Zwei Tage, zwei Gesichter. Am Donnerstag feierte die Wall Street den größten Börsengang aller Zeiten: Die Anthropic-Aktie startete bei 111,50 Dollar, 34 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, und kletterte bis auf 115,10 Dollar. Am Freitag folgte der Kater. Mitten im Ausverkauf der Technologiewerte rutschte das Papier bis auf 83,05 Dollar – nur 5 Cent über dem Ausgabepreis – und schloss bei 88,91 Dollar. Damit stellt sich die Frage, die jeden Anleger umtreibt: Ist der Entwickler des KI-Assistenten Claude die Billionen-Bewertung wert? Diese Anthropic Aktienanalyse liefert die Fakten, prüft Bewertung und Risiken und zeigt, was die Anthropic Aktienprognose jetzt bestimmt.
Anthropic Aktienanalyse: Vom 34-Prozent-Kurssprung bis 5 Cent über den Ausgabepreis – was die Billionen-Aktie wirklich wert ist
Größter Börsengang der Geschichte, Eröffnung bei 111,50 Dollar, dann der Absturz bis fast auf den Ausgabepreis von 83 Dollar: Die Anthropic-Aktie hat in zwei Handelstagen alles erlebt. Unsere Anthropic Aktienanalyse zerlegt die Zahlen hinter Claude, prüft Bewertung, Risiken, Lock-up-Fristen und Analystenziele und zeigt, welche Wege die Anthropic Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic, PBC
- Sitz
- San Francisco, Kalifornien
- ISIN
- US03703U1079
- WKN
- A42SXH
- Handelssymbol
- 1ANT
- US-Handelssymbol
- ANT (Nasdaq)
- Kurs
- 88,91 Dollar
- Börsenwert
- rund 1,17 Billionen Dollar
- Vorstandschef
- Dario Amodei
- Erster Handelstag
- 19. November 2026
Stand: 20.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert laut Yahoo Finance
Die Stammdaten für deutsche Anleger: Die Anthropic-Aktie trägt die ISIN US03703U1079 und die WKN A42SXH. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 1ANT geführt, in den USA notiert sie unter dem Kürzel ANT am Nasdaq Global Select Market.
Der Börsengang
Rekord-IPO: 81 Milliarden Dollar in einer Nacht
Für jede Anthropic Aktienanalyse beginnt die Geschichte mit einem Orderbuch, wie es die Wall Street noch nicht gesehen hatte.
Ursprünglich wollte Anthropic 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar verkaufen. Am Ende wurden es 980 Millionen Aktien zu 83 Dollar, der Erlös von 81,3 Milliarden Dollar übertrifft alle bisherigen Börsengänge. Inklusive der vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption von 147 Millionen Aktien wurden 1,127 Milliarden Aktien platziert. Parallel zeichneten sieben Technologiepartner stimmrechtslose Aktien für 26 Milliarden Dollar. Wichtig für die kommenden Tage: Konsortialführer Morgan Stanley hat seine Stabilisierungsposition bereits geschlossen. Damit fällt eine mögliche Kursstütze weg.
Anthropic-Aktie: die ersten zwei Handelstage
Dollar
Kurse vom 19. und 20. November 2026.
Quelle: Nasdaq, Yahoo Finance, Fox News, FinanceFeeds
Daten als Tabelle
|Marke
|Dollar
|Ausgabepreis
|83,00
|Eröffnung 19. November
|111,50
|Tageshoch 19. November
|115,10
|Schluss 19. November
|97,17
|Tagestief 20. November
|83,05
|Schluss 20. November
|88,91
Die Zahlen
Wachstum ohne Vorbild: zwölfmal so viel Umsatz wie vor einem Jahr
Was die Anthropic Aktie von jedem anderen Börsengang unterscheidet, ist das Tempo des Wachstums.
Im dritten Quartal setzte Anthropic laut Wertpapierprospekt 16,96 Milliarden Dollar um, 1.127 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 47 Prozent mehr als im Vorquartal. In den ersten neun Monaten 2026 kamen 33,2 Milliarden Dollar zusammen. Auf das Jahr hochgerechnet lag der Umsatz im Oktober bereits bei rund 81 Milliarden Dollar. Profitabel ist Anthropic noch nicht dauerhaft: Nach einem operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar im zweiten Quartal folgte im dritten wieder ein operativer Verlust von 567 Millionen Dollar, weil die Kosten für Rechenleistung schneller stiegen als der Umsatz.
