Jay Goldberg von Seaport Global ist der einzige Analyst mit einer neutralen Einstufung, ein Kursziel nennt er nicht. Er würdigt das Unternehmen als außergewöhnlich, hält die Bewertung aber für einen großen Vertrauensvorschuss. Sein Hauptargument ist das Tempo: Das Wachstum zum Vorquartal ging im dritten Quartal von 144 auf 43 Prozent zurück. Um die Bewertung zu rechtfertigen, müsse Anthropic über zwei Jahre hinweg weiter hohe zweistellige Zuwächse je Quartal liefern. Dazu nennt er Verpflichtungen für Rechenleistung von rund 900 Milliarden Dollar und die auslaufenden Haltefristen. Unsere Lesart des Kursrutsches: Der Markt handelt derzeit die Argumente von Seaport, nicht die der Mehrheit. Hinzu kommt am Dienstag ein schwacher Gesamtmarkt nach Berichten über neue US-Zölle. Zu beachten ist auch, dass die Banken, die den Börsengang begleitet haben, noch keine Studien veröffentlicht haben.