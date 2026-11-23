Andreas Halvorsen Depot: Tesla vervierfacht, Microsoft und SpaceX komplett verkauft - die Kehrtwende des Wikingers

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:52 3 Min.

Im Frühjahr hatte Andreas Halvorsen seine Tesla-Position um fast vier Fünftel gekürzt. Jetzt hat der Gründer von Viking Global sie mehr als vervierfacht. Gleichzeitig flogen Microsoft, SpaceX und Qualcomm komplett aus dem 33-Milliarden-Dollar-Depot. Neu dabei sind Mastercard und Alphabet. Was die Pflichtmeldung des Norwegers zeigt.

Bild: Tesla Inc. (Unternehmensbild, Zuschnitt aus Medium 1516)

Andreas Halvorsen war norwegischer Marinesoldat, dann Schüler des legendären Julian Robertson, heute führt er mit Viking Global einen der größten Aktien-Hedgefonds der Welt. Das gemeldete US-Depot ist 32,7 Milliarden Dollar schwer. Im dritten Quartal hat Halvorsen eine Entscheidung aus dem Frühjahr rückgängig gemacht: Die Position in der Tesla Aktie stieg von knapp 548.000 auf 2,34 Millionen Stück, ein Plus von 327 Prozent. Ein Quartal zuvor hatte Viking dieselbe Position noch um 78 Prozent gekürzt. Aufstockung bei Tesla +327% Tech-Aktien komplett verkauft 3 neue Position Mastercard 818 Mio. $ gemeldeter Depotwert 32,7 Mrd. $ Quelle : Viking Global Investors, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Verkäufe Abschied von Microsoft, SpaceX und Qualcomm Während Halvorsen bei Tesla nachlegte, räumte er an anderer Stelle auf. Die Microsoft Aktie, vor einem Jahr noch seine größte Position, ist komplett verschwunden. Dasselbe gilt für die SpaceX Aktie und für den Chipentwickler Qualcomm. Den stärksten Einfluss auf das Depot hatte laut Gurufocus aber ein anderer Verkauf: Viking trennte sich vollständig vom Broker Charles Schwab, der zuvor knapp 3 Prozent des Depots ausmachte. Reduziert wurden außerdem Visa und Meta. Die Käufe Mastercard, Alphabet und Rechenzentren Die Tesla-Position ist mit rund 831 Millionen Dollar jetzt eine der größeren im Depot. Fast genauso viel steckte Viking neu in Mastercard: 818 Millionen Dollar. Dazu kommt ein Einstieg bei Alphabet für 595 Millionen Dollar. Kleinere neue Positionen sind der Speicherhersteller SK Hynix sowie Applied Digital und TeraWulf, zwei Betreiber von Rechenzentren. Aufgestockt hat Halvorsen Taiwan Semiconductor, die größte Position im Depot, außerdem JPMorgan Chase und den Indexanbieter MSCI. Was die Meldung zeigt Tesla nach starkem Abbau wieder aufgebaut

Microsoft, SpaceX und Qualcomm verkauft

Neue Positionen in Mastercard und Alphabet

Taiwan Semiconductor bleibt größte Position Was Anleger bedenken sollten Viking wechselt Positionen oft binnen weniger Quartale

Leerverkäufe fehlen in der Meldung

Tesla-Kurs schwankt besonders stark

Stand vom 30. September Einordnung der Redaktion: Die Tesla-Wende zeigt, wie Viking arbeitet. Der Fonds hält keine Aktie aus Treue, sondern passt seine Positionen laufend an neue Einschätzungen an. Erst raus, dann wieder rein: Für Privatanleger ist das schwer nachzumachen, zumal die Meldung sieben Wochen alt ist. Bemerkenswert ist der Vergleich mit Cathie Wood, die im selben Quartal sowohl die Tesla Aktie als auch die SpaceX Aktie aufgestockt hat. Halvorsen hat sich für eine der beiden Musk-Firmen entschieden und die andere verkauft. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Andreas Halvorsen Hat Viking Global Tesla gekauft?

Ja. Im dritten Quartal 2026 stieg die Position von 547.816 auf rund 2,34 Millionen Aktien im Wert von etwa 831 Millionen Dollar. Welche Aktien hat Viking Global verkauft?

Komplett verkauft wurden Microsoft, SpaceX, Qualcomm und Charles Schwab. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Tesla Aktie: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0 (Deutschland), US-Handelssymbol TSLA (Nasdaq).

Mastercard Aktie: ISIN US57636Q1040, WKN A0F602, Handelssymbol M4I (Deutschland), US-Handelssymbol MA (NYSE).

Microsoft Aktie: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).

SpaceX Aktie: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX (Deutschland), US-Handelssymbol SPCX (Nasdaq).

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