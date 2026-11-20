Kaum ist der Börsengang vorbei, schon trennt sich an der Wall Street die Spreu vom Weizen. Wolfe Research hat die Anthropic Aktie (ISIN: US03703U1079, FSE: 1ANT, Nasdaq: ANT) am 19. November 2026 mit der Einstufung Outperform und einem Kursziel von 135 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das ist ein deutliches Signal: Das Ziel liegt nicht nur rund 39% über dem Schlusskurs vom Debüt bei 97,17 Dollar, sondern auch klar über dem Rekordhoch des ersten Handelstages von 115,10 Dollar. Die Analysten trauen dem Claude-Entwickler also mehr zu, als selbst die euphorischsten Käufer am Donnerstag zu zahlen bereit waren.
Anthropic Aktie Prognose: Wolfe Research startet mit Outperform und Kursziel 135 Dollar - Fast 40% Luft nach dem holprigen Börsenstart?
Wolfe Research nimmt die Anthropic Aktie mit Outperform und einem Kursziel von 135 Dollar in die Bewertung auf. Nach dem Rekord-Debüt notiert das Papier vorbörslich nur noch rund 10% über dem Ausgabepreis. Die Anthropic Aktie Prognose: Chartmarken, Analystenziele, Bewertung und Risiken im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic, PBC
- Börse / Kürzel
- Nasdaq / ANT
- Schlusskurs
- 97,17 US-Dollar (+17,07%)
- Spanne Tag 1
- 92,72 bis 115,10 US-Dollar
- Börsenwert
- rund 1,27 Bio. US-Dollar
- Platzierte Aktien
- 980 Mio.
Stand: 19.11.2026, Schlusskurs Nasdaq am ersten Handelstag
Das Timing könnte kaum spannender sein. Denn während Wolfe die Messlatte hoch hängt, bröckelt der Kurs: Nachbörslich fiel die Anthropic Aktie auf 92,60 Dollar, vorbörslich wurden zuletzt 91,75 Dollar genannt. Damit liegt das Papier unter dem Tagestief des Debüts. Wer der Wolfe-Analyse folgt, sieht von hier aus rechnerisch rund 47% Kurspotenzial. Wer dem Chart folgt, sieht zunächst vor allem eines: Verkaufsdruck.
Die Einstufung ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose oder Empfehlung von aktiencheck.de.
Anthropic Aktie Prognose
Was steckt hinter dem Kursziel von Wolfe Research?
Ein Kursziel von 135 Dollar entspricht einem Börsenwert von grob 1,77 Billionen Dollar. Wolfe setzt damit darauf, dass Anthropic in die Liga der wertvollsten Technologiekonzerne der Welt aufsteigt.
Die detaillierte Begründung der Studie lag zum Redaktionsschluss nicht vor. Die Einstufung "Outperform" bedeutet bei Wolfe, dass die Aktie sich nach Einschätzung der Analysten besser entwickeln soll als der Vergleichsmarkt. Rechnet man das Ziel auf die aktuelle Aktienzahl hoch, ergibt sich ein Börsenwert von rund 1,77 Billionen Dollar - nach rund 1,27 Billionen Dollar zum ersten Schlusskurs. Eine solche Bewertung lässt sich nur mit der Erwartung rechtfertigen, dass Anthropic seine Umsätze über Jahre hinweg mit hohem Tempo steigert und sich als einer von ganz wenigen Anbietern von KI-Spitzenmodellen dauerhaft behauptet.
Analystenstimmen
Wie ordnen andere Häuser die Anthropic Aktie ein?
Wolfe ist nicht allein, aber auch nicht im Konsens. Die bislang bekannten Einschätzungen reichen von einem fairen Wert von 92 Dollar bei Morningstar bis zu 155 Dollar bei Melius. Rechnerisch ergibt sich aus den sechs Werten ein Mittel von knapp 123 Dollar und ein Median von 120 Dollar. Wolfe liegt damit leicht über der Mitte und gehört zum optimistischen Lager, ohne zu den Extremen zu zählen.
