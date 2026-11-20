Das Timing könnte kaum spannender sein. Denn während Wolfe die Messlatte hoch hängt, bröckelt der Kurs: Nachbörslich fiel die Anthropic Aktie auf 92,60 Dollar, vorbörslich wurden zuletzt 91,75 Dollar genannt. Damit liegt das Papier unter dem Tagestief des Debüts. Wer der Wolfe-Analyse folgt, sieht von hier aus rechnerisch rund 47% Kurspotenzial. Wer dem Chart folgt, sieht zunächst vor allem eines: Verkaufsdruck.

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