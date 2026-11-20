Anthropic hatte den Ausgabepreis am 18. November auf 83 Dollar festgelegt, über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Das Angebot wurde von 825 auf 980 Millionen Aktien aufgestockt, der Erlös lag laut Marktberichten bei rund 81 Milliarden Dollar, dazu kam eine private Platzierung von 26 Milliarden Dollar. Am Donnerstag eröffnete die Aktie bei 111,50 Dollar, erreichte ein Tageshoch von rund 115 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar – ein Plus von 17,1 Prozent zum Ausgabepreis. Nachbörslich gab sie auf zuletzt 92,60 Dollar nach.

Am Freitag verstärkte sich der Druck: Das Tagestief lag laut Startup Fortune bei 83,05 Dollar, das Handelsvolumen über 275 Millionen Aktien. Der Hintergrund ist ein breiter KI-Ausverkauf – die Nasdaq verlor am Freitag laut TradingKey 5,28 Prozent, der Halbleiterindex SOX rund 10,7 Prozent. Hinzu kommen Bewertungssorgen, die hohen Infrastrukturkosten und die Möglichkeit für Mitarbeiter, Aktien zu verkaufen. Marktbeobachter sehen die 83 Dollar als Unterstützung. Wie sich die Anthropic Aktie schlägt, wenn diese Marke fällt, ist offen.