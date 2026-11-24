Hier lohnt der genaue Blick. Fiscal.ai kennzeichnet die Schätzwerte als nutzergeneriert. Rechnet man die vier Quartale für 2027 zusammen, ergibt sich ein Jahresumsatz von rund 153,9 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Das entspricht dem höchsten Wert, den Analysten derzeit nennen: Die Spanne von 13 Analysten reicht von 105,0 bis 153,9 Milliarden Dollar. Der Konsens liegt mit 126,9 Milliarden Dollar deutlich darunter. William Blair rechnet mit 135,7 Milliarden Dollar, ein Plus von 148 Prozent, Citizens mit 137 Milliarden Dollar. Unsere Lesart: Die Kurve zeigt nicht die mittlere Erwartung der Wall Street, sondern ihren oberen Rand. Auch der Konsens bedeutet allerdings mehr als eine Verdopplung gegenüber den für 2026 erwarteten 54,6 Milliarden Dollar.