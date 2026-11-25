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Anthropic Aktie: Wie KI den Zugang zu Personalbudgets eröffnen könnte

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:26 1 Min. Canaccord Genuity

Canaccord sieht für Anthropic Wachstumspotenzial weit über die Softwarebudgets hinaus und setzt das Kursziel auf 135 USD.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash

Die Analysten von Canaccord Genuitynehmen die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 135 USD in die Bewertung auf. Anthropic baue eines der bedeutendsten Technologiegeschäfte des KI-Zeitalters für Unternehmenskunden auf. Canaccord sei "zunehmend davon überzeugt, dass das Marktpotenzial deutlich über die klassischen Softwareausgaben hinausgeht". Bislang helfe KI Beschäftigten vor allem dabei, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen. Inzwischen übernehme sie zunehmend selbst die Arbeit. Damit kämen für KI-Anbieter neben den Softwarebudgets auch Teile der Personalbudgets sowie Mittel für weitere betriebliche Ausgaben infrage. In diesem wachsenden Markt habe sich Anthropic bereits als einer der führenden Anbieter etabliert. Die Analysten von Canaccord stufen die Anthropic-Aktie damit erstmals als "buy" ein und setzen das Kursziel auf 135 USD. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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