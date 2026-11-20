Der erste Handelstag endete mit einem Plus von 17 Prozent, der zweite beginnt mit einem Fragezeichen. Nach dem Schlusskurs von 97,17 Dollar ist die Anthropic Aktie im nachbörslichen Handel um 4,70 Prozent auf 92,60 Dollar gefallen. Vorbörslich wurden zuletzt 91,75 Dollar genannt. Damit notiert das Papier unter dem Tagestief des Debüts von 92,72 Dollar. Der Vorsprung auf den Ausgabepreis von 83 Dollar, der zur Eröffnung noch 34 Prozent betrug, ist auf rund zehn Prozent geschrumpft.
Anthropic Aktie am zweiten Handelstag: Vorbörslich unter dem Tief vom Debüt – schmilzt der Vorsprung auf den Ausgabepreis weiter?
Nach dem Rekord-Börsengang gibt die Anthropic Aktie nachbörslich fast fünf Prozent ab und notiert vorbörslich um 92 Dollar. Am ersten Tag wechselten rund 850 Millionen Aktien den Besitzer. Welche Marken am zweiten Handelstag zählen und warum Indexfonds zur Stütze werden könnten.
Der Rückblick
Anthropic Aktie: Fast jede platzierte Aktie wurde einmal umgeschlagen
Eine Zahl vom Donnerstag verdient besondere Beachtung: Am ersten Tag wurden rund 850 Millionen Aktien gehandelt. Beim Börsengang selbst waren 980 Millionen Stück platziert worden. Rechnerisch hat also ein Volumen den Besitzer gewechselt, das fast dem gesamten Emissionsvolumen entspricht. Das zeigt zweierlei: Das Interesse war gewaltig, und viele Zeichner haben ihre Zuteilung offenbar direkt wieder verkauft.
Der Kursverlauf passt dazu. Eröffnung bei 111,50 Dollar, Hoch bei 115,10 Dollar, dann binnen einer halben Stunde der Rutsch unter 100 Dollar. Wer in der Eröffnungsauktion gekauft hat, liegt vorbörslich fast 18 Prozent im Minus. Wer zu 83 Dollar zugeteilt wurde, sitzt weiterhin auf einem Gewinn.
Der zweite Tag
Drei Kräfte, die heute auf den Kurs wirken
Der Gesamtmarkt. Die US-Börsen haben am Donnerstag mehr als zwei Prozent verloren, die Terminmärkte deuten auf einen schwachen Start. Der DAX wird ebenfalls tiefer erwartet. Rückenwind für eine frisch notierte KI-Aktie sieht anders aus.
Die Zeichner. Je näher der Kurs dem Ausgabepreis kommt, desto kleiner wird der Gewinn derjenigen, die zugeteilt wurden. Das kann weitere Verkäufe auslösen, weil Anleger ihren Vorsprung sichern wollen.
Die Indexfonds. Nach einer Schätzung des Datenanbieters Intropic könnten indexorientierte Fonds in den Tagen nach dem Debüt Anthropic-Aktien für rund 19 Milliarden Dollar kaufen müssen. Das wäre eine Nachfrage, die unabhängig von der Stimmung entsteht.
Hinzu kommt ein technisches Datum: Der Börsengang wird am heutigen Freitag formal abgeschlossen, die Aktien werden den Zeichnern endgültig geliefert.
Die Marken
Zwischen 83 und 111,50 Dollar: Das Spielfeld für Tag zwei
Charttechnik im klassischen Sinn gibt es nach einem einzigen Handelstag nicht. Es gibt aber Marken, an denen sich der Markt orientiert:
83 Dollar: der Ausgabepreis. Ein Rückfall darunter wäre ein schwerer Stimmungsdämpfer für den gesamten KI-Sektor.
92 Dollar: der faire Wert laut Morningstar und zugleich die Region des Tagestiefs vom Donnerstag. Hier entscheidet sich die kurzfristige Richtung.
97,17 Dollar: der Schlusskurs vom Debüt und erste Hürde nach oben.
100 Dollar: die psychologische Marke, an der die Aktie am ersten Tag scheiterte.
111,50 Dollar: der erste Kurs. Erst darüber wären alle Käufer vom Donnerstag wieder im Plus.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie am zweiten Handelstag
Wo steht die Anthropic Aktie vor dem zweiten Handelstag?
Nachbörslich fiel sie auf 92,60 Dollar, vorbörslich wurden zuletzt 91,75 Dollar genannt. Der Schlusskurs am Donnerstag lag bei 97,17 Dollar.
Wie weit ist der Ausgabepreis entfernt?
Der Ausgabepreis beträgt 83 Dollar. Der Abstand liegt vorbörslich bei rund zehn Prozent.
Wann beginnt der Handel?
An der Nasdaq um 15:30 Uhr deutscher Zeit. Anders als am ersten Tag gibt es keine verzögerte Eröffnung.
Wie viele Aktien wurden am ersten Tag gehandelt?
Rund 850 Millionen Stück.
Warum könnten Indexfonds kaufen?
Weil Fonds, die bestimmte Indizes nachbilden, neu aufgenommene Schwergewichte erwerben müssen.
Fazit
Anthropic Aktie: Der zweite Tag ist ehrlicher als der erste
Am ersten Handelstag bestimmen Zuteilung, Auktion und Euphorie den Kurs. Am zweiten Tag beginnt der Alltag. Für die Anthropic Aktie heißt das: Der Markt sucht ein Niveau, auf dem sich langfristige Käufer und kurzfristige Verkäufer treffen. Die Zone um 92 Dollar ist dafür der erste Test. Hält sie, hat der Rekord-Börsengang seine erste Bewährungsprobe bestanden. Fällt sie, rückt der Ausgabepreis in den Blick – und mit ihm die Frage, wie belastbar die Stimmung im KI-Sektor wirklich ist.
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