|Haus
|Kursziel / fairer Wert
|Abstand zum Schlusskurs
|Melius
|155 $
|+59,5%
|Needham
|150 $
|+54,4%
|Wolfe Research (Outperform)
|135 $
|+38,9%
|New Street
|105 $
|+8,1%
|KGI
|100 $
|+2,9%
|Morningstar (fairer Wert)
|92 $
|-5,3%
Abstand bezogen auf den Schlusskurs vom 19.11.2026 (97,17 $), eigene Berechnung. Einstufungen der übrigen Häuser lagen nicht vor. Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: Wolfe Research; aktiencheck.de-Berichterstattung vom 19./20.11.2026
Das Chartbild
Anthropic Aktie nach Tag eins: Zwischen Euphorie und Ernüchterung
Eine klassische Chartanalyse mit gleitenden Durchschnitten oder Trendlinien gibt es nach einem einzigen Handelstag nicht. Was es gibt, ist eine aufschlussreiche Kerze: Eröffnung bei 111,50 Dollar, Hoch bei 115,10 Dollar, dann ein Abverkauf bis 92,72 Dollar und ein Schluss bei 97,17 Dollar. Das ist das Muster eines klassischen "Blow-off" am ersten Tag - die Nachfrage wurde zur Eröffnung vollständig bedient, danach übernahmen die Gewinnmitnahmen.
Rund 850 Millionen Aktien wechselten am Debüt den Besitzer, bei 980 Millionen platzierten Stücken. Das zeigt, wie viele Zeichner ihre Zuteilung sofort wieder abgegeben haben. Aus diesen Daten ergeben sich die Marken, an denen sich der Markt in den kommenden Tagen orientieren dürfte:
Kurzfristig ist die Zone um 92 Dollar der Lackmustest. Hält sie, kann sich die Anthropic Aktie zwischen 92 und 100 Dollar fangen. Fällt sie nachhaltig, rückt der Ausgabepreis von 83 Dollar in den Fokus. Ein Rutsch darunter wäre nicht nur für Anthropic-Aktionäre ein Warnsignal, sondern für den gesamten KI-Sektor. Nach oben müsste zunächst die psychologische Marke von 100 Dollar fallen, an der das Papier am ersten Tag gescheitert ist.
Das Umfeld
Warum der Gegenwind gerade so stark ist
Die Anthropic Aktie startet in einem denkbar ungünstigen Moment. Der S&P 500 hat sechs Verlusttage in Folge hinter sich und liegt rund 8% unter seinem Rekord. Nvidia hat in sechs Tagen 669 Milliarden Dollar Börsenwert verloren, die Börse in Taiwan erlebt ihre schlechteste Woche seit 1991. Der Volatilitätsindex VIX stieg am Donnerstag auf 28,44 Punkte. In einem solchen Markt werden frisch notierte, hoch bewertete KI-Titel als Erste verkauft.
Es gibt aber auch stützende Kräfte:
Indexfonds: Nach einer Schätzung des Datenanbieters Intropic könnten indexorientierte Fonds in den Tagen nach dem Debüt Anthropic-Aktien für rund 19 Milliarden Dollar kaufen müssen.
Analystenabdeckung: Mit Wolfe, Needham und Melius sehen bereits drei Häuser Ziele deutlich über 130 Dollar.
Ankerinvestoren: Alphabet hält rund 13,4% der Anteile und zeichnet zum Ausgabepreis von 83 Dollar nach.
Das große Bild
Anthropic: Mehr als nur ein KI-Labor
Wer die Anthropic Aktie mittel- bis langfristig beurteilen will, muss auf das Geschäftsmodell schauen. Anthropic entwickelt die KI-Modellfamilie Claude und verdient sein Geld vor allem mit Unternehmenskunden: über die Programmierschnittstelle (API), über Abonnements und über Werkzeuge wie Claude Code, das Softwareentwicklern beim Programmieren hilft. Anders als viele Konkurrenten setzt Anthropic weniger auf den Massenmarkt der Verbraucher als auf zahlungskräftige Firmenkunden - ein Ansatz, der planbare und margenstärkere Umsätze verspricht.
Das Unternehmen ist als Public Benefit Corporation organisiert. Das bedeutet: Neben dem Gewinn ist es per Satzung auch einem gesellschaftlichen Zweck verpflichtet, hier der sicheren Entwicklung von KI. Für Anleger ist das ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist der Fokus auf Sicherheit gerade bei Großkunden aus regulierten Branchen ein Verkaufsargument. Andererseits können Entscheidungen im Zweifel nicht allein auf die Rendite der Aktionäre ausgerichtet sein.
Die enge Verflechtung mit den großen Cloud-Anbietern prägt das Bild zusätzlich. Anthropic hat sich nach Angaben von 247wallst verpflichtet, von April 2026 bis Juli 2033 mindestens 121,3 Milliarden Dollar bei Google Cloud auszugeben, rund 16,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Auch Amazon zählt mit seiner Cloud-Sparte AWS zu den zentralen Partnern. Diese Verträge sichern den Zugang zu Rechenleistung, sind aber zugleich ein gewaltiger Fixkostenblock.
