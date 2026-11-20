Die Anthropic Aktie (Ticker ANT, Nasdaq) steht am zweiten Handelstag fast wieder dort, wo sie angefangen hat: Am Freitag, 20. November 2026, notierte sie zur Mittagszeit in New York bei rund 83,90 US-Dollar und damit nur knapp über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Am Vortag war sie zu 111,50 Dollar gestartet und mit 97,17 Dollar aus dem Handel gegangen. Die wichtigste Anthropic Aktienprognose der Analysten: Die ersten drei bekannten Kursziele liegen zwischen 105 und 150 Dollar – von Needham, Citizens JMP und New Street. Ob der Markt ihnen folgt, ist die Frage dieser Anthropic Aktie Prognose.
Anthropic Aktie Prognose: Kursziele von 105 bis 150 Dollar, Aktie nahe dem Ausgabepreis – wie viel IPO-Hoffnung steckt noch im Kurs?
Nach dem Sturz von 97 auf rund 84 Dollar notiert die Anthropic Aktie fast wieder beim Ausgabepreis von 83 Dollar. Wie sieht die Anthropic Aktienprognose der ersten Analysten aus – von New Street (105 Dollar) bis Needham (150 Dollar)?
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic, PBC
- Ticker
- ANT (Nasdaq)
- Börsengang
- 19.11.2026, Ausgabepreis 83 USD (Spanne 70 bis 78 USD)
- Emissionserlös
- rund 81 Mrd. USD, größter Börsengang der Geschichte laut Marktberichten
- Marktwert
- je nach Quelle 1,1 bis 1,5 Bio. USD
- Umsatz Q3 2026
- 17,0 Mrd. USD
- Konsortium
- 22 Banken, Lead Goldman Sachs und Morgan Stanley
Stand: 20.11.2026, Kurse Nasdaq; Kursziele und Schätzungen Dritter; Marktwert je nach Quelle unterschiedlich
Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensangaben, Schätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Was ist passiert?
Warum fällt die Anthropic Aktie nach dem Rekord-Börsengang?
Der größte Börsengang der Geschichte ist nach zwei Handelstagen fast wieder bei null: Von der Spitze bei rund 115 Dollar hat die Aktie etwa ein Viertel abgegeben.
Anthropic hatte den Ausgabepreis am 18. November auf 83 Dollar festgelegt, über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Das Angebot wurde von 825 auf 980 Millionen Aktien aufgestockt, der Erlös lag laut Marktberichten bei rund 81 Milliarden Dollar, dazu kam eine private Platzierung von 26 Milliarden Dollar. Am Donnerstag eröffnete die Aktie bei 111,50 Dollar, erreichte ein Tageshoch von rund 115 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar – ein Plus von 17,1 Prozent zum Ausgabepreis. Nachbörslich gab sie auf zuletzt 92,60 Dollar nach.
Am Freitag verstärkte sich der Druck: Das Tagestief lag laut Startup Fortune bei 83,05 Dollar, das Handelsvolumen über 275 Millionen Aktien. Der Hintergrund ist ein breiter KI-Ausverkauf – die Nasdaq verlor am Freitag laut TradingKey 5,28 Prozent, der Halbleiterindex SOX rund 10,7 Prozent. Hinzu kommen Bewertungssorgen, die hohen Infrastrukturkosten und die Möglichkeit für Mitarbeiter, Aktien zu verkaufen. Marktbeobachter sehen die 83 Dollar als Unterstützung. Wie sich die Anthropic Aktie schlägt, wenn diese Marke fällt, ist offen.
Geschäftsmodell
Wie verdient Anthropic sein Geld?
Anthropic entwickelt KI-Modelle und verkauft den Zugang dazu. Der Umsatz entsteht überwiegend verbrauchsbasiert, also nach Nutzung, und läuft zu einem großen Teil über Cloud-Marktplätze von Amazon, Google und Microsoft – die zugleich Wettbewerber und Geldgeber sind. Das steht laut Marktberichten im Börsenprospekt (S-1) als Risiko. Zusätzlich kontrollieren der Long-Term Benefit Trust und eine Gründer-Gesellschaft die Stimmrechte, die Aktionäre haben begrenzte Mitsprache. Für die Anthropic Aktie 2026 und 2027 zählt damit weniger der heutige Gewinn als die Frage, wie lange das Umsatzwachstum anhält und was die Rechenleistung kostet.
Zahlen und Prognose
Wie schnell wächst Anthropic – und was kostet das Wachstum?
