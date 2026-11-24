Es gibt Kennzahlen, die eine ganze Branche erklären. Diese ist eine davon: Anthropic hat in den zwölf Monaten bis Ende September 2026 mehr als 6,6 Millionen Dollar Umsatz je Mitarbeiter erzielt. Ein Jahr zuvor waren es 1,4 Millionen Dollar. Die Zahl stammt aus dem Börsenprospekt des Unternehmens und wird seit einer Auswertung von Social Capital Research in den sozialen Medien massenhaft geteilt. Die Anthropic Aktie selbst steht am Dienstagvormittag bei 77,48 Euro, ein Minus von 3,22 Prozent.
Anthropic Aktie: 6,6 Millionen Dollar Umsatz pro Mitarbeiter – die Zahl, die alles sprengt
Jeder der rund 5.300 Beschäftigten von Anthropic steht für mehr als 6,6 Millionen Dollar Umsatz in zwölf Monaten, fast fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor. Die Kennzahl aus dem Börsenprospekt geht gerade in den sozialen Medien um die Welt. Die Anthropic Aktie fällt trotzdem auf 77,48 Euro.
Die Kennzahl
Umsatz plus 1.200 Prozent, Belegschaft plus 170 Prozent
Der Sprung hat eine einfache Erklärung. Der Umsatz ist binnen eines Jahres um rund 1.200 Prozent gewachsen, die Belegschaft nur um etwa 170 Prozent. Ende 2024 arbeiteten rund 940 Menschen für Anthropic, Ende September 2026 waren es etwa 5.300. Aus beiden Angaben ergibt sich ein Umsatz von rund 35 Milliarden Dollar in zwölf Monaten (eigene Rechnung). Allein im dritten Quartal 2026 setzte das Unternehmen knapp 17 Milliarden Dollar um.
Wie ungewöhnlich das ist, zeigt der Vergleich. Meta kommt laut Branchenberichten auf rund 3,2 Millionen Dollar je Mitarbeiter, Google auf etwa 2,5 Millionen. Social Capital stellt eine zweite Rechnung daneben: Als Google erstmals 100 Milliarden Dollar Umsatz erreichte, beschäftigte der Konzern rund 80.000 Menschen. Anthropic steuert mit 5.300 Beschäftigten auf eine Jahresrate von rund 81 Milliarden Dollar zu. Ein Grund liegt im eigenen Produkt: Claude schreibt nach Angaben aus dem Prospekt inzwischen mehr als 90 Prozent der Beiträge zum Programmcode des Unternehmens.
Die Kehrseite
Warum die Aktie trotzdem fällt
Die Kennzahl misst Umsatz, nicht Gewinn. Im dritten Quartal blieb ein Betriebsverlust von 567 Millionen Dollar. Die wenigen Mitarbeiter sind teuer: Die Personalkosten lagen im Quartal bei 1,7 Milliarden Dollar, im Schnitt rund 107.000 Dollar je Kopf und Monat, getrieben von Aktienvergütung. Der eigentliche Engpass sind aber nicht Menschen, sondern Rechenzentren. Anthropic hat Verpflichtungen von rund 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung unterschrieben. Genau hier setzen die Zweifel an. Am Montag schloss die Aktie an der Nasdaq bei 87,64 Dollar und damit nur noch knapp über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, nachdem ein Bericht über eine mögliche Bonitätsnote unterhalb von Investment Grade die Runde gemacht hatte.
Einordnung der Redaktion: Der Umsatz pro Mitarbeiter ist die beste Werbung, die Anthropic für das eigene Produkt machen kann. Er zeigt, was passiert, wenn Software einen großen Teil der Arbeit übernimmt. Für die Anthropic Aktie ist er trotzdem nur die halbe Wahrheit. Die Kosten des Unternehmens stehen nicht auf der Gehaltsliste, sondern in den Verträgen für Chips und Rechenzentren. Wer die Aktie bewertet, sollte deshalb neben den Umsatz je Kopf auch den Umsatz je Dollar Rechenleistung legen.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wie hoch ist der Umsatz pro Mitarbeiter bei Anthropic?
Mehr als 6,6 Millionen Dollar in den zwölf Monaten bis zum 30. September 2026. Ein Jahr zuvor waren es 1,4 Millionen Dollar.
Wie viele Mitarbeiter hat Anthropic?
Rund 5.300 zum 30. September 2026. Ende 2024 waren es etwa 940.
Ist Anthropic profitabel?
Im dritten Quartal 2026 wies das Unternehmen einen Betriebsverlust von 567 Millionen Dollar aus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Anthropic Aktie?
ISIN US03703U1079, WKN A42SXH. US-Handelssymbol: ANT (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: 1ANT.
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