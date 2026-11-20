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Anthropic Aktie: Rechenleistung als großer Vorteil? - Analyst startet mit Kaufempfehlung nach IPO

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 11:51 1 Min. JMP Securities

Was macht den Claude-Entwickler Anthropic für Anleger so attraktiv? Citizens nennt bei der Aufnahme der Coverage gleich mehrere Gründe, von der stabilen Gründerriege bis zur flexiblen Nutzung von Rechenkapazität über vier Chip-Familien hinweg. Das Kursziel von 125 USD signalisiert deutliches Potenzial gegenüber dem IPO-Preis.

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Die Analysten von Citizens JMP Securities stufen die Aktie von Anthropic PBC (ISIN: US03703U1079, FSE: 1ANT, Nasdaq: ANT) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "outperform" und dem Kursziel 125 USD ein. Anthropic habe bei seinem Börsengang 980 Mio. Aktien zu einem Preis von 83 USD platziert. Das Unternehmen verfüge über ein starkes Managementteam: Fast sechs Jahre nach der Gründung seien noch immer alle sieben Mitgründer im Unternehmen tätig, so der Citizens in einer Research-Note. Das Analysehaus sehe in Anthropics Ansatz beim Thema Rechenleistung einen "erheblichen Vorteil". Das Unternehmen trainiere und betreibe Claude auf allen vier großen Chip-Familien als einem gemeinsamen, flexibel einsetzbaren Pool und entdecke weiterhin neue Möglichkeiten, die Rechenleistung zu vervielfachen. Citizens sei der Ansicht, dass das Unternehmen "eine riesige Marktchance verfolge". 🆕 Ziel 125 USD 🆕 outperform 19.11.2026 🏛️ Citizens Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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