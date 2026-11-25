Fünf Milliarden Dollar. So viel wollte Brad Gerstner beim Börsengang von Anthropic zeichnen, mehr als das Fünffache der größten Order, die seine Investmentfirma Altimeter Capital je für eine Neuemission abgegeben hat. Eine Woche später notiert die Anthropic Aktie vorbörslich bei rund 77 Dollar und damit etwa 7 Prozent unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Wer verstehen will, warum ein Investor dieses Kalibers trotzdem von einer Bewertung von drei Billionen Dollar spricht, muss sich seine Rechnung ansehen. Er hat sie beim US-Sender CNBC offengelegt.
Anthropic Aktie: Er bestellte für 5 Milliarden Dollar – warum Starinvestor Brad Gerstner von 3 Billionen spricht, während der Kurs fällt
Die Anthropic Aktie notiert unter ihrem Ausgabepreis, und einer der bekanntesten Tech-Investoren der Wall Street steckt mittendrin. Brad Gerstner hat mit Altimeter Capital die größte Order seiner Firmengeschichte abgegeben und bei CNBC vorgerechnet, warum er Anthropic Ende 2027 bei drei Billionen Dollar sieht. Die Top-Story prüft seine Rechnung Zahl für Zahl und zeigt, was dafür eintreten müsste.
Die Stammdaten für Anleger: Die Anthropic Aktie trägt die ISIN US03703U1079 und die WKN A42SXH. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 1ANT geführt, in den USA unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq.
Wichtig für die Einordnung: Gerstner ist kein neutraler Beobachter. Altimeter war bereits vor dem Börsengang an Anthropic beteiligt und gehörte im Mai zu den führenden Investoren der letzten privaten Finanzierungsrunde. Seine Aussagen sind die eines Aktionärs.
Die Wette
Die größte Order der Firmengeschichte: was Gerstner bei CNBC sagte
Gerstner hat seine Position in zwei Auftritten erklärt, drei Tage vor dem Börsengang und am Morgen des ersten Handelstags.
Am 16. November kündigte er in der Sendung „Halftime Report“ die Order über fünf Milliarden Dollar an. Seine Begründung: Anthropic und OpenAI würden den größten Teil des wirtschaftlichen Werts abschöpfen, den die künstliche Intelligenz schafft, und Altimeter wolle ein bedeutender Aktionär bleiben. Dass er die volle Summe bekommt, erwartete er selbst nicht. Auf einer Konferenz am selben Tag sagte er Berichten zufolge, der Börsengang sei zehn- bis zwanzigfach überzeichnet und Altimeter werde mit Sicherheit nicht alles erhalten. Wie viele Aktien die Firma tatsächlich zugeteilt bekam, ist nicht bekannt.
Ich halte das für einen Eckpfeiler, der über lange Zeit Wert aufbaut.
Am 19. November, kurz vor dem ersten Kurs, legte er in „Squawk Box“ nach. Die enorme Nachfrage von Profis und Privatanlegern sei ein Beleg dafür, wie außergewöhnlich das Unternehmen geführt werde. CNBC fasste seinen Auftritt mit dem Hinweis zusammen, Anthropic sei kein Weg, um schnell reich zu werden. Der Satz liest sich eine Woche später anders als am Tag der Erstnotiz.
Die Rechnung
Von 50 auf 300 Milliarden Dollar Umsatz: so kommt Gerstner auf drei Billionen
Gerstners Bewertung folgt einer einfachen Kette. Für 2026 rechnet er mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar, für 2027 mit 140 bis 150 Milliarden und für 2028 mit 270 bis 300 Milliarden Dollar. Der Börsengang habe Anthropic mit etwa dem Zehnfachen des Umsatzes des kommenden Jahres bewertet. Bleibt dieses Vielfache bestehen und blickt der Markt Ende 2027 auf das Jahr 2028, ergibt sich aus dem oberen Ende seiner Schätzung ein Unternehmenswert von rund drei Billionen Dollar. Es handelt sich um die Einschätzung eines Investors, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Anthropic: Umsatzerwartung von Brad Gerstner
Mrd. Dollar
- Schätzung von Brad Gerstner
Schätzungen eines an Anthropic beteiligten Investors, keine Prognose des Unternehmens oder der Redaktion.
Quelle: Brad Gerstner bei CNBC am 19. November 2026, zitiert nach Yahoo Finance und BigGo Finance
Daten als Tabelle
|Jahr
|Umsatz
|2026
|rund 50
|2027
|140–150
|2028
|270–300
Zum Vergleich: Beim vorbörslichen Kurs von rund 77 Dollar ist Anthropic einschließlich aller Optionen und Wandelrechte rechnerisch etwa 1,4 Billionen Dollar wert. Gemessen an Gerstners Umsatzschätzung für 2027 entspricht das einem Vielfachen von knapp zehn. Der Kursrückgang hat die Aktie also ziemlich genau auf das Niveau gebracht, das er selbst als Ausgangspunkt nennt.
