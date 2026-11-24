Wie lautet die Anthropic Aktienprognose der Analysten? Die Einzelziele reichen von 100 bis 181,90 Dollar, der Konsens aus fünf Analysten liegt bei rund 119 Dollar.

Welches Kursziel hat Wedbush für die Anthropic Aktie? Wedbush startete am 23. November mit „Outperform“ und einem Kursziel von 120 Dollar.

Zu welchem Preis ging die Anthropic Aktie an die Börse? Der Ausgabepreis lag bei 83 Dollar, die Erstnotiz bei 111,50 Dollar.

Wie ist die Anthropic Aktie bewertet? Zum Ausgabepreis mit rund 1,5 Billionen Dollar, das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei etwa 43.

Wo ist die Anthropic Aktie handelbar? An der Nasdaq unter dem Kürzel ANT, in Deutschland laut Marktdaten unter 1ANT.