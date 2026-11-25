Der Zwischenstand spricht für den Skeptiker. Wer wie Gerstner zum Ausgabepreis zum Zug kam, liegt beim aktuellen Kurs rund 6,5 Prozent im Minus, am Tagestief waren es 11 Prozent. Für jede zugeteilte Milliarde Dollar bedeutet das einen Buchverlust von rund 65 Millionen Dollar. Am Mittwoch drückten zusätzlich neue Zollpläne der US-Regierung und ein gestiegener Preisindex der privaten Konsumausgaben auf die Kurse. Der Ausverkauf erfasste die gesamte Branche, auch Nvidia, Amazon und Alphabet gaben nach.

Ein Urteil ist das noch nicht. Ackman hat nicht behauptet, die Aktie werde fallen. Er hat gesagt, er könne nicht vorhersagen, wohin sie läuft. Sechs Tage mit Ausschlägen zwischen 115 und 74 Dollar belegen vor allem diese Unsicherheit. Gerstner wiederum hat seinen Erfolg nie an der ersten Handelswoche gemessen, sondern an den Umsätzen des kommenden Jahres.