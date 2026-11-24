Die Bergbaukonzerne haben den britischen Leitindex am Dienstag ins Minus gezogen, und die Anglo-American-Aktie (ISIN: GB00BTK05J60, WKN: A41BF3, Symbol London: AAL, Symbol Deutschland: NGL0, US-Symbol: AAUKF) stand dabei weit vorn. Als einer der größten FTSE Verlierer schloss das Papier in London 5,7 Prozent tiefer bei 3.141 Pence. Im späten deutschen Handel verlor die Anglo-American-Aktie 6,03 Prozent auf 37,40 Euro.
Anglo-American-Aktie FTSE Verlierer: Kupfer, Gold und Silber fallen gleichzeitig – der Bergbauriese verliert fast 6 Prozent
Die Anglo-American-Aktie zählt am Dienstag zu den größten FTSE Verlierern. In London gibt der Bergbaukonzern 5,7 Prozent ab, im späten deutschen Handel mehr als 6 Prozent. Die Metallpreise brechen auf breiter Front ein und machen die Erholung vom Montag zunichte.
FTSE Verlierer Anglo American
Der Grund für den Kursrutsch: Sechs Metalle, sechsmal Minus
Der FTSE 100 schloss am Dienstag 0,13 Prozent tiefer bei 10.467,07 Punkten. Ohne die Minenwerte hätte er im Plus gelegen.
An der Londoner Metallbörse gab es am Dienstag keinen Gewinner. Kupfer fiel um 5,05 Prozent auf 11.858,50 Dollar je Tonne, Aluminium und Zink verloren jeweils rund 3 Prozent, Nickel 1,8 Prozent, Zinn fast 7 Prozent. Auch die Edelmetalle rutschten ab: Silber um 5,1 Prozent, Gold um knapp 3 Prozent auf 3.566,77 Dollar je Unze. Damit ist die Erholung vom Montag vollständig ausradiert.
Diese war durch die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) ausgelöst worden. Marktteilnehmer werten den Anstieg inzwischen als bloße Eindeckung von Leerverkäufen. Am Dienstag rückten die alten Sorgen zurück in den Mittelpunkt: die Nachfrage aus China, mögliche neue US-Zölle und die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember. Eine Unternehmensmeldung von Anglo American lag nicht vor.
Ausblick
Worauf es für die Anglo-American-Aktie jetzt ankommt
Kupfer
Auf Monatssicht hat Kupfer rund 16 Prozent verloren. Eine Stabilisierung wäre das wichtigste Signal für die Anglo-American-Aktie.
China
Der physische Markt in China gilt als eng, die Importprämie erreichte zuletzt ein Rekordniveau. Das spricht gegen einen Nachfrageeinbruch.
Zölle
Nach einem Bericht des Wall Street Journal bereiten die USA höhere Zölle gegen China und weitere Länder vor.
Zinsen
Am Mittwoch erscheinen die US-Inflationsdaten für Oktober, am 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anglo American plc
- Geschäft
- Diversifizierter Bergbaukonzern
- ISIN
- GB00BTK05J60
- WKN
- A41BF3
- Symbol London / Deutschland
- AAL / NGL0
- US-Symbol
- AAUKF
- Schlusskurs London
- 3.141 Pence (-5,7 %)
- Kurs in Euro
- 37,40 Euro (-6,03 %)
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange; Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Anglo-American-Aktie
Warum ist die Anglo-American-Aktie heute FTSE Verlierer?
Weil Kupfer, Gold, Silber und weitere Metalle am Dienstag gleichzeitig deutlich gefallen sind.
Gab es eine Meldung von Anglo American?
Nein. Der Kursrückgang folgt dem Rohstoffmarkt, nicht einer Unternehmensnachricht.
Welche ISIN hat die Anglo-American-Aktie?
Seit der Aktienzusammenlegung im Jahr 2025 lautet die ISIN GB00BTK05J60, die WKN A41BF3.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.