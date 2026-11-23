Laut TD Securities (Bloomberg-Daten), berichtet von InvestmentNews am 13. November, verzeichneten US-ETFs in der Woche bis 6. November Netto-Zuflüsse von 54,1 Milliarden Dollar. Davon gingen 42,0 Milliarden in Aktien-ETFs und 13,8 Milliarden in Anleihe-ETFs. Die Summen der Kategorien übersteigen die Gesamtsumme; die Quelle erklärt die Differenz nicht, vermutlich wegen negativer Restkategorien. In Staatsanleihen-ETFs flossen 4,0 Milliarden Dollar, in Kommunalanleihen-ETFs 2,6 Milliarden. Bei Hochzinsanleihen kamen auf den iShares Broad USD High Yield ETF (USHY) 701 Millionen Dollar und auf den iShares iBoxx USD High Yield ETF (HYG) 602 Millionen Dollar; laut Bericht der drittstärkste Wochenzufluss in Hochzins-ETFs seit einem Jahr.

Im Aktienbereich sind die Muster klarer: Der Vanguard S&P 500 ETF (VOO) zog 17,6 Milliarden Dollar an, der SPDR S&P 500 ETF (SPY) verlor 7,0 Milliarden, der iShares Semiconductor ETF (SOXX) 3,9 Milliarden. Anleger wechselten also eher zwischen Aktienfonds als in Anleihen.