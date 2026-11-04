Anthropic und SpaceX stehen für die zwei größten Börsengänge, die je versucht wurden, und werden gemeinsam mitbestimmen, wie Investoren den KI-Boom bepreisen, so Violeta Todorova, Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.
Anthropic will hoch hinaus, SpaceX zeigt, wie tief es gehen kann
Anthropic und SpaceX: Todorova warnt vor hohen Bewertungen, Verkaufsdruck und der Verlockung spektakulärer Börsendebüts.
SpaceX sei am 12. Juni 2026 zu 135 US-Dollar je Aktie an die Börse gegangen und habe dabei rund 75 Milliarden US-Dollar eingenommen. Nach der Ausübung der Mehrzuteilungsoption habe sich das Volumen auf etwa 86 Milliarden US-Dollar erhöht. Anthropic, Entwickler der KI-Modelle Claude, habe am 26. Oktober öffentlich die Unterlagen eingereicht und plane die Notierung an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "ANT". Berichten zufolge liege die angestrebte Bewertung bei 1,5 bis zwei Billionen US-Dollar, was den Börsengang zum größten der Geschichte machen könnte.
Beide Transaktionen seien zudem wirtschaftlich verknüpft: Anthropic habe sich verpflichtet, bis zu 120,5 Milliarden US-Dollar für Rechenleistung der KI-Sparte von SpaceX auszugeben, die früher unter dem Namen xAI firmiert habe. Der Erfolg des einen Unternehmens speise damit teilweise den des anderen.
Anthropic wachse schneller und erziele höhere Margen, SpaceX habe dagegen bereits als börsennotiertes Unternehmen einen Quartalsgewinn vorgelegt. Beide Unternehmen würden mit einer Bewertung starten, die keinen Raum für Enttäuschungen lasse. Zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar sei SpaceX mit dem rund 95-Fachen des Umsatzes von 2025 bewertet gewesen und habe damit deutlich über unabhängigen Schätzungen des fairen Werts gelegen. Die erwartete Bewertung von Anthropic sei mit dem rund 46-Fachen des auf das Jahr hochgerechneten Umsatzes im ersten Halbjahr ähnlich ambitioniert. Wer so teuer starte, habe nur begrenzten Spielraum für weitere Kursgewinne.
Beim Umsatz liege Anthropic vorn. Im ersten Halbjahr seien die Erlöse um etwa das 13-Fache gegenüber dem Vorjahr gewachsen, wobei das Unternehmen selbst davor warne, dieses Tempo nicht halten zu können. Auch das Wachstum von SpaceX habe sich beschleunigt, was maßgeblich daran liege, dass die KI-Sparte inzwischen Rechenleistung an Kunden wie Anthropic verkaufe.
Beim Ergebnis lohne der Blick hinter die Schlagzeile. Anthropic habe einen Verlust von 80,7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, von dem jedoch rund 72,4 Milliarden US-Dollar auf einen bilanziellen Effekt entfallen würden. Er gehe auf Wandelanleihen zurück, die überwiegend Amazon halte und deren Wert mit der Unternehmensbewertung von Anthropic steige. Bereinigt um diesen Posten habe das Unternehmen im zweiten Quartal einen operativen Gewinn von 974 Millionen US-Dollar und im ersten Halbjahr einen operativen Cashflow von 3,9 Milliarden US-Dollar erzielt. SpaceX habe 2025 noch einen Verlust verbucht, im dritten Quartal 2026 aber den Sprung zu einem Nettogewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar geschafft.
Auffällig sei zudem die Zuteilung an Privatanleger. Üblicherweise würden Kleinanleger bei Börsengängen nur fünf bis zehn Prozent der Aktien erhalten. SpaceX habe 30% angepeilt, Anthropic erwäge 15 bis 20%. Das klinge großzügig, doch Privatgeld reagiere weniger preissensibel, was den Banken helfen könne, einen höheren Preis durchzusetzen, als es professionelle Investoren allein zahlen würden.
Hinzu komme der Freigabekalender. Beide Unternehmen hätten auf die übliche einheitliche Haltefrist von 180 Tagen verzichtet und würden stattdessen auf eine gestaffelte Freigabe setzen. Das vermeide eine einzelne Abgabewelle, führe aber dazu, dass über Monate hinweg kontinuierlich Insideraktien an den Markt gelangen würden. Bei SpaceX sei dieser Zufluss mit dem Kursrutsch unter den Ausgabepreis im Sommer zusammengefallen.
Die wichtigste Lehre laute, dass ein spektakulärer erster Handelstag etwas über die Nachfrage aussage, aber nichts über den Wert eines Unternehmens. SpaceX sei in den ersten drei Handelstagen auf ein Tageshoch von 225 US-Dollar gestiegen, ein Plus von 67%, und habe danach große Teile des Sommers unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar notiert. Rund einen Monat nach dem Börsengang sei die Aktie unter diese Marke gefallen, obwohl die meisten Konsortialbanken optimistische Kursziele veröffentlicht hätten. Anfang August sei der Kurs auf 105 US-Dollar gesunken. Wer am ersten Tag gekauft habe, habe für den Hype bezahlt. Und dieser sei verflogen.
