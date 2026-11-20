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Anthropic Aktie: Warum die nächsten zwei Jahre für die Bewertung zählen

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 19:14 1 Min. Seaport Research Partners

Seaport Research sieht Anthropic nach der Wachstumsabkühlung im dritten Quartal unter Druck, die hohe Bewertung zu rechtfertigen.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash

Die Analysten von Seaport Research nehmen die Coverage der Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) mit dem Rating "neutral" auf. Das Umsatzwachstum gebe den Analysten Anlass zur Sorge. Es habe sich im dritten Quartal deutlich verlangsamt und dürfte sich im vierten Quartal allenfalls leicht beschleunigen. Um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, müsse Anthropic in den kommenden zwei Jahren deutlich höhere Wachstumsraten erzielen. Sollte Anthropic tatsächlich das beste Unternehmen aller Zeiten sein, bleibe auch später noch Zeit für einen Einstieg. Die Analysten von Seaport Research stufen die Anthropic-Aktie mit "neutral" ein. (Analyse vom 19.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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