An der Londoner Metallbörse gab es am Dienstag keinen Gewinner. Kupfer fiel um 5,05 Prozent auf 11.858,50 Dollar je Tonne, Aluminium und Zink verloren jeweils rund 3 Prozent, Nickel 1,8 Prozent, Zinn fast 7 Prozent. Auch die Edelmetalle rutschten ab: Silber um 5,1 Prozent, Gold um knapp 3 Prozent auf 3.566,77 Dollar je Unze. Damit ist die Erholung vom Montag vollständig ausradiert.

Diese war durch die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) ausgelöst worden. Marktteilnehmer werten den Anstieg inzwischen als bloße Eindeckung von Leerverkäufen. Am Dienstag rückten die alten Sorgen zurück in den Mittelpunkt: die Nachfrage aus China, mögliche neue US-Zölle und die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember. Eine Unternehmensmeldung von Anglo American lag nicht vor.