Es ist die Art von Kursreaktion, die Anleger ratlos macht. Die Analog Devices Aktie verliert am Dienstag im US-Handel rund 16 Prozent und fällt von 378,75 auf etwa 317 Dollar. Im Tief wurden 304,23 Dollar bezahlt. Auf wallstreet-online steht der Chipkonzern am Nachmittag ganz oben auf der Verliererliste der meistbeachteten Aktien. Dabei hatte das Unternehmen am Mittag Zahlen vorgelegt, die in jeder einzelnen Zeile über den Erwartungen lagen.
Analog Devices Aktie: Rekordjahr, Erwartungen übertroffen – und trotzdem 16 Prozent Kurssturz
Die Analog Devices Aktie bricht am Dienstag um rund 16 Prozent ein und gehört zu den größten Verlierern an der Wall Street. Dabei hat der Chipkonzern Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet und ein Rekordjahr abgeschlossen. Der Auslöser steckt im Ausblick: sinkender Gewinn je Aktie, höhere Investitionen, schwächere Marge. Die Analyse.
Die Zahlen
Besser als erwartet in jeder Zeile
Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar. Erwartet worden waren 4,32 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 80 Prozent auf 4,06 Dollar, die Schätzung lag bei 3,89 Dollar. Im Gesamtjahr erlöste Analog Devices 15,2 Milliarden Dollar, 38 Prozent mehr als im Vorjahr. Alle Endmärkte wuchsen zweistellig: Industrie plus 51 Prozent, Kommunikation plus 74 Prozent, Auto plus 12 Prozent, Konsumelektronik plus 15 Prozent. Der freie Cashflow erreichte mit 5,5 Milliarden Dollar einen Rekord, 5,4 Milliarden davon flossen über Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre.
Analog Devices baut Chips, die Signale aus der realen Welt verarbeiten, etwa Temperatur, Druck oder Strom. Sie stecken in Fabrikrobotern, Autos, Medizingeräten und zunehmend in Rechenzentren. Mehr als zwei Drittel des Wachstums kamen laut Management aus Märkten außerhalb der künstlichen Intelligenz.
Der Ausblick
Drei Zahlen, die dem Markt nicht gefallen
Der Blick nach vorn fiel nüchterner aus. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 4,4 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus oder minus 150 Millionen. Das liegt leicht über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll aber bei 3,82 Dollar liegen, plus oder minus 20 Cent. Analysten hatten 3,87 Dollar erwartet, und im abgelaufenen Quartal waren es 4,06 Dollar. Der Gewinn je Aktie sinkt also gegenüber dem Vorquartal.
Der zweite Punkt ist die Marge. Die operative Marge soll bei 50,5 Prozent liegen und damit rund zwei Prozentpunkte niedriger als zuletzt. Der dritte sind die Investitionen: Für das Geschäftsjahr 2027 plant das Management 1,6 bis 1,9 Milliarden Dollar, vor allem für neue Fertigungskapazitäten. Diese gehen ab dem ersten Geschäftsquartal 2028 schrittweise in Betrieb. Die Kosten fallen also jetzt an, die Erlöse später. Im Autogeschäft erwartet der Konzern einen leichten Rückgang, bei Konsumelektronik saisonal ein Minus von 10 bis 15 Prozent.
Das Muster
Zum dritten Mal in Folge: gute Zahlen, fallender Kurs
Neu ist das Phänomen nicht. Schon nach den beiden vorherigen Quartalsberichten war die Analog Devices Aktie trotz übertroffener Erwartungen gefallen, um gut 7 und um knapp 2 Prozent. Der Markt bewertet offenbar den Ausblick und nicht den Rückblick. Vivek Arya von der Bank of America nannte die Prognose in der Analystenkonferenz ein wenig konservativ. Die Kursziele der Analysten reichen laut Investing.com von 365 bis 675 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie liegt bei 445,91 Dollar, das Tief bei 229,29 Dollar.
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Warum fällt die Analog Devices Aktie nach guten Zahlen?
Die Prognose für das laufende Quartal sieht einen niedrigeren Gewinn je Aktie und eine geringere Marge vor. Zugleich steigen die Investitionen deutlich.
Wie hoch war der Umsatz von Analog Devices?
Im vierten Geschäftsquartal 4,37 Milliarden Dollar, im gesamten Geschäftsjahr 2026 rund 15,2 Milliarden Dollar.
Was produziert Analog Devices?
Analoge und gemischte Halbleiter für Industrie, Autos, Kommunikationstechnik, Konsumelektronik und Rechenzentren.
Wie lauten ISIN und WKN der Analog Devices Aktie?
ISIN US0326541051, WKN 862485, Handelssymbol in Deutschland ANL, US-Handelssymbol ADI an der Nasdaq.
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