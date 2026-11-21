Wo steht die Anthropic-Aktie nach der ersten Woche?

Bei 88,30 Dollar zum Schluss am 20.11., rund 6 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar.

Wie tief ist die Anthropic-Aktie gefallen?

Im Tief auf 83,05 Dollar, fünf Cent über dem Ausgabepreis.

Wie hoch war der erste Kurs?

111,50 Dollar am 19.11., das Tageshoch lag bei 115,10 Dollar.

Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Anthropic-Aktie?

Die ISIN ist US03703U1079, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet ANT.