Künstliche Knappheit könne den Eröffnungskurs aufblähen. Nur rund fünf Prozent der SpaceX-Aktien seien öffentlich angeboten worden und neue Nasdaq-Regeln hätten das Unternehmen innerhalb von 15 Handelstagen in den Nasdaq-100 befördert. Das sei das höchste Maß an herbeigeführter Verknappung, das bei einem IPO je zu beobachten gewesen sei. Ein winziger Streubesitz in Kombination mit den erzwungenen Käufen von Indexfonds treibe den Kurs zunächst nach oben und verpuffe, sobald mehr Aktien auf den Markt kommen würden.
Der Lock-up-Kalender verdiene besondere Aufmerksamkeit. Als am 22. Oktober 28% der gesperrten SpaceX-Aktien handelbar geworden seien, sei der Kurs an diesem Tag von 159,31 auf 144,75 US-Dollar gefallen. Bei Anthropic sei der erste Insiderverkauf am ersten Tag des Börsengangs vorgesehen, danach 27, 48, 62 und 76 Tage nach der Notierung. Ähnlicher Verkaufsdruck sei daher zu erwarten.
Auch Marktgrößenversprechen seien mit Vorsicht zu behandeln. Der SpaceX-Prospekt habe sich auf einen adressierbaren Markt von 28,5 Billionen US-Dollar gestützt, der überwiegend auf KI entfalle. Anthropic beziffere die globale Wissensarbeit auf mehr als 40 Billionen US-Dollar. Dabei handle es sich um Unternehmensschätzungen, nicht um Prognosen, und sie würden wenig darüber aussagen, welchen Anteil die Unternehmen tatsächlich gewinnen könnten.
Am Ende aber würden Gewinne zählen. Die Erholung der SpaceX-Aktie in den mittleren 140er-Bereich sei auf den ersten großen Quartalsgewinn gefolgt. Echte Erträge hätten mehr als alle früheren optimistischen Kursziele bewirkt, denen kein profitabler Track Record gegenübergestanden habe. Anleger würden zudem womöglich ohnehin investiert sein. Breite Indexfonds hätten SpaceX binnen weniger Tage aufgenommen, zunächst allerdings mit sehr geringer Gewichtung. Bei Anthropic dürfte es ähnlich kommen, sodass viele Investoren über ihre Altersvorsorge Engagements erhalten würden, ohne eine einzige Aktie zu kaufen.
Die Bekanntheit von Elon Musk habe die Nachfrage erkennbar befeuert, aber in beide Richtungen gewirkt. Sie habe eine Rekordzahl an Privatanlegern angelockt und SpaceX eine ungewöhnliche Verhandlungsmacht verschafft, aber zugleich einige der schärfsten Governance-Vorwürfe ausgelöst, die bei einem aktuellen Börsengang zu hören gewesen seien.
Anleger hätten sich um die Papiere gerissen, angezogen von Musks Erfolgsbilanz. Privatanleger hätten am ersten Handelstag Aktien im Wert von rund 118 Millionen US-Dollar gekauft, davon 18 Millionen US-Dollar in den ersten 20 Minuten. Der hohe Preis habe das Vertrauen in Musk persönlich widergespiegelt, weniger klassische Finanzkennzahlen. Seine Strahlkraft habe es SpaceX erlaubt, die Regeln des Börsengangs umzuschreiben. Der Preis von 135 US-Dollar sei noch vor der üblichen Investoren-Roadshow festgelegt worden, die Bankgebühren hätten unter 0,75% statt der üblichen vier bis sieben Prozent gelegen und den Konsortialbanken sei Berichten zufolge nahegelegt worden, Abonnements für den Chatbot Grok zu kaufen. Nur wenige Gründer könnten solche Forderungen durchsetzen.
Die Kehrseite seien Fragen der Kontrolle. Musk halte rund 82% der Stimmrechte und sei zugleich CEO, Technikchef und Verwaltungsratsvorsitzender. Der dänische Pensionsfonds AkademikerPension habe sich geweigert zu investieren und sowohl die Bewertung als auch Musks Kontrolle als Gründe genannt. Leiter öffentlicher Pensionsfonds in New York und Kalifornien hätten die Struktur als "extrem" bezeichnet, da sie Musk erheblichen Wert zulasten der öffentlichen Anleger verschaffe. Ein großer Privatanlegeranteil könne zudem ein Signal sein, dass professionelle Investoren den geforderten Preis nicht zahlen wollten. Als die SpaceX-Aktie vom Junihoch bis zum Augusttief massiv eingebrochen sei, habe Musk seinen kurzzeitigen Titel als erster Mensch mit einem Vermögen von mehr als einer Billion US-Dollar verloren.
