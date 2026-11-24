Die Anthropic Aktie (ISIN: US03703U1079, Ticker: ANT) ist seit dem 19. November an der Nasdaq notiert und zuletzt mit rund 87,64 US-Dollar gemeldet worden, nur gut vier Dollar über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Die Anthropic Aktienprognose der Analysten fällt dagegen deutlich optimistischer aus: Melius Research nennt 155 Dollar, Needham 150 Dollar, Wedbush startete am Montag mit „Outperform“ und 120 Dollar, der Konsens liegt bei knapp 119 Dollar. Die Bandbreite ist groß, und die Bewertung gilt als der zentrale Streitpunkt. Dieser Überblick zeigt, was hinter den Kurszielen steckt.
Anthropic Aktie Prognose: Kursziele von 100 bis 182 Dollar nach dem Börsengang – wie viel Wachstum steckt schon im Preis?
Die Anthropic Aktienprognose der Analysten: Melius sieht 155 Dollar, Needham 150, Wedbush 120, Singular Research 181,90 – der Ausgabepreis lag bei 83 Dollar. Was Wachstumsschätzungen, Bewertung und Risiken der Anthropic Aktie 2026/2027 bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic, PBC
- Ticker / Börse
- ANT (Nasdaq), Xetra-Kürzel 1ANT
- ISIN
- US03703U1079
- Erstnotiz
- 19.11.2026, Eröffnung 111,50 $, Hoch 115,10 $
- Schlusskurse
- 97,17 $ (19.11.), 88,91 $ (20.11.)
- Emissionsvolumen
- rund 81,3 Mrd. $ (980 Mio. Aktien zu 83 $)
- Bewertung zum Ausgabepreis
- rund 1,5 Bio. $ (voll verwässert)
Stand: 24.11.2026, Kurs laut letzter verfügbarer Meldung vom 23.11.2026; Angaben zum Börsengang laut Emissionsunterlagen
Der Auslöser
Was ist bei der Anthropic Aktie passiert? Vom Kurssprung zurück zum Ausgabepreis
Die Erstnotiz am 19. November eröffnete bei 111,50 Dollar, danach ging es in zwei Handelstagen um 27 Prozent bergab. Seitdem pendelt die Anthropic Aktie nahe dem Ausgabepreis.
Der Börsengang war mit rund 81,3 Milliarden Dollar Emissionsvolumen (980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar) einer der größten der Geschichte; mit Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) wären es rund 93,5 Milliarden Dollar. Hinzu kommt eine Privatplatzierung an strategische Investoren über 26 Milliarden Dollar, darunter jeweils 10 Milliarden Dollar von Google und Nvidia. Die Preisspanne hatte ursprünglich bei 70 bis 78 Dollar gelegen. Am ersten Handelstag schloss die Aktie bei 97,17 Dollar, am Freitag, 20. November, bei 88,91 Dollar; das Tief liegt mit 83,15 Dollar nur knapp über dem Ausgabepreis.
Geschäftsmodell
Wofür steht die Anthropic Aktie?
Anthropic entwickelt KI-Modelle der Claude-Familie und verkauft den Zugang an Unternehmen, Entwickler und Verbraucher. Laut den Emissionsunterlagen stieg der Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 16,96 Milliarden Dollar (rund 47 Prozent mehr als im Vorquartal); in den ersten neun Monaten waren es 33,24 Milliarden Dollar. Auf Basis der letzten zwölf Monate ergibt sich ein Umsatz von rund 35 Milliarden Dollar und damit ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 43. Die Angaben zu Gewinn oder Verlust sind in den ausgewerteten Quellen nicht beziffert; eine Unternehmensprognose liegt nicht vor.
Analysten
Wie lautet die Anthropic Aktienprognose der Analysten? Konsens bei rund 119 Dollar
Mehrere Häuser haben die Berichterstattung nach dem Börsengang aufgenommen. Die Konsortialbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley dürfen vorerst keine eigenen Studien veröffentlichen. Ein Datenanbieter nennt auf Basis von fünf Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 118,93 Dollar; rechnerisch liegt das rund 36 Prozent über dem zuletzt gemeldeten Kurs von 87,64 Dollar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Singular Research
|Buy
|181,90 $
|23.11.2026
|Melius Research (Ben Reitzes)
|Buy
|155,00 $
|19.11.2026
|Needham (Scott Berg)
|Buy
|150,00 $
|19.11.2026
|Wolfe Research
|Outperform
|135,00 $
|18.11.2026
|Citizens (Patrick Walravens)
|Market Outperform
|125,00 $
|19.11.2026
|Wedbush
|Outperform (Coverage-Start)
|120,00 $
|23.11.2026
|New Street Research (Pierre Ferragu)
|Buy
|105,00 $
|17.11.2026
|Freedom Finance
|Buy
|101,90 $
|–
|KGI Securities
|Outperform
|100,00 $
|16.11.2026
|Morningstar
|fairer Wert
|92,00 $
|07.11.2026
|Seaport Research
|Neutral
|kein Ziel
|nach dem Debüt
Kursziele in US-Dollar, Weitergabe unverändert. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Ziele können unterschiedliche Zeiträume abdecken (Melius: zwei Jahre). Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Häuser, Stand 24.11.2026
Der faire Wert von Morningstar liegt mit 92 Dollar nur knapp über dem Kurs; das Haus nennt zudem ein Bear-Szenario von 25 und ein Bull-Szenario von 188 Dollar. Die Spanne zeigt, wie unsicher die Bewertung eines Unternehmens ist, dessen Umsatz sich binnen Monaten vervielfacht hat. Kritische Stimmen kommen unter anderem von Aswath Damodaran und Gary Gensler.