Anthropic: Quartalsumsatz
Mrd. Dollar
Kalenderquartale. Q4 2025 = Jahresumsatz 2025 minus Neunmonatswert; Q2 2026 = Halbjahr minus erstes Quartal.
Quelle: Anthropic, Wertpapierprospekt (S-1 und S-1/A); Q4 2025 und Q2 2026 eigene Ableitung aus Halbjahres- und Jahreswerten
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|1,38
|Q4 2025
|2,04
|Q1 2026
|4,73
|Q2 2026
|11,56
|Q3 2026
|16,96
Wie gewaltig dieser Sprung ist, zeigt eine Rechnung, die derzeit in sozialen Netzwerken die Runde macht: Anthropic hat seinen Quartalsumsatz binnen eines Jahres um rund 15,6 Milliarden Dollar gesteigert. Eine viel geteilte Grafik stellt dem den Umsatzzuwachs von gut 60 börsennotierten Softwarekonzernen gegenüber – von SAP über Salesforce und Adobe bis ServiceNow. Zusammen kommen sie demnach auf rund 9,6 Milliarden Dollar. Ein einzelnes KI-Labor wächst damit schneller als all diese Softwarekonzerne zusammen. Die Rechnung passt zu der Sorge, die zuletzt auf vielen Softwareaktien lastete.
Wir gehen davon aus, dass unsere Umsatzwachstumsrate im Laufe der Zeit sinken wird.
Das Geschäftsmodell
Claude als Arbeitsmaschine: wer bei Anthropic bezahlt
Anthropic verdient sein Geld vor allem mit Unternehmen. Mehr als 1.900 Kunden zahlen jeweils über eine Million Dollar im Jahr, Bestandskunden gaben zuletzt ein Vielfaches ihres Vorjahresbudgets aus. Verkauft werden die Claude-Modelle direkt, über das Programmierwerkzeug Claude Code und über die Cloudplattformen von Amazon und Google. Die Kehrseite: Die fünf größten Kunden standen in den ersten neun Monaten für rund ein Viertel des Umsatzes.
Die Bewertung
1,17 Billionen Dollar: wie teuer ist die Anthropic-Aktie?
Die zentrale Frage dieser Anthropic Aktienanalyse lautet: Wie viel Zukunft ist im Kurs schon enthalten?
Zum Freitagsschluss war Anthropic an der Börse rund 1,17 Billionen Dollar wert, voll verwässert – also inklusive aller Optionen und Wandelrechte – rund 1,6 Billionen Dollar. Gemessen an der Umsatz-Hochrechnung von 81 Milliarden Dollar ergibt das ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 14, voll verwässert von rund 20. Ob das viel oder wenig ist, hängt fast allein davon ab, wie lange das Wachstum anhält. Ein klassisches KGV lässt sich mangels nachhaltiger Gewinne noch nicht sinnvoll bilden. Polster gibt die Bilanz: Schon vor dem Börsengang lagen 131,8 Milliarden Dollar in der Kasse, hinzu kommen die Erlöse aus dem Börsengang und der Privatplatzierung.
Wer in den Prospekt schaut, stößt auf einen Nettoverlust von 104 Milliarden Dollar in neun Monaten. Die Zahl schreckt ab, ist aber zum größten Teil buchhalterischer Natur: Rund 94 Milliarden Dollar gehen auf die Neubewertung von Wandelanleihen zurück, die mit dem steigenden Unternehmenswert teurer wurden. Für die Anthropic Aktienprognose wichtiger ist das operative Ergebnis – und das schwankt um die Nulllinie.
