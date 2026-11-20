Der Rentenmarkt startet in eine Woche, in der Angebot und Nachfrage im Mittelpunkt stehen. Am Mittwoch, 25. November, plant die Bundesrepublik laut Emissionsplan eine Aufstockung der zehnjährigen Bundesanleihe über 5 Milliarden Euro; zwei Tage zuvor beginnt in den USA die Auktionsserie für zwei-, fünf- und siebenjährige Treasuries. Gleichzeitig rechnet der Markt in der Eurozone und in den USA mit Zinserhöhungen im Dezember. Als Orientierung: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstagabend bei 3,40 Prozent (dpa-AFX, 17:17 Uhr), der Bund-Future schloss zuletzt bei 121,75 Punkten; die US-Zehnjährige liegt laut Trading Economics am Freitagmorgen (Abruf gegen 6:30 Uhr MEZ) bei 5,02 Prozent.

Eine Auktion ist für Anleger vor allem ein Stimmungstest: Zeigt sich im Verhältnis von Geboten zum Angebot (Bid-to-Cover) schwache Nachfrage, müssen Emittenten mehr Rendite bieten, und der Kurs der Anleihen gibt nach.