Die Zahlen aus dem Prospekt, wie sie Marktberichte wiedergeben (Stock Titan, ppc.land; keine Primärprüfung), sind extrem: 2025 setzte Anthropic 4,59 Milliarden Dollar um, im ersten Halbjahr 2026 waren es bereits 16,29 Milliarden (Vorjahreshalbjahr: 1,16 Milliarden), im dritten Quartal 17,0 Milliarden Dollar. Der operative Verlust lag im dritten Quartal bei 567 Millionen Dollar. Der Nettoverlust von 23,3 Milliarden Dollar enthält 21,9 Milliarden nicht zahlungswirksame Posten, vor allem Bewertungseffekte bei Wandelanleihen. Die Bruttomarge der letzten zwölf Monate liegt laut Marktbericht bei 22 Prozent.
Eine Unternehmensprognose (Guidance) in Zahlen liegt nicht vor. Auch einen belastbaren Analysten-Konsens für Umsatz und Ergebnis je Aktie gibt es noch nicht: Die Konsortialbanken dürfen laut TipRanks nicht sofort Research veröffentlichen. Die bisher bekannten Schätzungen stammen von unabhängigen Häusern.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Umsatz 2025
|4,59 Mrd. USD
|Geschäftsjahr
|Umsatz 1. Halbjahr 2026
|16,29 Mrd. USD
|Prospekt
|Umsatz Q3 2026
|17,0 Mrd. USD
|Prospekt
|Operativer Verlust Q3 2026
|567 Mio. USD
|Prospekt
|Nettoverlust Q3 2026
|23,3 Mrd. USD (davon 21,9 Mrd. nicht zahlungswirksam)
|Prospekt
|Umsatzwachstum FY27 (Needham)
|über 150 %
|Schätzung
|KUV nächstes Jahr (New Street)
|ca. 8,5x
|Schätzung
|KUV FY27 beim Needham-Ziel
|ca. 18x
|Schätzung
Ist-Zahlen laut Börsenprospekt, wiedergegeben von Stock Titan/ppc.land. Schätzungen von Needham und New Street laut TradingView/TipRanks. Ein Analysten-Konsens existiert noch nicht.
Quelle: Stock Titan, ppc.land, TipRanks, TradingView (17.-20.11.2026)
Analysten
Wie lautet die Anthropic Aktienprognose der Analysten?
Welches Kursziel trauen Analysten der Anthropic Aktie zu? Drei Häuser haben Ziele genannt, alle liegen über dem aktuellen Kurs. Needham (Analyst Scott Berg) sieht die Aktie bei 150 Dollar und erwartet laut TipRanks für das Geschäftsjahr 2027 ein Wachstum von über 150 Prozent und eine operative Marge von über 35 Prozent. Citizens JMP (Patrick Walravens) nennt 125 Dollar, New Street Research (Pierre Ferragu) 105 Dollar und sprach von einem „generational IPO“. Seaport Research ist laut Marktbericht neutral und sorgt sich um ein nachlassendes Umsatzwachstum; ein Ziel nannte das Haus nicht.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Potenzial
|Needham (Scott Berg)
|Buy
|150 USD
|19.11.2026
|+78,8 %
|Citizens JMP (Patrick Walravens)
|Buy (laut Überschrift)
|125 USD
|19.11.2026
|+49,0 %
|New Street Research (Pierre Ferragu)
|Buy
|105 USD
|17.11.2026
|+25,1 %
|Seaport Research
|Neutral
|–
|Nov. 2026
|–
Alle Angaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Potenzial rechnerisch zum Kurs von ca. 83,90 USD (20.11.2026, Mittag New York). Das Citizens-JMP-Rating wird in der Quelle nur in der Überschrift als Buy bezeichnet. Das Datum der Citizens-JMP-Studie ist nicht eindeutig belegt.
Quelle: TipRanks (19.11.2026), TradingView/Invezz, The Star (17.11.2026), Startup Fortune
Auffällig ist die Spanne: Zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Ziel liegen 45 Dollar. Needham rechnet das eigene Ziel auf rund 18 Umsatz-Multiplikatoren für 2027 beziehungsweise etwa das 81-Fache des freien Cashflows – eine Bewertung, die nur bei sehr hohem Wachstum aufgeht. Die Konsortialbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley dürfen erst nach Ablauf der Ruhefrist Research veröffentlichen; das Ende dieser Frist ist nicht belegt, branchenüblich sind etwa zehn Tage. Dann dürfte die Anthropic Aktienprognose der Analysten deutlich breiter werden.
Bewertung
Wie teuer ist die Anthropic Aktie im Vergleich?