Die Argumente
Wenig Geld verbrannt, wenig Personal, wenig Rechenleistung: Gerstners drei Belege
Rund neun Milliarden Dollar verbraucht
Nach Gerstners Darstellung hat Anthropic in seiner gesamten Geschichte nur etwa neun Milliarden Dollar verbraucht. Für ein Unternehmen dieser Größe sei das ungewöhnlich wenig. Der Börsenprospekt weist für 2023 bis 2025 einen negativen freien Mittelzufluss von zusammen rund 10,1 Milliarden Dollar aus, in den ersten neun Monaten 2026 war er mit etwa 5,6 Milliarden Dollar positiv.
5.000 statt 105.000 Beschäftigte
Google habe einen Jahresumsatz von 100 Milliarden Dollar mit rund 105.000 Mitarbeitern erreicht, Anthropic komme auf das Jahr hochgerechnet mit etwa 5.000 Beschäftigten auf dieselbe Größenordnung. Das Geld, das andere für Personal ausgeben, fließe hier in Rechenleistung.
Ein Viertel der Rechenleistung für Kunden
Der hochgerechnete Umsatz werde mit rund 500 Megawatt Rechenleistung erzielt. Nur etwa 26 Prozent der Kapazität seien in den ersten neun Monaten für Kundenanfragen genutzt worden, der Rest für Forschung und das Training neuer Modelle. Hinzu komme: Die Kosten je Recheneinheit seien 2026 um fast 90 Prozent gefallen, trotzdem seien die Margen gestiegen.
Die Gegenrechnung
Was dafür eintreten müsste – und was dagegen spricht
So schlüssig die Kette klingt, sie hängt an zwei Annahmen. Beide sind anspruchsvoll.
Die erste betrifft den Umsatz. Analysten erwarten für 2028 im Mittel rund 228 Milliarden Dollar, wie eine Auswertung des Datenanbieters TIKR zeigt. Gerstners oberes Ende liegt etwa ein Drittel darüber. Mit der Markterwartung und demselben Vielfachen käme man auf rund 2,3 Billionen Dollar statt auf drei. Anthropic selbst schreibt im Börsenprospekt, dass die Wachstumsrate mit der Zeit sinken dürfte.
Die zweite betrifft das Vielfache. Gerstner unterstellt, dass die Börse auch Ende 2027 noch das Zehnfache des Umsatzes zahlt, obwohl sich das Wachstum bis dahin verlangsamt haben soll. Die vergangenen sechs Handelstage haben gezeigt, wie schnell der Markt einen solchen Maßstab ändert: Die Anthropic Aktie verlor vom Hoch bei 115,10 Dollar rund ein Drittel, ohne dass sich an den Geschäftszahlen etwas geändert hätte.
Die Lage
Unter Wasser nach einer Woche: was der Kurs für Zeichner bedeutet
Am Dienstag schloss die Anthropic Aktie bei 81,91 Dollar und damit erstmals unter dem Ausgabepreis. Am Mittwoch wurden vorbörslich rund 77 Dollar bezahlt. Für jeden Investor, der beim Börsengang zum Zug kam, bedeutet das: Jede zugeteilte Milliarde Dollar ist auf dem Papier rund 67 Millionen Dollar weniger wert. Das gilt für Privatanleger ebenso wie für Großinvestoren.
Gerstner hat seinen Anlagehorizont allerdings von Anfang an in Jahren beschrieben, nicht in Tagen. Ob er recht behält, entscheidet sich nicht an der Kurstafel dieser Woche, sondern an den ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen und am Ausblick auf 2027. Liegt dieser in der Nähe seiner 140 bis 150 Milliarden Dollar, würde das seine Rechnung stützen. Liegt er darunter, fehlt ihr das Fundament.
Die Stammdaten des weiteren genannten Unternehmens: Alphabet, der Mutterkonzern von Google (ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL).
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wer ist Brad Gerstner?
Brad Gerstner ist Gründer und Chef der US-Investmentfirma Altimeter Capital, die auf Technologiewerte spezialisiert ist. Altimeter ist an Anthropic beteiligt.
Wie viel hat Gerstner in die Anthropic Aktie investiert?
Altimeter hat beim Börsengang nach eigenen Angaben Aktien für fünf Milliarden Dollar bestellt. Wie viel davon zugeteilt wurde, ist nicht bekannt. Gerstner rechnete selbst nicht mit der vollen Summe.
Welche Bewertung hält Gerstner für möglich?
Er nannte bei CNBC einen Unternehmenswert von rund drei Billionen Dollar bis Ende 2027. Grundlage ist seine Umsatzschätzung von bis zu 300 Milliarden Dollar für 2028 und ein Vielfaches von zehn. Analysten erwarten im Mittel deutlich weniger Umsatz.
Wo steht die Anthropic Aktie aktuell?
Am 25. November 2026 notierte sie vorbörslich bei rund 77 Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 83 Dollar, das Hoch am ersten Handelstag bei 115,10 Dollar.
Welche ISIN und WKN hat die Anthropic Aktie?
Die ISIN lautet US03703U1079, die WKN A42SXH. Handelssymbol in Deutschland ist 1ANT, in den USA ANT.
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