Die Kennzahl misst Umsatz, nicht Gewinn. Im dritten Quartal blieb ein Betriebsverlust von 567 Millionen Dollar. Die wenigen Mitarbeiter sind teuer: Die Personalkosten lagen im Quartal bei 1,7 Milliarden Dollar, im Schnitt rund 107.000 Dollar je Kopf und Monat, getrieben von Aktienvergütung. Der eigentliche Engpass sind aber nicht Menschen, sondern Rechenzentren. Anthropic hat Verpflichtungen von rund 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung unterschrieben. Genau hier setzen die Zweifel an. Am Montag schloss die Aktie an der Nasdaq bei 87,64 Dollar und damit nur noch knapp über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, nachdem ein Bericht über eine mögliche Bonitätsnote unterhalb von Investment Grade die Runde gemacht hatte.