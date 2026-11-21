Zwei Handelstage, 32 Dollar Spanne: Die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, US-Handelssymbol: ANT, Nasdaq) hat in ihrer ersten Börsenwoche gezeigt, wie nah Euphorie und Ernüchterung beieinanderliegen. Am Donnerstag der Rekord-Börsengang mit einem ersten Kurs von 111,50 Dollar. Am Freitag der Rutsch bis auf 83,05 Dollar – fünf Cent über dem Ausgabepreis. Zum Wochenschluss stand die Anthropic-Aktie bei 88,30 Dollar und damit noch 6 Prozent über dem Preis, den Zeichner bezahlt haben.
Anthropic-Aktie: Von 111,50 auf 83,05 Dollar in zwei Tagen – am Ende fehlten nur fünf Cent
Die erste Börsenwoche der Anthropic-Aktie hatte nur zwei Handelstage, aber alles, was ein Börsengang bieten kann. Rekordstart, Absturz bis fast an den Ausgabepreis, Schluss bei 88,30 Dollar. Die Wochenbilanz.
Tag eins
Der größte Börsengang der Geschichte
Anthropic hatte die Aktien am Mittwochabend zu 83 Dollar zugeteilt, was einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar entsprach. Der erste Kurs an der Nasdaq lag bei 111,50 Dollar, das Tageshoch bei 115,10 Dollar. Danach bröckelte der Kurs. Der Schluss bei 97,17 Dollar bedeutete immer noch ein Plus von 17 Prozent zum Ausgabepreis. Mit der Mehrzuteilung von 147 Millionen Aktien stieg der Bruttoerlös auf 93,5 Milliarden Dollar.
Tag zwei
Fünf Cent, die den Unterschied machen
Am Freitag traf die Anthropic-Aktie auf den schwersten Tag des Jahres für Technologiewerte. Die Nasdaq verlor mehr als 5 Prozent, Nvidia 14 Prozent. Die Anthropic-Aktie fiel zeitweise um mehr als 14 Prozent bis auf 83,05 Dollar. Der Ausgabepreis hielt – und wurde zum Sprungbrett: Vom Tief erholte sich der Kurs bis zum Schluss um rund 6 Prozent.
Der Schlusskurs von 88,30 Dollar entspricht einem Tagesverlust von rund 9 Prozent und liegt 23 Prozent unter dem Hoch vom Donnerstag.
Einordnung der Redaktion
Markiert der Börsengang das Ende des KI-Booms
Bloomberg stellte am Freitag genau diese Frage. Die These: Sehr große Börsengänge fallen oft mit Hochpunkten zusammen, weil sie dann stattfinden, wenn Anleger am meisten zu zahlen bereit sind. Als Vergleich dient Facebook, dessen Aktie 2012 am zweiten Handelstag 10 Prozent unter dem Ausgabepreis schloss – und sich später vervielfachte. Die Geschichte liefert also Belege für beide Lesarten.
Für die Anthropic-Aktie ist die Marke von 83 Dollar nach dieser Woche die wichtigste Zahl. Hält sie, bleibt der Börsengang für Zeichner ein Erfolg. Fällt sie, wäre der größte Börsengang der Geschichte nach wenigen Tagen unter Wasser.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic-Aktie
Wo steht die Anthropic-Aktie nach der ersten Woche?
Bei 88,30 Dollar zum Schluss am 20.11., rund 6 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar.
Wie tief ist die Anthropic-Aktie gefallen?
Im Tief auf 83,05 Dollar, fünf Cent über dem Ausgabepreis.
Wie hoch war der erste Kurs?
111,50 Dollar am 19.11., das Tageshoch lag bei 115,10 Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Anthropic-Aktie?
Die ISIN ist US03703U1079, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet ANT.
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