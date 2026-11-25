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Anthropic Aktie auf Talfahrt - Die Kosten für Rechenleistung steigen weiter

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:57 3 Min. AnlegerPlus

Anthropics erste Börsenwoche endet für IPO-Zeichner mit 7,1% Gewinn und für Käufer zum ersten Nasdaq-Kurs mit 20,3% Buchverlust.

Bild: Solen Feyissa / Unsplash

Thomas G. Wunder, Redakteur bei "AnlegerPlus", nimmt die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) unter die Lupe. Zwei Tage nach dem Börsenstart habe die Bilanz für Anthropic-Anleger vor allem davon abgehangen, wann sie eingestiegen seien. Wer bei der Zuteilung Aktien für 83 Dollar erhalten habe, habe zum Handelsschluss am Freitag mit 7,1% im Plus gelegen. Wer am Donnerstag zum ersten Nasdaq-Kurs von 111,50 Dollar gekauft habe, habe dagegen einen Buchverlust von 20,3% verbucht. Die Aktie habe ihre erste Börsenwoche bei 88,91 Dollar beendet. Dabei habe sich der Rückgang schon am ersten Handelstag abgezeichnet. Kurz nach dem Debüt am 19. November sei die Aktie bis auf 115,10 Dollar gestiegen. Bis zum Abend sei sie auf 97,17 Dollar zurückgefallen. Am Freitag sei ein weiteres Minus von 8,5% gefolgt. Der Verkaufsdruck habe den gesamten Technologiesektor erfasst. Der Nasdaq Composite habe am Freitag 5,28% verloren und damit seine bisherigen Jahresgewinne abgegeben. Der marktbreite S&P 500 sei um 3,70% gefallen. Weniger als ein Fünftel der angebotenen Aktien sei laut Anthropic an Privatanleger gegangen. Entsprechend rege sei der Handel nach dem Börsenstart gewesen. Nach Daten von Vanda Research hätten Privatanleger am Donnerstag mehr als 750 Mio. Dollar mit Anthropic-Aktien umgesetzt. Das sei der höchste Umsatz gewesen, den Vanda seit Beginn seiner Aufzeichnungen im Jahr 2012 beim Debüt einer Aktie erfasst habe. Bei SpaceX seien es im Juni rund 670 Mio. Dollar gewesen. Anthropic selbst habe sich trotz des Kursrutsches den vollen Emissionserlös gesichert. Die begleitenden Banken hätten ihre Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt. Damit habe das öffentliche Angebot ein Volumen von 93,5 Mrd. Dollar erreicht. Davon seien vor Gebühren rund 91,6 Mrd. Dollar auf Anthropic entfallen, der Rest auf verkaufende Altaktionäre. Weitere 26 Mrd. Dollar habe das Unternehmen in einer parallelen Privatplatzierung eingenommen. Zu den Käufern hätten Google, Microsoft und Nvidia gehört. Auch sie hätten 83 Dollar je Aktie gezahlt. Hinter den Kursverlusten im Technologiesektor stehe die Frage, wann sich die milliardenschweren Ausgaben für KI-Modelle und Rechenzentren auszahlen würden. Bei Anthropic lasse sich beides bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung ablesen. In den ersten neun Monaten 2026 sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 2,5 auf 33,2 Mrd. Dollar gestiegen. Zugleich hätten sich die Aufwendungen für Rechenleistung und Infrastruktur von 4,4 auf 18,8 Mrd. Dollar erhöht. Gemessen am Umsatz sei diese Kostenposition damit von 172 auf 57% gesunken. Der operative Verlust sei in den ersten neun Monaten von 5,2 auf 1,3 Mrd. Dollar geschrumpft. Wie stark das Ergebnis noch schwanke, zeige der Blick auf die einzelnen Quartale. Auf einen operativen Gewinn von 974 Mio. Dollar im zweiten Quartal sei im dritten Quartal wieder ein Verlust von 567 Mio. Dollar gefolgt. (Analyse vom 21.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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