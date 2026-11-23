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Apple Aktie: Das iPhone Duo kommt früher, das Kursziel rückt näher

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 18:37 2 Min.

Das iPhone Duo kommt schneller, die Apple-Aktie steigt – bis zum JPMorgan-Kursziel fehlen nur noch 6,46 USD.

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Für Käufer des iPhone Duo verkürzt sich die Wartezeit. Für Aktionäre von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL) schrumpft der Abstand zum Kursziel von JPMorgan. Die Aktie legt am 23. November um 5,98 USD oder 1,75% auf 348,54 USD zu. Bis zum Kursziel fehlen damit noch 6,46 USD. In seiner Apple-Aktienanalyse vom 22. November 2026 bestätigt JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee das Kursziel von 355 USD und das Rating "overweight". Was sich in der elften Woche verändert hat Samik Chatterjee beobachtet, wie lange Käufer nach der Bestellung auf ihr iPhone Duo warten müssen. In der elften Woche nach der Einführung habe sich die Lieferzeit erheblich verkürzt. Den Grund vermutet der Analyst bei den Zulieferern. Apple könne inzwischen wohl besser abschätzen, wann die benötigten Komponenten eintreffen. Wie viel ein verlässlicherer Liefertermin vor Weihnachten ausmacht, zeigt ein Blick in den deutschen Apple Store. Dort wurden am 17. November für sämtliche Speichervarianten Liefertermine zwischen dem 17. und 29. Dezember angezeigt. Zuvor reichten einzelne Termine bis Ende Januar. Für Kunden, die das Gerät verschenken wollen, machen diese Wochen einen Unterschied. Für Anleger bleibt eine Frage offen: Wie viele Geräte verkauft Apple tatsächlich? Der angezeigte Liefertermin allein verrät das nicht. Kursziel 355 USD – wie viel Spielraum bleibt? Vor dem heutigen Anstieg lag die Apple-Aktie bei 342,56 USD und damit 12,44 USD unter dem Ziel von JPMorgan. Der Tagesgewinn hat fast die Hälfte dieses Abstands aufgezehrt. Bei 348,54 USD beträgt das rechnerische Kurspotenzial bis zur Marke von 355 USD noch rund 1,85%. Damit bekommt die Apple-Aktienanalyse von JPMorgan für Anleger eine interessante Nuance. Samik Chatterjee sieht Fortschritte bei der Verfügbarkeit des iPhone Duo. An seiner Bewertung ändert er deshalb nichts. Das Rating "overweight" und das Kursziel 355 USD gelten weiter, während die Aktie dem Ziel bereits nahegekommen ist. Wer im Freundeskreis noch auf sein iPhone Duo wartet, kann diesen Artikel schon mal auf dem alten lesen. Einfach weiterschicken – die Lieferzeit beträgt ungefähr einen Daumentipp. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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