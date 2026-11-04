Anthropic will hoch hinaus, SpaceX zeigt, wie tief es gehen kann

Befürworter würden vor allem auf die Zahlen verweisen. Unter Amodeis Führung sei der Halbjahresumsatz von Anthropic von rund 1,2 Milliarden auf 16,3 Milliarden US-Dollar gestiegen, und das Unternehmen habe erstmals einen operativen Quartalsgewinn geschrieben. Daher gewinne Anthropic gemäß der Befürworter derzeit das KI-Rennen und schlage OpenAI auf dessen eigenem Terrain. Palantir-Chef Alex Karp habe ihn "eine der großen Legenden in Technologie und Wirtschaft" genannt und das Time Magazine habe ihn 2025 und 2026 unter den 100 einflussreichsten Menschen der Welt geführt. Zudem würden Unterstützer seine Offenheit schätzen. Im August habe er geschrieben, die berechtigtste Kritik an KI-Unternehmen, auch am eigenen, sei, dass sie ihre großen Versprechen noch nicht eingelöst hätten. Im September habe er die Branche aufgefordert, das Tempo zu drosseln, und unabhängigen Prüfern dauerhaften Zugang zu den Modellen von Anthropic angeboten. Sowohl Sam Altman als auch Elon Musk hätten die Idee einer Verlangsamung unterstützt.