Nach Aussagen von Emmanuel Moulin, Gouverneur der Banque de France und Mitglied des EZB-Rats, zogen die Renditen französischer Staatsanleihen am Donnerstag wieder deutlich an (dpa-AFX). Moulin sagte laut dpa-AFX gegenüber CNBC, die Inflation im Euroraum liege mit rund 4 Prozent beim Doppelten des Ziels, der Ölpreis treibe sie weiter an. Frankreich müsse seine hohe Verschuldung und sein Defizit selbst in den Griff bekommen; ein Eingreifen der EZB sei derzeit nicht angebracht. Der Hintergrund sind laut dpa-AFX die hohe Verschuldung und eine Regierung ohne Mehrheit im Parlament.

Der Abstand zum Bund beträgt damit rechnerisch rund 149 Basispunkte – das ist der Spread, der Renditeaufschlag, den Anleger für das höhere Risiko verlangen. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Für den Bund kommt dazu, dass ihn die erwartete EZB-Zinserhöhung im Dezember stützt: Laut dpa-AFX bestätigten Notenbankvertreter diese Erwartung, und die Bundesbank rechnet zum Jahreswechsel mit einem kräftigen Anstieg der Inflation in Deutschland.