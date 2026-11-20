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Anthropic Aktie: Needham startet mit Kaufempfehlung und 150 Dollar Kursziel

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 13:01 1 Min. Needham & Co

Needham sieht Anthropic in einer Liga mit Amazon, Google und Microsoft und startet die Bewertung mit einem Kursziel von 150 US-Dollar.

Bild: Brett Wharton / Unsplash

Die Analysten von Needham & Co nehmen die Coverage der Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 150 US-Dollar auf. Wachstumschancen wie bei Anthropic würden sich "nur selten bieten". Historisch betrachtet gehöre das Unternehmen nach Einschätzung von Needham "in dieselbe Liga marktbeherrschender Unternehmen" wie Amazon, Google und Microsoft. Anthropic sei der führende Anbieter in einem rasch wachsenden KI-Markt. Dessen Volumen könne 10% des globalen Arbeitsmarktes erreichen, den Needham derzeit auf 56 Billionen US-Dollar beziffere. Das entspräche einem möglichen KI-Marktvolumen von 5,6 Billionen US-Dollar. Die erheblichen Skaleneffekte und die starke Positionierung von Anthropic als Premiummarke würden dem Unternehmen "einen Vorteil in einem hart umkämpften Markt" verschaffen und eine "hohe Bewertung" stützen. Die Analysten von Needham stufen die Anthropic-Aktie mit "buy" ein und sehen das Kursziel bei 150 US-Dollar. (Analyse vom 19.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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