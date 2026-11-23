Wenn Aktien einbrechen, steigen die Kurse von Staatsanleihen, so die Lehrbuchregel. Die Anleihe-ETFs der USA bestätigen sie nur zum Teil: In der Woche bis 6. November flossen laut TD Securities 13,8 Milliarden Dollar in Anleihen-ETFs, aber 42 Milliarden in Aktien-ETFs. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt laut Trading Economics am Montag bei 4,97 Prozent, nach fünf Rückgängen in Folge. Ob das Geld aus Aktien in Anleihen strömt, zeigen die Flow-Daten bislang nicht.
Anleihe-ETFs: 13,8 Milliarden Dollar Zufluss in einer Woche, Anleihefonds zuletzt nur 1,7 Milliarden - Flüchten Anleger wirklich in Anleihen?
Im KI-Ausverkauf flossen in US-ETFs binnen einer Woche 13,8 Milliarden Dollar in Anleihen, in Aktien-ETFs aber 42 Milliarden. Auch in der Folgewoche zogen Aktienfonds mehr an als Anleihefonds. Wir ordnen die Mittelflüsse und die Rendite der Staatsanleihen ein.
Die Zahlen
Wohin floss das Geld in der Woche bis 6. November?
Der Aktienmarkt gab nach, die Anleger reagierten defensiv, aber nicht mit der Flucht aus Aktien.
Laut TD Securities (Bloomberg-Daten), berichtet von InvestmentNews am 13. November, verzeichneten US-ETFs in der Woche bis 6. November Netto-Zuflüsse von 54,1 Milliarden Dollar. Davon gingen 42,0 Milliarden in Aktien-ETFs und 13,8 Milliarden in Anleihe-ETFs. Die Summen der Kategorien übersteigen die Gesamtsumme; die Quelle erklärt die Differenz nicht, vermutlich wegen negativer Restkategorien. In Staatsanleihen-ETFs flossen 4,0 Milliarden Dollar, in Kommunalanleihen-ETFs 2,6 Milliarden. Bei Hochzinsanleihen kamen auf den iShares Broad USD High Yield ETF (USHY) 701 Millionen Dollar und auf den iShares iBoxx USD High Yield ETF (HYG) 602 Millionen Dollar; laut Bericht der drittstärkste Wochenzufluss in Hochzins-ETFs seit einem Jahr.
Im Aktienbereich sind die Muster klarer: Der Vanguard S&P 500 ETF (VOO) zog 17,6 Milliarden Dollar an, der SPDR S&P 500 ETF (SPY) verlor 7,0 Milliarden, der iShares Semiconductor ETF (SOXX) 3,9 Milliarden. Anleger wechselten also eher zwischen Aktienfonds als in Anleihen.
|Woche bis
|Aktien
|Anleihen
|Geldmarkt
|6. November
|+42,0 Mrd. $ (ETFs)
|+13,8 Mrd. $ (ETFs)
|–
|11. November
|+31,5 Mrd. $ (Inland, Fonds und ETFs)
|+1,7 Mrd. $ (Fonds und ETFs)
|–
|18. November
|+45,7 Mrd. $ (Fonds, netto)
|–
|-19,1 Mrd. $
Daten aus verschiedenen Quellen und Zeiträumen, nicht direkt vergleichbar. Aktien-ETF-Zahl: nur ETFs; Anleihefonds-Zahl: ICI-Kategorie Bond (Fonds und ETFs).
Quelle: TD Securities/Bloomberg (via InvestmentNews), ICI und Rallies.ai (via CEO Economy)
Was zeigen die Daten der Folgewochen?
Der Investment Company Institute (ICI) schätzt für die Woche bis 11. November Zuflüsse in inländische Aktienfonds von 31,5 Milliarden Dollar und in Anleihefonds von 1,7 Milliarden; Mischfonds verloren 4,1 Milliarden. Für die Woche bis 18. November nennt Rallies.ai Netto-Zuflüsse von 45,71 Milliarden Dollar in US-Aktienfonds, den größten Wert seit 23. September, bei gleichzeitigen Abflüssen von 19,12 Milliarden Dollar aus Geldmarktfonds, die zweite Woche in Folge. Zahlen zu Anleihe-ETFs für diese Woche enthält die Quelle nicht (CEO Economy, 20. November).
Das Bild passt zu einem Markt, in dem Anleger Aktien nach Kursrückgängen nachkaufen. Es widerspricht der These einer breiten Flucht in Anleihen. Die Renditen fielen zwar von Montag bis Freitag der vergangenen Woche, doch die Mittelflüsse dieser Tage sind noch nicht bekannt. Auf der Anleihenseite wirken zudem Erwartungen weiterer Fed-Zinserhöhungen: Trading Economics sieht rund 93 Prozent Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte am 9. Dezember.
|Laufzeit
|Rendite
|2 Jahre
|4,70 %
|10 Jahre
|4,97 %
|30 Jahre
|5,34 %
Trading Economics, Seite aktualisiert 23.11., ohne Uhrzeit.
Quelle: Trading Economics
Kurs und Rendite laufen gegeneinander
Steigt die Rendite, fällt der Kurs einer Anleihe und damit der Wert eines Anleihe-ETFs. Je länger die Laufzeit, desto stärker; diese Empfindlichkeit misst die Duration.
Hochzins zieht trotzdem an
Die Zuflüsse in Hochzins-ETFs zeigen, dass Anleger Aufschläge mitnehmen, obwohl das Ausfallrisiko höher ist.
Geldmarkt als Gegenprobe
Wenn Geldmarktfonds Geld abgeben, wandert es offenbar in Aktien, nicht zwingend in Anleihen.
Was heißt das für Euro-Sparer?
Die Daten betreffen US-Fonds. Für Euro-Anleger bleibt der Blick auf die Rendite der Bundesanleihe: Die Zehnjährige lag am Freitag bei 3,30 Prozent (Trading Economics, dpa-AFX). Anleihe-ETFs bilden einen Index nach, es gibt keine feste Laufzeit und keine Rückzahlung zum Nennwert wie bei einer einzelnen Anleihe. Das Kursrisiko bleibt daher dauerhaft bestehen. Die Redaktion bewertet keinen Fonds.
Was ist als Nächstes wichtig für Anleihe-ETFs?
Beobachten lassen sich die US-Auktionen bis Mittwoch, der PCE-Preisindex, die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember und die nächsten ICI-Wochendaten. Sie liefern Hinweise, keine Prognose von aktiencheck.de.
FAQ: Anleihe-ETFs
Wie viel floss zuletzt in Anleihe-ETFs? Laut TD Securities 13,8 Milliarden Dollar in der Woche bis 6. November, davon 4,0 Milliarden in Staatsanleihen-ETFs.
Flüchten Anleger aus Aktien in Anleihen? Die genannten Daten zeigen größere Zuflüsse in Aktienfonds als in Anleihefonds; Daten für die Woche bis 20. November fehlen.
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics 4,97 Prozent am 23. November 2026.
Was ist der Unterschied zwischen Anleihe und Anleihe-ETF? Eine Anleihe hat Laufzeit und Rückzahlung, ein ETF bildet einen Index ab und läuft unbefristet.
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