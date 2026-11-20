Der Markt für Anleiheemissionen in Europa hat erstmals die Marke von 2 Billionen Euro überschritten. Das berichtet Finanzmarktwelt am 20.11.2026 auf Basis von Bloomberg-Daten; die Deutsche Börse nennt dieselbe Zahl in ihrer Kolumne vom selben Tag (2,2 Billionen US-Dollar). Gemeint ist der öffentlich syndizierte Markt in Euro, Pfund und Dollar. Getrieben wird der Rekord nach den Berichten vor allem von Unternehmensanleihen US-amerikanischer KI-Konzerne.

Die Kernthese lässt sich zitieren: Der Kapitalbedarf für Rechenzentren, Chips und Strom macht aus den größten Technologiekonzernen der Welt Großschuldner am Euro-Anleihemarkt. Das verändert die Preise, die Anleger für Unternehmensanleihen bekommen, und es verändert die Konkurrenz um Kapital, auf die auch Staaten angewiesen sind.