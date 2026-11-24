Selten lagen Wall Street und Börse so weit auseinander. Die Anthropic Aktie fällt am Dienstag um 11,83 Prozent auf 77,27 Dollar. Sie notiert damit rund sieben Prozent unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar und fast 31 Prozent unter dem ersten Kurs von 111,50 Dollar (eigene Rechnung). Auf der anderen Seite stehen zehn Analysten, von denen neun zum Kauf raten. Ihr durchschnittliches Kursziel beträgt laut TipRanks 133,89 Dollar. Das sind 73 Prozent mehr, als die Aktie gerade kostet.
Anthropic Aktie: Kurs 77 Dollar, Kursziel 134 Dollar – neun von zehn Analysten raten zum Kauf, der Markt verkauft
Die Anthropic Aktie verliert am Dienstag fast zwölf Prozent und notiert sieben Prozent unter dem Ausgabepreis. Gleichzeitig liegt selbst das niedrigste Kursziel der Wall Street 36 Prozent über dem Kurs. Wer was erwartet, wie die Analysten argumentieren und was der einzige Skeptiker sagt.
Die Kursziele
Von 105 bis 155 Dollar: wer was erwartet
Die Liste im Einzelnen. Ben Reitzes von Melius Research nennt mit 155 Dollar das höchste Ziel. Param Singh von Oppenheimer und Scott Berg von Needham liegen bei je 150 Dollar. Alex Zukin von Wolfe Research und David Hynes von Canaccord Genuity sehen 135 Dollar, Arjun Bhatia von William Blair 130 Dollar, Patrick Walravens von Citizens JMP 125 Dollar und Ygal Arounian von Wedbush 120 Dollar. Das niedrigste Ziel stammt von Pierre Ferragu von New Street Research mit 105 Dollar. Selbst dieser Wert liegt 36 Prozent über dem aktuellen Kurs, das höchste Ziel entspricht einer Verdopplung (eigene Rechnung). Drei der Studien sind erst zwischen Montag und Dienstag erschienen, als die Aktie bereits fiel. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Argumente
Warum die Optimisten so sicher sind
Die Begründungen ähneln sich in drei Punkten. Erstens der Markt: Needham hält einen Markt von 5,6 Billionen Dollar für möglich, wenn Unternehmen zehn Prozent ihrer Personalkosten in KI umlenken, Oppenheimer rechnet für 2030 mit 5,3 Billionen Dollar. Zweitens das Wachstum: Citizens erwartet 137 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2027, William Blair ein Plus von 148 Prozent, Oppenheimer 275,1 Milliarden Dollar im Jahr 2028. Drittens die Kosten: Melius beziffert die Kosten für die Bedienung der Kunden auf 14 Cent je Dollar Umsatz, nach rund zwei Dollar im Jahr 2024. Melius bewertet die Aktie mit dem Sechsfachen des für 2029 erwarteten Umsatzes von rund 430 Milliarden Dollar. New Street sieht die Bewertung näher an Microsoft und Alphabet als an hoch bewerteten Softwareaktien. Canaccord hält den Markt für deutlich größer als die klassischen Softwareausgaben.
Die Gegenstimme
Der eine, der nicht zum Kauf rät
Jay Goldberg von Seaport Global ist der einzige Analyst mit einer neutralen Einstufung, ein Kursziel nennt er nicht. Er würdigt das Unternehmen als außergewöhnlich, hält die Bewertung aber für einen großen Vertrauensvorschuss. Sein Hauptargument ist das Tempo: Das Wachstum zum Vorquartal ging im dritten Quartal von 144 auf 43 Prozent zurück. Um die Bewertung zu rechtfertigen, müsse Anthropic über zwei Jahre hinweg weiter hohe zweistellige Zuwächse je Quartal liefern. Dazu nennt er Verpflichtungen für Rechenleistung von rund 900 Milliarden Dollar und die auslaufenden Haltefristen. Unsere Lesart des Kursrutsches: Der Markt handelt derzeit die Argumente von Seaport, nicht die der Mehrheit. Hinzu kommt am Dienstag ein schwacher Gesamtmarkt nach Berichten über neue US-Zölle. Zu beachten ist auch, dass die Banken, die den Börsengang begleitet haben, noch keine Studien veröffentlicht haben.
Einordnung der Redaktion: Kursziele nach einem Börsengang entstehen unter besonderen Bedingungen. Die Studien sind wenige Tage alt, sie stützen sich auf dieselben Prospektzahlen, und ein erster Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen fehlt noch. Das erklärt, warum die Ziele eng beieinanderliegen und der Kurs trotzdem fällt. Bemerkenswert bleibt, dass kein einziges Kursziel unter dem Ausgabepreis liegt. Entweder irren zehn Analysten in dieselbe Richtung, oder die Anthropic Aktie wird gerade von Haltefristen, Marktstimmung und Gewinnmitnahmen stärker bewegt als von ihren Geschäftszahlen. Eine Antwort dürften erst die Jahreszahlen im Februar geben.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wie hoch ist das Kursziel der Anthropic Aktie?
Im Durchschnitt 133,89 Dollar laut TipRanks. Die Spanne reicht von 105 Dollar bei New Street Research bis 155 Dollar bei Melius Research.
Wie viele Analysten raten zum Kauf?
Neun von zehn. Seaport Global stuft die Aktie neutral ein und nennt kein Kursziel.
Warum fällt die Anthropic Aktie trotz der Kaufempfehlungen?
Belastend wirken das verlangsamte Wachstum zum Vorquartal, hohe Verpflichtungen, die ab Dezember auslaufenden Haltefristen und am Dienstag der schwache Gesamtmarkt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Anthropic Aktie?
ISIN US03703U1079, WKN A42SXH. US-Handelssymbol: ANT (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: 1ANT.
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