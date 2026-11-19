Am Donnerstagabend zahlte der Bund für zehn Jahre 3,40 Prozent Rendite, nach 3,37 Prozent am Vormittag; der Bund-Future fiel um 0,23 Prozent auf 121,75 Punkte (dpa-AFX, 17:16 Uhr MEZ). Frankreich zahlte laut einem früheren Bericht von aktiencheck.de 4,89 Prozent, die USA mit 5,08 Prozent (dpa-AFX, 16:48 Uhr MEZ) noch mehr, die Schweiz mit 0,58 Prozent (Trading Economics, 18.11.) deutlich weniger. Die Rendite ist der effektive Jahreszins, den ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt. Sie misst, was der Markt für das Risiko und die Laufzeit eines Staates verlangt.
Anleihen-Tagesbilanz: Schweiz 0,58, Bund 3,40, Frankreich 4,89, USA 5,08 Prozent – wer zahlt für Staatsschulden den höchsten Preis?
Am Abend des 19. November rentierte die zehnjährige Bundesanleihe bei 3,40 Prozent, US-Staatsanleihen bei 5,08, französische bei 4,89 und Schweizer bei 0,58 Prozent. Die Tagesbilanz am Anleihemarkt: warum Paris nach Moulins Aussagen wieder mehr zahlt und was das Gefälle für Anleger bedeutet.
Die Bilanz
Welcher Staat zahlt für zehnjährige Anleihen wie viel Zins?
Rendite zehnjähriger Staatsanleihen am 19. November 2026
Prozent
Unterschiedliche Zeitpunkte: Schweiz 18.11. (Trading Economics); Japan 19.11. frühmorgens (aktiencheck.de); Bund 17:16 Uhr MEZ; Frankreich Nachmittag (aktiencheck.de); USA 16:48 Uhr MEZ.
Quelle: dpa-AFX; Trading Economics; aktiencheck.de
Daten als Tabelle
|Land
|Rendite
|Schweiz
|0,58
|Japan
|2,85
|Deutschland
|3,40
|Frankreich
|4,89
|USA
|5,08
Das Gefälle ist groß: Zwischen Schweiz und USA liegen rund 4,5 Prozentpunkte, zwischen Deutschland und Frankreich rund 1,5 (Rechnung der Redaktion). Die Rangfolge folgt grob drei Faktoren: der Inflation, dem Leitzins und dem Vertrauen in die Staatsfinanzen. Die Schweiz hat mit 1,5 Prozent die niedrigste Teuerung und einen Leitzins von null Prozent; in den USA liegt die Inflation bei 3,7 Prozent, im Euroraum bei 4,0 Prozent (Oktober).
Frankreich
Warum zahlt Frankreich mehr als Deutschland?
Nach Aussagen von Emmanuel Moulin, Gouverneur der Banque de France und Mitglied des EZB-Rats, zogen die Renditen französischer Staatsanleihen am Donnerstag wieder deutlich an (dpa-AFX). Moulin sagte laut dpa-AFX gegenüber CNBC, die Inflation im Euroraum liege mit rund 4 Prozent beim Doppelten des Ziels, der Ölpreis treibe sie weiter an. Frankreich müsse seine hohe Verschuldung und sein Defizit selbst in den Griff bekommen; ein Eingreifen der EZB sei derzeit nicht angebracht. Der Hintergrund sind laut dpa-AFX die hohe Verschuldung und eine Regierung ohne Mehrheit im Parlament.
Der Abstand zum Bund beträgt damit rechnerisch rund 149 Basispunkte – das ist der Spread, der Renditeaufschlag, den Anleger für das höhere Risiko verlangen. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Für den Bund kommt dazu, dass ihn die erwartete EZB-Zinserhöhung im Dezember stützt: Laut dpa-AFX bestätigten Notenbankvertreter diese Erwartung, und die Bundesbank rechnet zum Jahreswechsel mit einem kräftigen Anstieg der Inflation in Deutschland.
|Land
|Rendite
|Zeitpunkt
|Abstand zum Bund
|Schweiz
|0,58 %
|18.11.
|–2,82 Pp
|Japan
|2,85 %
|19.11., früh
|–0,55 Pp
|Deutschland
|3,40 %
|19.11., 17:16 MEZ
|–
|Frankreich
|4,89 %
|19.11., Nachmittag
|+1,49 Pp
|USA
|5,08 %
|19.11., 16:48 MEZ
|+1,68 Pp
Zeitpunkte je Zeile verschieden; Abstand zum Bund ist eine Rechnung der Redaktion, keine Prognose.
Quelle: dpa-AFX; Trading Economics; aktiencheck.de
Das große Bild
Was bedeutet das Renditegefälle für Anleger und Sparer?
Für Euro-Anleger zeigt die Tabelle, dass höhere Rendite fast immer ein Risiko ist: Bei Frankreich ist es der Haushalt, bei den USA Inflation, Ölpreis und das Währungsrisiko des Dollars. Der Bund bleibt der Maßstab für den Euroraum, weil Deutschland die niedrigste Verschuldung unter den großen Staaten hat und die Anleihen am liquidesten gehandelt werden. Wie stark sich die Renditen bis zum Jahresende verändern, hängt von der EZB am 17. Dezember, der Fed im Dezember und von den Inflationsdaten ab. Eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Ausblick
Was sollten Anleger am Anleihemarkt jetzt beobachten?
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid mit neuen Projektionen.
Dezember: Zinsentscheid der Fed; die Erhöhung gilt laut dpa-AFX als sicher.
27. November: Bundestagsabstimmung über den Haushalt 2027 mit 210 Milliarden Euro neuen Schulden (aktiencheck.de-Bericht).
Ölpreis und Lage am Persischen Golf: Sie treiben die Inflationserwartungen.
FAQ
Häufige Fragen zur Rendite von Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe? 3,40 Prozent am 19. November um 17:16 Uhr MEZ (dpa-AFX).
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe? 5,08 Prozent um 16:48 Uhr MEZ (dpa-AFX).
Was ist ein Spread bei Staatsanleihen? Der Renditeaufschlag gegenüber einer Referenzanleihe, meist dem Bund; Frankreich liegt rechnerisch rund 149 Basispunkte darüber.
Warum steigen französische Renditen? Laut dpa-AFX wegen hoher Verschuldung, einer Regierung ohne Mehrheit und der Aussage der Banque de France, die EZB werde derzeit nicht eingreifen.
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