Die Analysten
Kursziele bis 155 Dollar: die ersten Stimmen von der Wall Street
Zum Handelsstart haben die ersten Häuser die Bewertung aufgenommen – allesamt Banken, die nicht zum Emissionskonsortium gehören. Am optimistischsten ist Melius Research mit einem Kursziel von 155 Dollar, dicht gefolgt von Needham mit 150 Dollar. Needham-Analyst Scott Berg rechnet für 2027 mit einem Umsatzplus von mehr als 150 Prozent und langfristig mit einer operativen Marge von über 35 Prozent. Wolfe Research nennt 135 Dollar, Citizens 125 Dollar, New Street Research 105 Dollar. Seaport Research startete dagegen mit einer neutralen Einschätzung ohne Kursziel. Die 22 Konsortialbanken dürfen sich erst nach Ablauf einer Ruhefrist äußern. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Anthropic-Aktie: erste Kursziele der Analysten
Dollar
Kurs: Nasdaq-Schluss vom 20. November 2026. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: FourWeekMBA, CoinCentral, Blockonomi, AskTraders; Stand 19. bis 20. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Melius Research
|155
|Needham
|150
|Wolfe Research
|135
|Citizens
|125
|New Street Research
|105
|Schlusskurs 20. November
|88,91
|Ausgabepreis
|83
Die Termine
Index-Aufnahme und Lock-up: die Kurstreiber der nächsten Wochen
Zwei Kräfte dürften die Anthropic-Aktie in den kommenden Wochen bewegen. Auf der Nachfrageseite steht die Aufnahme in große Indizes: Nach Informationen von Bloomberg steuert Anthropic auf eine Aufnahme in den Nasdaq 100 zum 21. Dezember zu, FTSE Russell hat die beschleunigte Aufnahme in seine globalen Indizes zum selben Datum bestätigt, auch MSCI nimmt die Aktie früh auf. Indexfonds müssen dann kaufen. Auf der Angebotsseite stehen die Lock-up-Fristen: Schon am ersten Tag durften Insider bis zu 316 Millionen Aktien verkaufen, binnen 76 Tagen werden laut TIKR rund 1,6 Milliarden Aktien frei. Amazon mit knapp 15 Prozent und Google mit rund 14 Prozent bleiben die größten Aktionäre.
Die Szenarien
Anthropic Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Drei Marken prägen das Bild: der Ausgabepreis von 83 Dollar, der erste Schlusskurs von 97,17 Dollar und der Eröffnungskurs von 111,50 Dollar. Daraus ergeben sich drei mögliche Wege für die Anthropic-Aktie.
Szenario 1: Der Wachstumsbeweis
Die Index-Aufnahme bringt Käufer, die Konsortialbanken starten mit positiven Studien und die ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen bestätigen das Tempo. Dann könnte die Aktie über den ersten Schlusskurs von 97 Dollar steigen und Richtung Eröffnungskurs laufen.
Szenario 2: Seitwärts zwischen den Marken
Index-Käufe und Lock-up-Verkäufe halten sich die Waage, der Technologiesektor bleibt nervös. Die Aktie pendelt zwischen dem Ausgabepreis von 83 Dollar und rund 97 Dollar.
Szenario 3: Der Ausgabepreis fällt
Der Ausverkauf bei KI-Aktien geht weiter, frei werdende Aktien drücken auf den Kurs. Fällt die Marke von 83 Dollar, verlieren alle Zeichner des Börsengangs Geld – das könnte weitere Verkäufe auslösen.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Anthropic-Aktie?
Die ISIN lautet US03703U1079, die WKN A42SXH. In Deutschland wird die Aktie unter dem Handelssymbol 1ANT geführt, in den USA unter ANT an der Nasdaq.
Zu welchem Preis kam die Anthropic-Aktie an die Börse?
Zu 83 Dollar je Aktie, oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Der Börsengang brachte 81,3 Milliarden Dollar ein.
Wie lief der Start an der Nasdaq?
Die Aktie eröffnete am 19. November bei 111,50 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar. Am zweiten Handelstag fiel sie zeitweise bis auf 83,05 Dollar und schloss bei 88,91 Dollar.
Ist Anthropic profitabel?
Noch nicht nachhaltig. Im zweiten Quartal 2026 gab es einen operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar, im dritten einen operativen Verlust von 567 Millionen Dollar.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die ersten Ziele reichen von 105 Dollar bei New Street Research bis 155 Dollar bei Melius Research. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann kommt die Anthropic-Aktie in den Nasdaq 100?
Nach Informationen von Bloomberg voraussichtlich zum 21. Dezember 2026. Nasdaq hat den Termin noch nicht offiziell bestätigt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.