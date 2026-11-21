Anthropic ist an der Börse angekommen – mit einem Wachstum, das es in dieser Größenordnung noch nie gab, und einer Bewertung, die dieses Wachstum für Jahre vorwegnimmt. Die ersten beiden Handelstage haben gezeigt, wie schnell die Stimmung kippen kann. Für die Anthropic Aktienprognose entscheidend sind die kommenden Wochen: Index-Käufe auf der einen, frei werdende Aktien und ein nervöser KI-Sektor auf der anderen Seite. Langfristig zählt nur eine Frage – ob Anthropic aus dem Umsatzwunder auch nachhaltige Gewinne macht. Die Anthropic Aktienanalyse zeigt: Das Geschäft liefert, die Bewertung lässt jedoch wenig Raum für Enttäuschungen.