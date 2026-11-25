Bill Ackman hat für Anthropic Worte gefunden, die man von einem Hedgefondsmanager selten hört. Die vielleicht erstaunlichste Unternehmensgeschichte dieses Jahrhunderts sei das, sagte der Chef von Pershing Square eine Woche vor dem Börsengang. Gekauft hat er trotzdem nicht. Sechs Handelstage später fällt die Anthropic Aktie am Mittwoch zeitweise auf 73,85 Dollar, 11 Prozent unter den Ausgabepreis von 83 Dollar und erstmals unter einen Börsenwert von einer Billion Dollar. Gegen 16:10 Uhr MEZ notiert sie bei 77,61 Dollar, ein Minus von 5,2 Prozent. Die Frage drängt sich auf, ob Ackman früher als andere gesehen hat, was dieser Aktie bevorsteht.
Anthropic Aktie: „Die erstaunlichste Geschichte des Jahrhunderts“ – und Bill Ackman kauft trotzdem nicht. Behält er recht?
Die Anthropic Aktie rutscht am Mittwoch zeitweise auf 73,85 Dollar und damit erstmals unter einen Börsenwert von einer Billion Dollar. Starinvestor Bill Ackman hatte vor dem Börsengang erklärt, warum er trotz aller Bewunderung nicht zugreift. Brad Gerstner bestellte dagegen für fünf Milliarden Dollar. Die Top-Story stellt beide Sichtweisen gegenüber und zeigt, was der Kursverlauf bisher dazu sagt.
Die Stammdaten für Anleger: Die Anthropic Aktie trägt die ISIN US03703U1079 und die WKN A42SXH. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 1ANT geführt, in den USA unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq.
Der Skeptiker
Bewunderung ohne Kaufauftrag: warum Bill Ackman draußen bleibt
Ackman zweifelt nicht am Unternehmen. Er zweifelt daran, dass sich dessen Wert verlässlich bestimmen lässt.
Auf einer Anlegerkonferenz von Yahoo Finance am 12. November legte er seine Gründe dar. Pershing Square verstehe sich als Investor mit sehr geringer Risikoneigung und kaufe nur Unternehmen, deren Entwicklung sich mit hoher Sicherheit vorhersagen lasse. Bei Anthropic sei die Spanne möglicher Ergebnisse dafür zu groß. Das Unternehmen könne deutlich mehr wert sein als heute oder deutlich weniger, je nachdem, wie sich Größen entwickeln, die kaum jemand zuverlässig schätzen kann.
Anthropic ist vielleicht die erstaunlichste Unternehmensgeschichte dieses Jahrhunderts.
Der Vorsprung ist nicht garantiert
Als größtes Risiko nannte Ackman den Wettbewerb. Verliere Anthropic seine führende Stellung bei den KI-Modellen, stellten sich ernste Fragen zum Geschäftsmodell.
Der Kapitalbedarf ist real
Die Investitionen, die Anthropic stemmen muss, seien sehr real und machten die Rechnung komplizierter. Laut Börsenprospekt hat das Unternehmen Zahlungen von rund 901 Milliarden Dollar für Rechenleistung zugesagt.
Die Bewertung ist schwer zu greifen
Im Vergleich zu einem Unternehmen wie Visa, das Pershing Square hält, sei Anthropic die deutlich spekulativere Wette. Ackman räumte zugleich ein, dass das Unternehmen operativ an der Gewinnschwelle steht oder sie gerade erreicht.
Schon Ende September hatte er sich bei Bloomberg TV ähnlich geäußert. Und Anfang November warnte er bei CNBC vor einem Aktienmarkt, der durch kurzfristige Spekulation zunehmend einem Kasino gleiche. Die heftigen Schwankungen der Anthropic Aktie in ihrer ersten Handelswoche passen in dieses Bild.
