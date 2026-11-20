Am ersten Handelstag bestimmen Zuteilung, Auktion und Euphorie den Kurs. Am zweiten Tag beginnt der Alltag. Für die Anthropic Aktie heißt das: Der Markt sucht ein Niveau, auf dem sich langfristige Käufer und kurzfristige Verkäufer treffen. Die Zone um 92 Dollar ist dafür der erste Test. Hält sie, hat der Rekord-Börsengang seine erste Bewährungsprobe bestanden. Fällt sie, rückt der Ausgabepreis in den Blick – und mit ihm die Frage, wie belastbar die Stimmung im KI-Sektor wirklich ist.