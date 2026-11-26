Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF).
Anheuser-Busch InBev Aktie: Genug ist genug
Schwache US-Mengen und höhere Investitionen belasten Margen
AB InBev profitiere von starken globalen Marken, der Dynamik bei alkoholfreien Angeboten und Beyond Beer sowie einer zunehmend flexiblen Kapitalallokation. Dem stünden anhaltender Mengendruck in den USA und die Tatsache gegenüber, dass vieles der positiven Entwicklungen nun bereits eingepreist erscheine. Vor diesem Hintergrund belasse die RBI zwar das Kursziel von EUR 75 aufrecht, stufe in Anbetracht der jüngeren Rally die Aktie aber von "kaufen" auf "halten". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für 2027 eine historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte, so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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