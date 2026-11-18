Enthält der Anthropic ETF ANTW Aktien von Anthropic?

Nein. Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem Umfeld von Anthropic, etwa Alphabet, Amazon, Microsoft, Broadcom und TeraWulf.

Wann kann man die Anthropic Aktie kaufen?

Der Handel soll am Donnerstag, dem 19. November, unter dem Kürzel ANT beginnen. Der Ausgabepreis wird am Mittwochabend festgelegt.

Was kostet der Anthropic ETF?

Die jährliche Kostenquote liegt bei 0,59 Prozent.