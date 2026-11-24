Der Blick nach vorn fiel nüchterner aus. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 4,4 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus oder minus 150 Millionen. Das liegt leicht über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll aber bei 3,82 Dollar liegen, plus oder minus 20 Cent. Analysten hatten 3,87 Dollar erwartet, und im abgelaufenen Quartal waren es 4,06 Dollar. Der Gewinn je Aktie sinkt also gegenüber dem Vorquartal.

Der zweite Punkt ist die Marge. Die operative Marge soll bei 50,5 Prozent liegen und damit rund zwei Prozentpunkte niedriger als zuletzt. Der dritte sind die Investitionen: Für das Geschäftsjahr 2027 plant das Management 1,6 bis 1,9 Milliarden Dollar, vor allem für neue Fertigungskapazitäten. Diese gehen ab dem ersten Geschäftsquartal 2028 schrittweise in Betrieb. Die Kosten fallen also jetzt an, die Erlöse später. Im Autogeschäft erwartet der Konzern einen leichten Rückgang, bei Konsumelektronik saisonal ein Minus von 10 bis 15 Prozent.