Ist Anthropic börsennotiert? Ja. Die Anthropic Aktie wird seit dem 19. November 2026 an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT gehandelt. Der Ausgabepreis lag bei 83 USD.

Wie stark ist die Anthropic Aktie gefallen? Zum Schluss am 24. November lag sie bei 81,91 USD, ein Minus von 6,5% zum Vortag. Zeitweise waren es laut Reuters bis zu 12,6%.

Wie hoch ist die Bewertung? Rund 1,5 Bio. USD, laut Reuters etwa das 40-Fache des Umsatzes der letzten zwölf Monate.

Wie sehen Analysten die Aktie? Die ersten Häuser (Canaccord, Wedbush, Oppenheimer) bewerten die Aktie positiv mit Kurszielen von 120 bis 150 USD.