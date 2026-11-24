Die Anglo-American-Aktie (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Symbol: AAL, US-Symbol: AAUKF) gehört am Dienstagmittag zu den FTSE Verlierern: Mit einem Abschlag von rund 5,5 Prozent auf 37,62 Euro rutscht der Bergbaukonzern unter Druck.
Anglo-American-Aktie FTSE Verlierer: Metall-Rücksetzer trifft den Teck-Fusionspartner
Die Anglo-American-Aktie verliert am Dienstagmittag mehr als 5 Prozent und zählt zu den größten FTSE Verlierern. Kupfer, Silber und Platin geben nach – während die Fusion mit Teck im Hintergrund läuft.
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FTSE Verlierer
Metalle auf breiter Front im Minus
Eine eigene Unternehmensmeldung von Anglo American liegt am Dienstag nicht vor. Der Kursrückgang der Anglo-American-Aktie folgt dem Rohstoffmarkt: Kupfer fiel nach Marktberichten um rund 3,3 Prozent, Silber um etwa 2,9 Prozent, Platin um 3,4 Prozent, Gold gab leicht nach.
Marktbeobachter verweisen auf einen festeren Dollar, Nachfragesorgen mit Blick auf China und steigende Zinserwartungen. Die Märkte rechnen laut LSEG mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember; der US-Inflationsbericht am Mittwoch gilt als nächster Prüfstein.
Anglo American im Fusionsumfeld
Anglo American ist breiter aufgestellt als reine Kupferproduzenten, mit Kupfer, Platingruppenmetallen, Eisenerz und weiteren Geschäftsfeldern. Zugleich steht der geplante Zusammenschluss mit Teck im Raum. Nach den vorliegenden Informationen ist ein Umtauschverhältnis von 1,3301 sowie eine Sonderdividende von 4,5 Milliarden US-Dollar vorgesehen.
Kupfer
Der Preisrückgang belastet das wachstumsstärkste Segment.
Platin
Der Rückgang von Platin trifft das Edelmetallgeschäft.
Fusion
Der Teck-Zusammenschluss bindet Anleger-Aufmerksamkeit und macht den Kurs sensibler für Metallpreise.
Häufige Fragen zur Anglo-American-Aktie
Warum ist die Anglo-American-Aktie FTSE Verlierer? Metallpreise fallen breit, Kupfer und Platin deutlich.
Gibt es Neuigkeiten zur Teck-Fusion? In den vorliegenden Quellen gibt es dazu am Dienstag keine neue Meldung.
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