Die Fundamentaldaten
Was die Bewertung der Anthropic Aktie einpreist
Mit rund 1,27 Billionen Dollar Börsenwert ist Anthropic vom ersten Tag an eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Beim Börsengang wurden 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar platziert, das entspricht einem Emissionsvolumen von rund 81 Milliarden Dollar. Die entscheidende Frage für die Anthropic Aktie Prognose lautet: Wie schnell kann das Unternehmen in diese Bewertung hineinwachsen?
|Kennzahl
|Wert
|Börsenwert zum Schlusskurs 19.11.
|rund 1,27 Bio. $
|Börsenwert zum Wolfe-Kursziel
|rund 1,77 Bio. $
|Emissionsvolumen (980 Mio. x 83 $)
|rund 81 Mrd. $
|Mögliche Mehrzuteilung (Greenshoe)
|bis zu 147 Mio. Aktien
|Umsatz / Run-Rate
|-
|Operatives Ergebnis
|-
Börsenwert zum Kursziel und Emissionsvolumen sind eigene Rechnungen. Umsatz- und Ergebniszahlen werden ergänzt (-).
Quelle: Yahoo Finance, CNBC, Wolfe Research; eigene Berechnungen
Klar ist: Die Bewertung setzt auf Jahre hinaus ein Wachstum voraus, das an der Börse kaum Vorbilder hat. Jeder Hinweis auf eine Verlangsamung - etwa durch Preisdruck, stärkere Konkurrenz oder Engpässe bei der Rechenleistung - dürfte den Kurs empfindlich treffen. Umgekehrt gilt: Liefert Anthropic in den ersten Quartalsberichten als börsennotiertes Unternehmen überzeugende Zahlen, ist die Bewertungslücke zu Zielen wie dem von Wolfe schnell geschlossen.
Szenarien
Anthropic Aktie Prognose: Drei Wege für die nächsten Monate
|Szenario
|Voraussetzung
|Orientierungsmarken
|Bull
|Zone um 92 $ hält, Rückeroberung von 100 $ und 115,10 $, überzeugende erste Quartalszahlen
|Wolfe-Ziel 135 $, Needham/Melius 150-155 $
|Base
|Seitwärtsphase bis zu ersten Zahlen und weiteren Analystenstudien
|Spanne etwa 83-100 $
|Bear
|Anhaltender KI-Ausverkauf, Bruch des Ausgabepreises
|unter 83 $, kein belegter Boden
Keine Prognose von aktiencheck.de. Die Szenarien ordnen Chartmarken und Analystenziele ein; Kursmarken aus dem ersten Handelstag, Kursziele von Dritten.
Quelle: Wolfe Research, Morningstar, Benzinga; redaktionelle Einordnung
Ausblick
Worauf Anleger jetzt achten sollten
Der Ausgabepreis von 83 Dollar: Solange er hält, bleibt der Börsengang ein Erfolg für die Zeichner.
Weitere Analystenstudien: Wenn die Konsortialbanken nach Ablauf der Ruheperiode ihre Studien veröffentlichen, dürfte sich das Bild der Kursziele deutlich verdichten.
Erste Quartalszahlen: Sie werden zeigen, ob das Wachstum die Bewertung trägt.
Die Stimmung im KI-Sektor: Nvidia, die Chipwerte in Asien und die großen Cloud-Konzerne geben die Richtung vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie Prognose
Welches Kursziel hat Wolfe Research für die Anthropic Aktie?
135 Dollar bei einer Einstufung mit Outperform, veröffentlicht am 19. November 2026.
Wie viel Potenzial sieht Wolfe?
Rund 39% gegenüber dem Schlusskurs von 97,17 Dollar und rund 47% gegenüber dem vorbörslichen Kurs von 91,75 Dollar.
Wo liegt der Ausgabepreis der Anthropic Aktie?
Bei 83 Dollar. Am ersten Handelstag schwankte die Aktie zwischen 92,72 und 115,10 Dollar.
Unter welchem Kürzel wird die Anthropic Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter dem Kürzel ANT.
Gibt aktiencheck.de eine Kaufempfehlung?
Nein. Einstufung und Kursziel stammen von Wolfe Research und werden hier weitergegeben.
Hinweis zur Weitergabe: Einstufung und Kursziel stammen von Wolfe Research (Originalempfehlung vom 19.11.2026). aktiencheck.de gibt diese Einschätzung unverändert und ohne eigene Bewertung weiter und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Anthropic, PBC (ANT): Kaufen, Kursziel 135,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Wolfe Research. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 10:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 10:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Wolfe Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.