Eine eigene Unternehmensmeldung von Anglo American liegt am Dienstag nicht vor. Der Kursrückgang der Anglo-American-Aktie folgt dem Rohstoffmarkt: Kupfer fiel nach Marktberichten um rund 3,3 Prozent, Silber um etwa 2,9 Prozent, Platin um 3,4 Prozent, Gold gab leicht nach.

Marktbeobachter verweisen auf einen festeren Dollar, Nachfragesorgen mit Blick auf China und steigende Zinserwartungen. Die Märkte rechnen laut LSEG mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember; der US-Inflationsbericht am Mittwoch gilt als nächster Prüfstein.