Nach Einschätzung von Leverage Shares sei Musks Prominenz der Funke gewesen, aber die Struktur des Geschäfts sei der Brennstoff gewesen. Ein winziger Streubesitz und der beschleunigte Indexeintritt hätten den frühen Kurs ebenso stark wie seine Anhängerschaft getrieben. Sobald Insideraktien freigegeben worden seien, hätten die Fundamentaldaten übernommen.
Die Meinungen über Anthropic-CEO Dario Amodei würden auseinandergehen und der Prospekt des Unternehmens räume das Risiko ein. Darin würden er und seine Schwester, Präsidentin Daniela Amodei, als entscheidend für die Ausrichtung des Unternehmens und kaum ersetzbar genannt; Reputationsschäden für das Unternehmen oder seine Führungspersonen seien als Risikofaktor aufgeführt. Während Musk ein Prominenter sei, der Fans mobilisiere, sei Amodei ein vom Wissenschaftler zum CEO gewordener Manager, der Fachleute spalte.
Befürworter würden vor allem auf die Zahlen verweisen. Unter Amodeis Führung sei der Halbjahresumsatz von Anthropic von rund 1,2 Milliarden auf 16,3 Milliarden US-Dollar gestiegen, und das Unternehmen habe erstmals einen operativen Quartalsgewinn geschrieben. Daher gewinne Anthropic gemäß der Befürworter derzeit das KI-Rennen und schlage OpenAI auf dessen eigenem Terrain. Palantir-Chef Alex Karp habe ihn "eine der großen Legenden in Technologie und Wirtschaft" genannt und das Time Magazine habe ihn 2025 und 2026 unter den 100 einflussreichsten Menschen der Welt geführt. Zudem würden Unterstützer seine Offenheit schätzen. Im August habe er geschrieben, die berechtigtste Kritik an KI-Unternehmen, auch am eigenen, sei, dass sie ihre großen Versprechen noch nicht eingelöst hätten. Im September habe er die Branche aufgefordert, das Tempo zu drosseln, und unabhängigen Prüfern dauerhaften Zugang zu den Modellen von Anthropic angeboten. Sowohl Sam Altman als auch Elon Musk hätten die Idee einer Verlangsamung unterstützt.
Kritiker sähen vor allem einen Widerspruch: Wer vor den Gefahren von KI warne und zugleich Milliarden einsammle, müsse sich fragen lassen, ob Moral und kommerzielle Interessen tatsächlich vereinbar seien. New Yorks Rechnungsprüfer Mark Levine habe Anthropic aufgefordert, den Börsengang auszusetzen, bis das Unternehmen die selbst benannten Sicherheits- und Governance-Bedenken ausgeräumt habe, und Senatorin Elizabeth Warren habe Antworten bis zum 3. November verlangt. Auch das Vertrauen sei eine Schwachstelle. Laut einer von CNBC zitierten Umfrage hätten mehr als 75% der Befragten Amodei kein verantwortungsvolles Handeln zugetraut. Er habe damit etwas schlechter abgeschnitten als OpenAI-Chef Sam Altman mit rund 70%.
Die Kontrolle bei Anthropic sei weniger konzentriert als bei SpaceX, aber dennoch weit von einer typischen Struktur entfernt. Die sieben Mitgründer würden bei bestimmten Fragen 50,1% der Stimmrechte halten und ein unabhängiger Trust könne die Mehrheit des Verwaltungsrats wählen. Als Public Benefit Corporation sei das Unternehmen rechtlich verpflichtet, Aktionärsrenditen und Mission auszubalancieren. Befürworter würden das als Schutzmechanismus werten, Skeptiker als geringere Mitsprache für öffentliche Aktionäre.
Eine Fan-Rally im Stil von Musk dürfte Anthropic zum IPO kaum erleben. Die Nachfrage werde stärker von den Finanzdaten abhängen als von der Prominenz des Gründers. Amodeis öffentliche Warnungen vor KI-Risiken könnten manche langfristig orientierte Anleger beruhigen und andere verunsichern, die zuerst Wachstum sehen wollten.
Anthropic bringe stärkere Fundamentaldaten mit, als SpaceX zum Zeitpunkt der Notierung habe vorweisen können. Dazu würden schnelleres Wachstum, hohe Bruttomargen und bereits ein operativer Gewinn zählen. SpaceX sei mit der größeren Marke und einem prominenten Gründer gekommen. Der Börsengang von SpaceX zeige, dass beides keine reibungslose Entwicklung garantiere. Ein winziger Streubesitz, gestaffelte Lock-ups und eine extrem hohe Startbewertung könnten aus einem Rekorddebüt einen schmerzhaften Sommer machen. Anleger, die sich Anthropic ansehen würden, sollten weniger auf den Kurssprung am ersten Tag achten als auf den Preis, den sie zahlen würden, auf den Lock-up-Kalender und darauf, ob das Wachstum trage, wenn neue Kosten für Rechenleistung anfallen würden.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.