Die Anthropic Aktie (ISIN: US03703U1079, FSE: 1ANT, Nasdaq: ANT) ist nur wenige Handelstage nach dem größten Börsengang der Geschichte erstmals unter den Ausgabepreis gefallen. Am Dienstag, 24. November, schloss sie laut Bloomberg 6,5% tiefer bei 81,91 USD, der IPO-Preis lag bei 83 USD. Im Handelsverlauf waren es zeitweise rund 9% (79,46 USD) und laut Reuters sogar bis zu 12,6% (76,60 USD) Minus. Die Anthropic Aktie Prognose zeigt: Das Problem ist weniger das Geschäft als die Bewertung.
Anthropic Aktie Prognose: Unter dem Ausgabepreis, Insider-Verkäufe und 1,5 Billionen Bewertung - Ist die Euphorie vorbei?
Die Anthropic Aktie fällt wenige Handelstage nach dem Rekord-IPO erstmals unter den Ausgabepreis von 83 USD. Die Anthropic Aktie Prognose: Was hinter dem Rückschlag steckt, wie hoch die Bewertung ist und welche Marken Anleger jetzt beobachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic PBC (Public Benefit Corporation)
- Branche
- KI-Entwicklung (Claude-Modelle)
- Börse / Ticker
- Nasdaq, ANT
- Börsengang
- 18./19.11.2026 zu 83 USD (Spanne: 70 bis 78 USD)
- Bewertung zum Ausgabepreis
- rund 1,5 Bio. USD
- CEO
- Dario Amodei
- Präsidentin
- Daniela Amodei
Stand: 25.11.2026, Kurse: Schluss Nasdaq am 24.11.2026
Die Kurswoche
Vom Höhenflug zum Rückschlag
Der Börsengang wurde am 18. November mit 83 USD je Aktie bepreist, oberhalb der Spanne von 70 bis 78 USD. Am 19. November startete der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT. Die Anthropic Aktie eröffnete bei 111,50 USD, das Tageshoch lag bei rund 115 USD, und der erste Schlusskurs lag laut Reuters 17% über dem Ausgabepreis. Danach ging es bergab: Am 23. November schloss die Aktie bei 87,64 USD (-1,4%), obwohl die Wall Street ihren stärksten Tag seit April 2025 verbuchte. Am 24. November fiel die Anthropic-Aktie auf ein Tagestief von 81,28 USD und schloss bei 81,91 USD.
Anthropic Aktie: Vom Ausgabepreis zum Schlusskurs
USD
Quelle: Reuters, Bloomberg, Investing.com
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Kurs
|18.11. Ausgabepreis
|83,00
|19.11. Eröffnung
|111,50
|23.11. Schluss
|87,64
|24.11. Schluss
|81,91
Der Rekord-IPO
Größer als SpaceX, teurer als fast alles andere
Mit dem Börsengang nahm Anthropic zunächst 81,3 Mrd. USD ein. Nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption stiegen die Bruttoerlöse laut Reuters auf das Rekordvolumen von 93,5 Mrd. USD. Damit ist der Börsengang größer als der von SpaceX im Juni (85,7 Mrd. USD). Die Bewertung liegt bei rund 1,5 Bio. USD. Am 30. November nimmt MSCI die Anthropic Aktie nach Handelsschluss in seine globalen Standardindizes auf.
Die Gründe
Warum die Anthropic Aktie unter Druck steht
Mehrere Faktoren treffen zusammen. Erstens die Bewertung: Laut Reuters entspricht der Börsenwert von rund 1,5 Bio. USD etwa dem 40-Fachen des Umsatzes der letzten zwölf Monate. Der annualisierte Umsatz (Run Rate) lag Ende Oktober bei 81 Mrd. USD. Zweitens die Insider-Verkäufe: CEO Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei verkauften einen Tag nach dem Debüt jeweils mehr als 3,37 Mio. Aktien (über 280 Mio. USD) an die Konsortialbanken, insgesamt boten alle sieben Mitgründer je 3.378.378 Aktien an. Drittens fällt mit der bereits ausgeübten Mehrzuteilungsoption ein Stützungsmechanismus weg. Viertens belastet das Marktumfeld: S&P 500 und Dow befanden sich in der Vorwoche in einer bestätigten Korrektur.
Die Analysten
Erste Bewertungen: freundlich
Die ersten Analystenstimmen fallen freundlich aus. Laut CNBC nahmen Canaccord Genuity (Buy, Kursziel 135 USD), Wedbush (Outperform, 120 USD) und Oppenheimer (Outperform, 150 USD) die Abdeckung positiv auf. Peter Andersen von Andersen Capital Management nennt den Rückfall gegenüber Reuters die eigentliche Preisfindung. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de nicht übernimmt.
Der Vergleich
Wie andere Mega-IPOs liefen
Der Rückfall unter den Ausgabepreis ist bei großen Börsengängen nicht ungewöhnlich. SpaceX brauchte etwa einen Monat, bis die Aktie unter den Ausgabepreis fiel, Facebook nur zwei Handelstage. Laut Trefis fielen von zehn Mega-IPOs vier unter den Ausgabepreis, drei davon notierten nach einem Jahr noch darunter. Charttechnisch fehlen wegen der kurzen Handelshistorie die 50- und 200-Tage-Linien und eine 52-Wochen-Spanne. Marken sind der Ausgabepreis von 83 USD als neuer Widerstand, das Tagestief von 81,28 USD und der Intraday-Wert von 76,60 USD.
Die Prognose
Anthropic Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine Punktprognose ist bei einer so jungen Aktie nicht seriös möglich. Die Redaktion ordnet deshalb nach Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Preisfindung
Die Anthropic Aktie sucht ihr Gleichgewicht um den Ausgabepreis von 83 USD. Zusätzliche Verkäufe von Insidern oder ein weiterer Rückgang der KI-Werte könnten das Tagestief von 81,28 USD und die Marke von 76,60 USD in den Fokus rücken. Die MSCI-Aufnahme am 30. November kann dagegen Nachfrage bringen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Wachstum gegen Bewertung
Hält Anthropic das Umsatzwachstum, kann die Bewertung in das Geschäft hineinwachsen. Erste Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen werden zeigen, ob Wachstum und Margen die Erwartungen stützen.
Langfristig: Wettbewerb und Rechenzentren
Langfristig entscheidet, ob Anthropic gegen offene Modelle und große Konkurrenten seine Preise halten kann und ob die Investitionen in Rechenzentren die erwarteten Erträge liefern.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Ist Anthropic börsennotiert? Ja. Die Anthropic Aktie wird seit dem 19. November 2026 an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT gehandelt. Der Ausgabepreis lag bei 83 USD.
Wie stark ist die Anthropic Aktie gefallen? Zum Schluss am 24. November lag sie bei 81,91 USD, ein Minus von 6,5% zum Vortag. Zeitweise waren es laut Reuters bis zu 12,6%.
Wie hoch ist die Bewertung? Rund 1,5 Bio. USD, laut Reuters etwa das 40-Fache des Umsatzes der letzten zwölf Monate.
Wie sehen Analysten die Aktie? Die ersten Häuser (Canaccord, Wedbush, Oppenheimer) bewerten die Aktie positiv mit Kurszielen von 120 bis 150 USD.
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