Schätzungen
Welche Wachstumsschätzungen stecken hinter dem Kursziel der Anthropic Aktie?
|Haus
|Zeitraum
|Erwartung
|Needham
|Geschäftsjahr 2027
|Umsatzwachstum von über 150 %
|Melius Research
|2029
|Umsatz von rund 430 Mrd. $
|New Street Research
|2030
|Umsatz von rund 500 Mrd. $
Schätzungen und Annahmen einzelner Häuser, keine Unternehmensprognose und keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Studien von Needham, Melius und New Street Research
Dem steht ein enormer Kapitalbedarf gegenüber: Anthropic hat Rechenkapazität im Umfang von rund 895 bis 900 Milliarden Dollar zugesagt, Needham hält bis 2030 weitere mehr als 520 Milliarden Dollar für möglich. Die Quellen weichen bei diesen Angaben teilweise voneinander ab, eine weitere nennt für Server-Leasing mehr als 320 Milliarden Dollar; vermutlich handelt es sich um unterschiedliche Verpflichtungsarten.
Bewertung
Ist die Anthropic Aktie zu teuer? Der Preis nimmt Jahre vorweg
Zum Ausgabepreis wurde das Unternehmen mit rund 1,5 Billionen Dollar (voll verwässert) bewertet, zum Erstkurs sogar mit etwa 2 Billionen Dollar. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 43 liegt die Aktie weit über klassischen Softwarewerten. Ein Bewertungsmodell von InvestingPro stuft sie als überbewertet ein; die Bullen halten dagegen, dass Umsatz und Wachstum die Kennzahl schnell drücken können. Wie sich die tatsächliche Marktkapitalisierung bei 87,64 Dollar darstellt, hängt von der Zählweise ab: Eine Quelle nennt rund 1,18 Billionen Dollar bei 91,57 Dollar, eine andere 1,5 Billionen Dollar voll verwässert.
Kurse und Kursziele der Anthropic Aktie
USD
Ausgabepreis, letzter gemeldeter Kurs und ausgewählte Ziele Dritter.
Quelle: Emissionsunterlagen, Veröffentlichungen der genannten Häuser
Daten als Tabelle
|Marke
|USD
|Ausgabepreis
|83
|Kurs 23.11.2026
|87,64
|Morningstar fairer Wert
|92
|Wedbush
|120
|Needham
|150
|Melius
|155
Chart
Wie sieht die Anthropic Aktie charttechnisch aus?
Zu gleitenden Durchschnitten oder zum RSI liegen bei einer so jungen Aktie keine belastbaren Werte vor. Beschreibend: Der Ausgabepreis von 83 Dollar fungiert als erste Marke, das bisherige Tief von 83,15 Dollar liegt unmittelbar darüber. Nach oben sind der erste Schlusskurs von 97,17 Dollar und die Erstnotiz bei 111,50 Dollar zu nennen.
Szenarien
Anthropic Aktie 2026/2027: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case laut Analysten
|Szenario
|Kursziel-Marke
|Argument der Analysten
|Bull-Case
|150–182 $ (Needham, Melius, Singular)
|Umsatz wächst 2027 um über 150 %, Rechenzentrums-Boom hält an
|Base-Case
|rund 119 $ (Konsens), 120 $ (Wedbush)
|Wachstum trägt die Bewertung, Kurs holt in den kommenden Quartalen auf
|Bear-Case
|92 $ fairer Wert, Bear-Szenario 25 $ (Morningstar)
|Bewertung nimmt Jahre voraus, Kapitalbedarf und Preisdruck
Zuordnung nach den Kurszielen Dritter; keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Häuser
Termine
Was Anleger bei der Anthropic Aktie jetzt beobachten
Ab 15:30 Uhr deutscher Zeit: US-Handel an der Nasdaq, Reaktion auf die jüngsten Analystenurteile.
21. Dezember 2026: mögliche Aufnahme in den Nasdaq-100 über die Fast-Entry-Regel, laut Marktberichten noch nicht entschieden.
Ende der Sperrfrist für Studien der Konsortialbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley: Termin nicht genannt.
Erste Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen und Ende der Haltefristen: Termine nicht genannt.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktienprognose
Wie lautet die Anthropic Aktienprognose der Analysten? Die Einzelziele reichen von 100 bis 181,90 Dollar, der Konsens aus fünf Analysten liegt bei rund 119 Dollar.
Welches Kursziel hat Wedbush für die Anthropic Aktie? Wedbush startete am 23. November mit „Outperform“ und einem Kursziel von 120 Dollar.
Zu welchem Preis ging die Anthropic Aktie an die Börse? Der Ausgabepreis lag bei 83 Dollar, die Erstnotiz bei 111,50 Dollar.
Wie ist die Anthropic Aktie bewertet? Zum Ausgabepreis mit rund 1,5 Billionen Dollar, das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei etwa 43.
Wo ist die Anthropic Aktie handelbar? An der Nasdaq unter dem Kürzel ANT, in Deutschland laut Marktdaten unter 1ANT.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser unverändert wieder, unter anderem von Melius Research (Kaufen, Kursziel 155 Dollar, 19.11.2026). Aktiencheck.de macht sich diese nicht zu eigen. Offenlegungen: Melius Research.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Anthropic, PBC (ANT): Kaufen, Kursziel 155,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Melius Research (Ben Reitzes), weitere Häuser siehe Tabelle vom 19.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 11:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 11:19 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in ANT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Melius Research (Ben Reitzes), weitere Häuser siehe Tabelle.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.