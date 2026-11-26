AB InBev profitiere von starken globalen Marken, der Dynamik bei alkoholfreien Angeboten und Beyond Beer sowie einer zunehmend flexiblen Kapitalallokation. Dem stünden anhaltender Mengendruck in den USA und die Tatsache gegenüber, dass vieles der positiven Entwicklungen nun bereits eingepreist erscheine. Vor diesem Hintergrund belasse die RBI zwar das Kursziel von EUR 75 aufrecht, stufe in Anbetracht der jüngeren Rally die Aktie aber von "kaufen" auf "halten". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für 2027 eine historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte, so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2026)