Die Bewertung hängt vom Maßstab ab: Der Börsenwert liegt je nach Quelle bei 1,1 bis 1,5 Billionen Dollar – bei 13,2 Milliarden Aktien aller Klassen und einem Kurs von 83,90 Dollar wären es rund 1,1 Billionen (eigene Rechnung, Stock Titan nennt eine ähnliche Basis). Auf den Umsatz der letzten zwölf Monate von 35,3 Milliarden Dollar (stockanalysis.com) entspricht das einem Verhältnis von etwa 31. Ein belastbarer Vergleich mit börsennotierten Wettbewerbern auf tagesaktueller Basis liegt nicht vor. Fest steht: Die Aktie wird auf Wachstum gehandelt, nicht auf Gewinn. Der Nettoverlust der letzten zwölf Monate beträgt laut stockanalysis.com 120,9 Milliarden Dollar, überwiegend durch nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte.
Charttechnik
Welche Marken sind für die Anthropic Aktie wichtig?
Der Chart ist zwei Tage alt, die Aussagekraft ist entsprechend begrenzt. Markiert sind drei Preise: das Hoch bei rund 115 Dollar, der Schlusskurs des ersten Tages bei 97,17 Dollar und der Ausgabepreis von 83 Dollar, der laut Marktbeobachtern als Unterstützung gilt. Gleitende Durchschnitte oder Indikatoren wie der RSI sind nach zwei Handelstagen nicht belastbar berechenbar. Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose von aktiencheck.de.
Szenarien
Was sprechen Bullen und Bären der Anthropic Aktie zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zum Kurs
|Bull (Needham)
|150 USD
|+78,8 %
|Mittleres Ziel (Citizens JMP)
|125 USD
|+49,0 %
|Vorsichtig (New Street)
|105 USD
|+25,1 %
|Ausgabepreis / Unterstützung laut Beobachtern
|83 USD
|-1,1 %
Die Szenarien geben die genannten Kursziele wieder. Sie sind keine Prognose von aktiencheck.de. Abstand zum Kurs von ca. 83,90 USD; zum Ausgabepreis von 83 USD jeweils rund einen Prozentpunkt mehr.
Kursziele sind Schätzungen mit zwölf Monaten Horizont und werden häufig verspätet angepasst. Bei einer Aktie mit zwei Handelstagen Historie gilt das besonders.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Anthropic Aktie jetzt?
Ende der Ruhefrist: Dann dürfen Goldman Sachs, Morgan Stanley und die übrigen Konsortialbanken Research veröffentlichen. Das genaue Datum ist nicht belegt.
Der Ausgabepreis von 83 Dollar: Er gilt als Unterstützung, die Stabilisierung durch die Konsortialführer ist Teil der Marktdiskussion.
Lockup-Fristen: Für die meisten Altaktien gelten bis zu 180 Tage, für Gründer und Großaktionäre bis zu 365 Tage; bis zu 315 Millionen Insideraktien sind ab dem ersten Tag handelbar.
Erste Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen: Ein Termin ist nicht belegt.
Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember 2026: Der Zinspfad prägt die Bewertung von Wachstumsaktien.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktienprognose
Wie lautet die Anthropic Aktienprognose der Analysten? Bisher haben Needham (150 Dollar), Citizens JMP (125 Dollar) und New Street (105 Dollar) Kursziele genannt, Seaport ist neutral. Ein Analysten-Konsens existiert noch nicht.
Warum ist die Anthropic Aktie so stark gefallen? Nach dem Rekord-Börsengang trafen ein breiter KI-Ausverkauf, Bewertungssorgen, hohe Infrastrukturkosten und die Verkaufsmöglichkeit für Mitarbeiter zusammen. Von rund 115 Dollar ging es auf etwa 84 Dollar.
Wie hoch ist das Kursziel für die Anthropic Aktie 2026 und 2027? Die genannten Ziele gelten in der Regel für zwölf Monate. Needham erwartet für 2027 über 150 Prozent Umsatzwachstum; verlässliche Konsensschätzungen für 2026 und 2027 gibt es noch nicht.
Wann kommen die nächsten Analysten-Einschätzungen? Wenn die Ruhefrist der Konsortialbanken endet. Das Datum ist nicht belegt; üblich sind rund zehn Tage nach dem Börsengang.
Ist die Anthropic Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab. Dieser Artikel dokumentiert die Einschätzungen Dritter.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser (Needham, Citizens JMP, New Street Research, Seaport Research) unverändert wieder. Offenlegungen zu Interessenkonflikten von Seaport: Seaport Global Disclosures.
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