Der Optimist
Fünf Milliarden bestellt, gut eine bekommen: Brad Gerstner hält dagegen
Den Gegenpol bildet Brad Gerstner von Altimeter Capital. Er hatte beim Börsengang Aktien für fünf Milliarden Dollar bestellt. Am Montag wurde bekannt, wie viel er bekam: nach einer Zusammenfassung seines CNBC-Auftritts gut eine Milliarde Dollar, eine der zehn größten Zuteilungen. In derselben Sendung bekräftigte er seine Erwartung, Anthropic werde Ende kommenden Jahres rund drei Billionen Dollar wert sein. Grundlage ist das Zehnfache des erwarteten Umsatzes. Das sei, so Gerstner, ein niedrigeres Vielfaches als bei vielen der besten Unternehmen am Markt. Gerstner ist Aktionär, seine Aussage ist die Einschätzung eines beteiligten Investors.
Wichtig ist sein Zeithorizont. Gerstner rechnet damit, dass der Markt zunächst abwartet, bis die großen KI-Labore im ersten und zweiten Quartal 2027 neue Umsatzzahlen vorlegen. Erst dann sei der nächste Schritt nach oben zu erwarten. Seine Messlatte: Der auf das Jahr hochgerechnete Umsatz von Anthropic soll von rund 82 Milliarden auf 200 Milliarden Dollar Ende 2027 steigen.
Der Zwischenstand
Sechs Handelstage: was der Kurs bisher sagt
Der Zwischenstand spricht für den Skeptiker. Wer wie Gerstner zum Ausgabepreis zum Zug kam, liegt beim aktuellen Kurs rund 6,5 Prozent im Minus, am Tagestief waren es 11 Prozent. Für jede zugeteilte Milliarde Dollar bedeutet das einen Buchverlust von rund 65 Millionen Dollar. Am Mittwoch drückten zusätzlich neue Zollpläne der US-Regierung und ein gestiegener Preisindex der privaten Konsumausgaben auf die Kurse. Der Ausverkauf erfasste die gesamte Branche, auch Nvidia, Amazon und Alphabet gaben nach.
Ein Urteil ist das noch nicht. Ackman hat nicht behauptet, die Aktie werde fallen. Er hat gesagt, er könne nicht vorhersagen, wohin sie läuft. Sechs Tage mit Ausschlägen zwischen 115 und 74 Dollar belegen vor allem diese Unsicherheit. Gerstner wiederum hat seinen Erfolg nie an der ersten Handelswoche gemessen, sondern an den Umsätzen des kommenden Jahres.
Die Pointe
Über Amazon ist Ackman trotzdem dabei
Ganz ohne Bezug zu Anthropic ist Ackman nicht. Pershing Square hat nach seinen Angaben die Kursschwäche großer Technologiewerte genutzt, um unter anderem Amazon und Microsoft zu kaufen. Amazon ist mit knapp 15 Prozent der größte Aktionär von Anthropic, Microsoft zeichnete beim Börsengang zusammen mit anderen Technologiepartnern. Ackman hat sich damit für den indirekten Weg entschieden: Konzerne mit berechenbaren Gewinnen, die am Erfolg von Anthropic beteiligt sind, ohne von ihm abzuhängen.
Die Stammdaten der weiteren genannten Unternehmen: Amazon (ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN), Microsoft (ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT), Visa (ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Handelssymbol 3V64, US-Handelssymbol V), Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA) und Alphabet (ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL).
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Hat Bill Ackman Anthropic Aktien gekauft?
Nein. Ackman erklärte vor dem Börsengang, Pershing Square werde nicht einsteigen, weil sich die Entwicklung des Unternehmens nicht verlässlich genug vorhersagen lasse.
Was hält Bill Ackman von Anthropic?
Er nannte das Unternehmen die vielleicht erstaunlichste Unternehmensgeschichte dieses Jahrhunderts, bezeichnete die Aktie aber als spekulative Wette mit sehr weiter Spanne möglicher Ergebnisse.
Wie viele Anthropic Aktien hat Brad Gerstner bekommen?
Altimeter Capital hatte für fünf Milliarden Dollar bestellt und erhielt nach einer Zusammenfassung seines CNBC-Auftritts vom 23. November gut eine Milliarde Dollar.
Wo steht die Anthropic Aktie aktuell?
Am 25. November 2026 fiel sie zeitweise auf 73,85 Dollar und notierte gegen 16:10 Uhr MEZ bei 77,61 Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 83 Dollar.
Welche ISIN und WKN hat die Anthropic Aktie?
Die ISIN lautet US03703U1079, die WKN A42SXH. Handelssymbol in Deutschland ist 1ANT, in den USA ANT.
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