Aokang Shoes Aktie: Limit-Sprung beim gefallenen Schuhkönig – was dahintersteckt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:40 2 Min.

Die Aokang Shoes Aktie steigt am Dienstag in Shanghai um 10,05 Prozent auf 8,10 Yuan und erreicht das Tageslimit. Der Schuhhersteller schreibt seit vier Jahren Verluste und hat im Sommer eine Übernahme platzen lassen. Der Auslöser des Kurssprungs ist nicht eindeutig.

Bild: Foto: Paulina Milde-Jachowska / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 4298)

In China nannte man das Unternehmen einst die erste Herrenschuh-Aktie des Landes. Heute ist Zhejiang Aokang Shoes ein Sanierungsfall, und genau solche Papiere bewegen sich in Shanghai derzeit am stärksten. Die Aokang Shoes Aktie stieg am Dienstag um 0,74 Yuan auf 8,10 Yuan. Das sind 10,05 Prozent und das zulässige Tagesmaximum. Kurs der Aokang Shoes Aktie 8,10 CNY Tagesgewinn, Platz 5 in Shanghai +10,05 % Verlust der Jahre 2022 bis 2025 924 Mio. CNY Filialen Ende 2025 1.836 Quelle : Investing.com, Stand 24.11.2026, 14:56 Uhr Ortszeit; Geschäftsbericht 2025 laut chinesischen Medien Der Auslöser Ein Sektor am Limit, die Gründe unscharf Das Finanzportal JRJ führt Aokang am Dienstag in einer Gruppe von vier Bekleidungs- und Schuhwerten, die das Tageslimit erreichten. Als Stichworte nennt die Übersicht eine vertragliche Übertragung von Aktien, einen geringeren Verlust, eine höhere Bruttomarge und eine Zusage, keine Anteile zu verkaufen. Welche dieser Punkte Aokang betreffen, lässt sich aus der Übersicht nicht sicher ablesen. Eine Pflichtmitteilung des Unternehmens vom Dienstag lag uns nicht vor. Die Vorgeschichte Zwei geplatzte Übernahmen und eine fast vollständig verpfändete Beteiligung Die Bilanz der vergangenen Jahre ist ernüchternd. Von 2022 bis 2025 summierten sich die Verluste auf 924 Millionen Yuan. Die Zahl der Filialen sank bis Ende 2025 auf 1.836. Zweimal versuchte Aokang den Sprung in neue Geschäfte, zuletzt im Sommer 2026. Beide Vorhaben wurden abgesagt, nach der jüngsten Absage fiel die Aktie vier Tage in Folge um das Tageslimit. Gründer Wang Zhentao hatte damals 99,08 Prozent seiner Anteile verpfändet. Was den Kurs treibt Ganze Sektorgruppe am Tageslimit

Berichte über geringeren Verlust und bessere Marge

Hoffnung auf einen neuen Ankeraktionär

Kurs erreicht das Tagesmaximum Was Anleger bedenken sollten Auslöser nicht eindeutig belegt

Vier Verlustjahre in Folge

Zwei abgesagte Übernahmen

Sehr hohe Verpfändung der Gründeranteile Einordnung der Redaktion: Die Aokang Shoes Aktie lebt von der Hoffnung auf einen Neuanfang, sei es durch einen neuen Großaktionär oder durch ein neues Geschäft. Zweimal hat sich diese Hoffnung zerschlagen, jeweils mit heftigen Kursverlusten. Wer das Papier beobachtet, sollte die Unternehmensmitteilungen abwarten, bevor er den heutigen Sprung als Wende deutet. FAQ Häufige Fragen zur Aokang Shoes Aktie Warum steigt die Aokang Shoes Aktie?

Sie gehört zu einer Gruppe von Bekleidungswerten am Tageslimit. Der genaue Auslöser ist nicht eindeutig belegt. Wie steht das Unternehmen wirtschaftlich da?

Aokang schrieb von 2022 bis 2025 Verluste von zusammen 924 Millionen Yuan und hat sein Filialnetz deutlich verkleinert. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aokang Shoes Aktie?

Handelssymbol in Shanghai: 603001. Ein deutsches Handelssymbol ist uns nicht bekannt. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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