, erläutere das Analystenhaus in einer Studie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Prognose der Analysten für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 falle "moderat niedriger" aus. Eine stärkere Umsatzentwicklung und ein höherer freier Cashflow würden dabei ein schwächeres Dienstleistungsgeschäft und niedrigere Margen ausgleichen. Die Debatte zwischen Bullen und Bären sei nach Veröffentlichung der Zahlen "weitgehend unverändert", argumentiere Morgan Stanley. Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Apple-Aktie weiterhin mit "overweight" und setzen das Kursziel auf 350 USD nach zuvor 355 USD. (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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