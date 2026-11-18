Der Börsengang von Anthropic ist das Finanzereignis der Woche. Am Mittwochabend soll der Ausgabepreis festgelegt werden, die Preisspanne lag zuletzt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie, Berichten zufolge könnte der Preis sogar darüber liegen. Ab Donnerstag soll die Anthropic Aktie unter dem Kürzel ANT gehandelt werden. Bis dahin können Privatanleger die Aktie nicht über die Börse kaufen. Genau deshalb gehört ein kleiner Fonds derzeit zu den meistgesuchten Wertpapieren: der Anthropic AI Lab Ecosystem ETF mit dem Kürzel ANTW.
Anthropic ETF ANTW: Warum so viele Anleger vor dem Börsengang diesen Fonds suchen - und was wirklich drinsteckt
Heute Abend wird der Ausgabepreis für die Anthropic Aktie festgelegt, ab Donnerstag soll sie unter dem Kürzel ANT handeln. Bis dahin suchen viele Anleger nach Alternativen – und landen beim Anthropic AI Lab Ecosystem ETF mit dem Kürzel ANTW. Die große Analyse: Wie der Fonds funktioniert, welche Aktien er hält und warum er kein Ersatz für die Anthropic Aktie ist.
Der Fonds
Was hinter dem Anthropic ETF steckt
Hinter ANTW steht der US-Vermögensverwalter Harbor Capital. Der Fonds startete am 12. August 2026 und wird aktiv gemanagt. Das heißt: Die Fondsmanager bilden keinen Index ab, sondern wählen die Titel selbst aus. Die Kostenquote liegt bei 0,59 Prozent pro Jahr. Mit einem Fondsvermögen von rund 38,5 Millionen Dollar ist ANTW ein sehr kleiner ETF. Zum Vergleich: Allein der geplante Börsengang von Anthropic soll ein Vielfaches davon einbringen. Am 17. November notierte der Fonds bei rund 19,97 Dollar und damit nahe am unteren Ende seiner Spanne seit dem Start.
Das Portfolio
Die Anthropic Aktie ist nicht dabei
Der wichtigste Punkt für Anleger: Der Name täuscht leicht. ANTW investiert nicht in Anthropic selbst, sondern in Unternehmen aus dem Umfeld des KI-Labors. Größte Position war am 16. November der Rechenzentrumsbetreiber TeraWulf mit 8,8 Prozent, gefolgt von Alphabet mit 7,6 Prozent und Amazon mit 7,5 Prozent – zwei Konzerne, die selbst an Anthropic beteiligt sind. Dahinter folgen Microsoft und der Bitcoin-Miner Riot mit je 6,5 Prozent, Broadcom mit 6,3 Prozent, Salesforce mit 4,8 Prozent, SpaceX mit 4,3 Prozent, Blackstone mit 4,0 Prozent und AMD mit 3,7 Prozent.
Rechenzentren und Energie
TeraWulf und Riot stehen für die Infrastruktur, die KI-Modelle mit Strom und Rechenleistung versorgen.
Cloud und Beteiligungen
Alphabet, Amazon und Microsoft liefern Rechenkapazität für KI-Labore, Alphabet und Amazon sind zudem an Anthropic beteiligt.
Chips
Broadcom und AMD liefern Halbleiter für KI-Rechenzentren.
Anwender und Finanzierer
Salesforce nutzt KI in seiner Software, Blackstone finanziert Rechenzentren.
Die Einordnung
Was der Börsengang für den ETF bedeuten kann
Mit dem Handelsstart der Anthropic Aktie ändert sich die Lage für ANTW. Bisher war der Fonds für viele eine indirekte Möglichkeit, am Erfolg des KI-Labors teilzuhaben. Künftig können Anleger die Aktie direkt kaufen. Ob der Fondsmanager Anthropic-Aktien nach dem Börsengang selbst ins Portfolio aufnimmt, ist offen. Für die Wertentwicklung des Anthropic ETF bleiben vorerst die großen Technologiewerte und die Rechenzentrumsbetreiber entscheidend. Gleichzeitig zeigt der Software-Ausverkauf dieser Woche, dass Fonds offenbar Mittel umschichten, um am Börsengang teilzunehmen. Davon können auch Positionen im ETF betroffen sein.
Häufige Fragen zum Anthropic ETF
Enthält der Anthropic ETF ANTW Aktien von Anthropic?
Nein. Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem Umfeld von Anthropic, etwa Alphabet, Amazon, Microsoft, Broadcom und TeraWulf.
Wann kann man die Anthropic Aktie kaufen?
Der Handel soll am Donnerstag, dem 19. November, unter dem Kürzel ANT beginnen. Der Ausgabepreis wird am Mittwochabend festgelegt.
Was kostet der Anthropic ETF?
Die jährliche Kostenquote liegt bei 0,59 Prozent.
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