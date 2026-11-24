Es gibt Wachstum, und es gibt das hier. Laut Fiscal.ai lag der annualisierte Quartalsumsatz von Anthropic im März 2025 bei 1,5 Milliarden Dollar. Im September 2026 waren es 67,8 Milliarden Dollar, das 45-Fache (eigene Rechnung). Für Dezember 2027 weist die Datenreihe 197 Milliarden Dollar aus. Die Anthropic Aktie spiegelt diese Euphorie derzeit nicht: Sie schloss am Montag bei 87,64 Dollar und fällt am Dienstag vorbörslich um 5,32 Prozent auf 82,98 Dollar. Das liegt knapp unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar.
Anthropic Aktie: 197 Milliarden Dollar Jahresumsatz Ende 2027? Diese Prognose sprengt jeden Maßstab
Von 1,5 auf 68 Milliarden Dollar in anderthalb Jahren, und Ende 2027 sollen es 197 Milliarden sein: Die Umsatzkurve von Anthropic ist ohne Beispiel. Doch die Zahl liegt am obersten Rand der Analystenschätzungen, und die Anthropic Aktie fällt vorbörslich unter den Ausgabepreis.
Die Kurve
Von 1,5 auf 197 Milliarden in elf Quartalen
Die Reihe liest sich wie ein Tippfehler. 1,5 Milliarden Dollar im März 2025, 3,1 Milliarden im Juni, 5,5 Milliarden im September, 8,2 Milliarden im Dezember. Dann der Sprung: 18,9 Milliarden im März 2026, 46,2 Milliarden im Juni, 67,8 Milliarden im September. Für Dezember 2026 werden 97,2 Milliarden Dollar erwartet. Im Jahr 2027 soll es so weitergehen: 115,5 Milliarden im März, 138,0 Milliarden im Juni, 165,1 Milliarden im September und 197,0 Milliarden im Dezember. Das wäre binnen zwölf Monaten eine Verdopplung, genauer ein Plus von rund 103 Prozent (eigene Rechnung). Annualisiert heißt: Der Umsatz eines Quartals wird mit vier multipliziert. Im Schlussquartal 2027 müsste Anthropic also rund 49 Milliarden Dollar in drei Monaten erlösen.
Der Faktencheck
Die 197 Milliarden sind der Optimisten-Fall
Hier lohnt der genaue Blick. Fiscal.ai kennzeichnet die Schätzwerte als nutzergeneriert. Rechnet man die vier Quartale für 2027 zusammen, ergibt sich ein Jahresumsatz von rund 153,9 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Das entspricht dem höchsten Wert, den Analysten derzeit nennen: Die Spanne von 13 Analysten reicht von 105,0 bis 153,9 Milliarden Dollar. Der Konsens liegt mit 126,9 Milliarden Dollar deutlich darunter. William Blair rechnet mit 135,7 Milliarden Dollar, ein Plus von 148 Prozent, Citizens mit 137 Milliarden Dollar. Unsere Lesart: Die Kurve zeigt nicht die mittlere Erwartung der Wall Street, sondern ihren oberen Rand. Auch der Konsens bedeutet allerdings mehr als eine Verdopplung gegenüber den für 2026 erwarteten 54,6 Milliarden Dollar.
Warum fällt die Aktie trotzdem? Erstens verlangsamt sich das Tempo: Das Wachstum zum Vorquartal sank im dritten Quartal von 144 auf 47 Prozent. Zweitens kostet der Umsatz viel Geld. Im ersten Halbjahr 2026 stand ein Nettoverlust von 80,7 Milliarden Dollar in den Büchern, und Anthropic hat Verpflichtungen für Rechenleistung von fast 900 Milliarden Dollar. Drittens kommen neue Aktien: Ab dem 15. Dezember laufen Haltefristen aus, bis zum 2. Februar können weitere 1,3 Milliarden Aktien auf den Markt kommen. Die Analysten bleiben optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 120,32 Dollar, die Spanne reicht von 92 bis 155 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Umsatzkurve von Anthropic ist real, soweit sie die Vergangenheit zeigt, und sie ist beispiellos. Was danach kommt, ist eine Schätzung, und zwar die ehrgeizigste am Markt. Für die Anthropic Aktie ist das eine heikle Lage: Wer 197 Milliarden Dollar erwartet, wird schon von 160 Milliarden enttäuscht sein. Der erste Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen wird zeigen, welche Linie die richtige ist. Bis dahin handelt die Anthropic Aktie nahe am Ausgabepreis, und der Markt wartet auf Beweise.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wie hoch soll der Umsatz von Anthropic 2027 sein?
Der Analystenkonsens liegt laut Koyfin bei 126,9 Milliarden Dollar, die Spanne reicht von 105,0 bis 153,9 Milliarden Dollar. Der annualisierte Wert für Dezember 2027 liegt laut Fiscal.ai bei 197 Milliarden Dollar.
Was bedeutet annualisierter Umsatz?
Der Umsatz eines Quartals wird mit vier multipliziert. Der Wert zeigt das aktuelle Tempo, nicht den tatsächlichen Jahresumsatz.
Warum fällt die Anthropic Aktie trotz des Wachstums?
Das Wachstum hat sich zuletzt verlangsamt, die Verluste sind hoch, und ab Mitte Dezember können weitere Aktien auf den Markt kommen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Anthropic Aktie?
ISIN US03703U1079, WKN A42SXH. US-Handelssymbol: ANT (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: 1ANT.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.